شاهکار دولت لبنان در کسب مجوز برای ورود به روستای غیراشغالی!

دولت لبنان پس از چندین دور مذاکرات مستقیم با اسرائیل اعلام کرد که بر سر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» و ورود ارتش لبنان به دو روستا با صهیونیست‌ها به توافق رسیده است، در حالی که یکی از این روستاها اساسا تحت اشغال قرار ندارد!

به گزارش تابناک، شبکه الجزیره به نقل از منبع رسمی در دولت لبنان اعلام کرد که نشست رم {در سفارت آمریکا} به توافق بر سر «دو منطقه آزمایشی» رسید که یکی از این مناطق تحت اشغال اسرائیل قرار دارد و دیگری در نزدیکی مواضع آنهاست.

منبع مذکور افزود که قرار است یک نشست تکمیلی با حضور هیات‌های نظامی لبنان و اسرائیل و با میانجی‌گری مستقیم آمریکا برگزار شود.

وی گفت که زمان و مکان دقیق این نشست هنوز تعیین نشده و طرفین منتظر تکمیل هماهنگی‌های لجستیکی توسط طرف آمریکایی هستند.

این مسئول لبنانی به الجزیره گفت که هدف از این نشست توافق بر سر سازوکار اجرایی برای پیاده‌سازی مناطق آزمایشی در جنوب لبنان است.

این مقام لبنانی اظهار داشت که سازوکار اجرایی شامل نحوه عقب‌نشینی اسرائیل و استقرار ارتش لبنان در مناطق آزمایشی است و بیروت اصرار دارد که طرف سومی مسئولیت صحت‌سنجی دستاوردهای ارتش لبنان در مناطق آزمایشی را برعهده گیرد.

وی تصریح کرد که که دولت لبنان در تلاش است تا به سازوکاری برای تدوین جدول زمانی به منظور اجرای باقی مناطق آزمایشی در جنوب لبنان دست یابد.

در همین ارتباط، روزنامه عبری معاریو به نقل از مسئولی صهیونیست اعلام کرد که دو منطقه آزمایشی، آزمونی برای توانمندی ارتش لبنان در خلع سلاح حزب‌الله است.

این اظهارات مقام لبنانی در حالی است که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی چند روز پیش به صراحت اعلام کرد که ارتش این رژیم تا زمان خلع سلاح کامل حزب‌الله در سراسر لبنان از مناطق اشغالی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

طبق این توافق، ارتش لبنان باید وارد این دو روستا (زوطر غربی و فرون) تحت عنوان مناطق آزمایشی شود و صهیونیست‌ها در صورت تایید خلع سلاح مقاومت و انهدام زیرساخت‌های آن از سوی ارتش لبنان، این طرح را در روستای دیگر اجرا خواهند کرد.

این در حالی است که روستای فرون اساسا تحت اشغال نیست و وارد ساختن آن در مناطق آزمایشی با انتقاد شدید داخلی در لبنان و به خصوص ساکنان روستا مواجه شده است.

«نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان هم روز گذشته ضمن اعلام مخالفت با طرح مناطق آزمایشی، تصریح کرد که اجرای این طرح با توجه به تعلل و بهانه‌تراشی‌های اشغالگران صهیونیست دستکم چند سال طول خواهد کشید.

ارتش اشغالگر طی مدت مذاکرات مستقیم با دولت لبنان همچنان در حال تخریب منازل مسکونی مردم لبنان در مناطق اشغالی جنوب است.