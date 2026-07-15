تغییر محل برگزاری امتحانات به دلایل امنیتی
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «تمام حوزههایی که در مجاورت مراکز حساس یا نظامی قرار داشتند، شناسایی و به مکانهای امنتر همچون حسینیهها و مراکز عمومی منتقل شدند تا محیطی کاملاً ایمن فراهم شود» این را رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش حسین صادقی میگوید و تأکید میکند که اگر کوچکترین احساس خطری برای دانشآموزان وجود داشت، امتحانات به این شکل برگزار نمیشد.
امتحانات نهایی دانشآموزان به دلیل تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور باید حضوری باشد و به دلیل شرایط کشور، چند بار به تعویق افتاد که در نهایت از ۲۱ تیر آغاز شد و تا ۱۲ مرداد ادامه دارد.
به گفته صادقی، پیش از آغاز امتحانات، تمامی ابعاد فنی، رفاهی و زیرساختی حوزههای اجرا و تصحیح از جمله سیستمهای سرمایشی، تامین برق اضطراری و تجهیزات چاپ و اسکن بهصورت دقیق بررسی و مجهز شده است تا داوطلبان بدون دغدغه و استرس در جلسات حضور یابند.