صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تغییر محل برگزاری امتحانات به دلایل امنیتی

دانش‌آموزان مناطق جنوبی نگرانی‌هایی را درباره برگزاری امتحانات نهایی دارند اما آموزش‌وپرورش می‌گوید که برای حضور دانش‌آموزان در امتحانات برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۵۵
| |
1850 بازدید
|
۲
تغییر محل برگزاری امتحانات به دلایل امنیتی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «تمام حوزه‌هایی که در مجاورت مراکز حساس یا نظامی قرار داشتند، شناسایی و به مکان‌های امن‌تر همچون حسینیه‌ها و مراکز عمومی منتقل شدند تا محیطی کاملاً ایمن فراهم شود» این را رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش حسین صادقی می‌گوید و تأکید می‌کند که اگر کوچک‌ترین احساس خطری برای دانش‌آموزان وجود داشت، امتحانات به این شکل برگزار نمی‌شد. 

امتحانات نهایی دانش‌آموزان به دلیل تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور‌ باید حضوری باشد و به دلیل شرایط کشور، چند بار به تعویق افتاد که در نهایت از ۲۱ تیر آغاز شد و تا ۱۲ مرداد ادامه دارد.

به گفته صادقی، پیش از آغاز امتحانات، تمامی ابعاد فنی، رفاهی و زیرساختی حوزه‌های اجرا و تصحیح از جمله سیستم‌های سرمایشی، تامین برق اضطراری و تجهیزات چاپ و اسکن به‌صورت دقیق بررسی و مجهز شده است تا داوطلبان بدون دغدغه و استرس در جلسات حضور یابند. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
امتحانات نهایی آموزش و پرورش مراکز نظامی
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اختلاف بین نمرات مصححین برگه‌های امتحان نهایی
جزییات جدید درباره برگزاری امتحانات نهایی
حاشیه‌های امتحانات نهایی همچنان ادامه دارد
سوالات «امتحان نهایی» لو نرفت اما منتشر شد
آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان از فردا
تغییر در زمان اعلام تکلیف امتحانات نهایی
برنامه جدید امتحانات نهایی دانش‌آموزان اعلام شد
۲۲ مرداد، شروع امتحانات نهایی دانش آموزان در شهریور
جزئیات برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳
امتحانات نهایی دانش‌آموزان ۱۷ خرداد آغاز می‌شود
جزئیات برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده
امکان ایجاد سابقه‌ تحصیلی فقط در خرداد
جزئیات برگزاری امتحانات نهایی خرداد اعلام شد
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه مدارس اعلام شد
نحوه برگزاری امتحانات آخر سال؛ از دبستان تا دبیرستان
اعلام برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
تکذیب قطع اینترنت هنگام برگزاری امتحانات نهایی
نتایج امتحانات نهایی امروز اعلام می‌شود
لزوم فاصله یک‌ماهه بین امتحان نهایی و کنکور
جزئیات تصویب دروس امتحان نهایی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
پدری نگران برای همه دانش اموزان سرزمینم
|
Spain
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
11
پاسخ
این سطح از ساده انگاری مسئولین اموزش و پرورش مایه تاسفه. واقعا مشکل فقط محل ازمونه؟ استرس و اضطراب بچه های جنوب، عدم تعادل بین انچه که اموزش و پرورش به دانش اموزان اموخته و سطح سوالات ازمون و بسیار دلایل دیگه جای نگرانی نداره؟ عدالت داره رعایت میشه؟ التماس انصاف
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
مگر در جنگ هشت ساله همه دانش آموزان مدرسه نرفتند مگر در امتحانات شرکت نکردند مگر استرس نداشتند ؟ زندگی یک عده جوان و آینده کشور را نباید بازیچه دست نظرات این و آن کرد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۶ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
اسرائیل و تندرو‌های ایران می‌خواهند توافق را به هم بزنند/ آمریکا، عمان را از میانجیگری کنار گذاشت  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oEl
tabnak.ir/005oEl