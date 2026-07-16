واکنش حزبالله به حضور نیروهایش در خاک سوریه
مرکز رسانهای حزبالله لبنان در بیانیهای بار دیگر هرگونه حضورش در کشور سوریه را قاطعانه رد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۲۸| |
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به گزارش تابناک، مرکز رسانهای مقاومت اسلامی لبنان امروز در بیانیهای اعلام کرد ادعاهایی مبنی بر حضور حزبالله در خاک سوریه هر از گاهی مطرح میشود، اما مقاومت لبنان بارها و بارها این ادعاها را قاطعانه رد و تأکید کرده که کاملا بیاساساند.
در ادامه بیانیه آمده است: بار دیگر این ادعاهای بیاساس را رد و تأکید میکنیم که این ادعاها و اتهامها چیزی بیش از روایتهای ساختگی و بیاساس نیستند.
حزبالله تأکید کرد هدف از مطرحکردن چنین ادعاهایی، بیاعتبارکردن حزبالله در راستای حمایت از سناریوهای صهیونیستی-آمریکایی در منطقه است.
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