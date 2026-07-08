افزایش نرخها در بازار تهران/ بازگشت دلار به سقف پیش از توافق خرداد؛ طلا و سکه صعودی شدند
تحولات پرریسک ساعات اخیر در منطقه و بهویژه تنشهای رخداده در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس، بلافاصله اثر خود را بر بازارهای مالی ایران و دنیا نشان داد. روند معاملات امروز حکایت از صعودی شدن شاخص ارزی در بازار غیررسمی، افزایش بهای طلای سیاه در بازار جهانی و سرخپوشی نماگرهای بازار سرمایه دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در حالی که دقایقی قبل رویترز اعلام کرد "پس از آنکه ترامپ اعلام کرد توافق با ایران «تمام» شده است، قیمت نفت با بیش از ۴ درصد افزایش به بالاترین حد خود در دو هفته گذشته رسید"، بررسی میدانی خبرنگار تابناک از آخرین تحولات بازار آزاد ارز تهران نیز نشان میدهد قیمت دلار آمریکا از صبح امروز با رشد حدود ۵ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به کانال ۱۸۰ هزار تومان بازگشته و در لحظه تنظیم این گزارش، روی رقم ۱۸۰ هزار و ۲۵۰ تومان ایستاده است.
این سطح قیمتی پیش از این نیز در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۲ خردادماه (قبل از اعلام توافق میان ایران و آمریکا) ثبت شده بود؛ نرخی که در نهایت با انتشار اخبار مثبت از پیشنویس توافق دو کشور، با ریزش سنگین ۱۰ هزار تومانی مواجه شد و دلار را در ۲۳ خردادماه به محدوده ۱۷۰ هزار تومان بازگرداند.
اما اکنون در پی انتشار اخبار مربوط به درگیریهای شب گذشته در خلیج فارس و همچنین اظهارات خصمانه امروز دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده علیه کشورمان و تیم مذاکرهکننده که با ادعای پایان آتشبس همراه بود، گمانهزنیها درباره احتمال شروع دوباره درگیریها بالا گرفته است. در نتیجه این سیگنالهای غیراقتصادی و جنگی، دماسنج بازار آزاد ارز تغییر جهت داد و قیمتها بار دیگر به سطوح پیش از توافق در اواخر خردادماه بازگشت.
نوسان ارزهای شاخص در بازار آزاد و رسمی
همزمان با رشد قیمت دلار، سایر ارزهای شاخص نیز روند صعودی به خود گرفتند؛ بهطوریکه قیمت یورو در بازار آزاد با افزایش حدود ۵ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۲۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. هر درهم امارات نیز با رشد ۱۱۸۰ تومانی، نرخ ۴۸ هزار و ۷۴۰ تومان را ثبت کرد. پوند انگلیس به رقم ۲۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت و لیر ترکیه نیز در بازار تهران ۳۹۱۰ تومان قیمت خورد.
در سمت مقابل و در معاملات رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در تالار ارز ادغامی به رقم ۱۴۷ هزار و ۲۱۲ تومان رسید که رشد ۳۸۳ تومانی را نسبت به روز قبل نشان میدهد. همچنین نرخ فروش حواله دلار در این تالار با ۳۸۶ تومان افزایش، به رقم ۱۴۸ هزار و ۵۴۹ تومان رسید.
در همین حال، نرخ خرید حواله یورو در تالار ادغامی با رشد ۴۰۰ تومانی روی رقم ۱۶۸ هزار و ۱۵۸ تومان ایستاد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۴۰۵ تومانی، عدد ۱۶۹ هزار و ۶۸۶ تومان را ثبت کرد. درهم امارات نیز در بخش خرید و فروش حواله این تالار، به ترتیب با نرخهای ۳۹ هزار و ۹۸۰ تومان و ۴۰ هزار و ۳۴۳ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.
مقاومت بازار طلا در برابر کاهش جهانی اونس
تغییرات صعودی نرخ ارز در بازار داخلی مانع از اثرگذاری ریزش طلای جهانی بر قیمتهای داخلی شد. با وجود افت ۶۲ دلاری قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، بازارهای داخلی طلا و سکه تحت تاثیر رشد دلار صعودی شدند.
بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت. نیمسکه در رقم ۹۴ میلیون تومان معامله شد و ربعسکه نیز در سطح ۵۴ میلیون تومان قرار گرفت. همچنین در بازار طلای تهران، هر مثقال طلا به رقم ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز عدد ۱۷ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان را ثبت کرد.
واکنش منفی بورس به تنشهای مرزی
برخلاف روند صعودی بازار ارز، طلا و سکه، بازار سرمایه امروز واکنش منفی به ریسکهای سیستماتیک نشان داد. شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته با افت حدود ۲۵ هزار واحدی مواجه شد و به سطح ۵ میلیون و ۲۸۶ هزار واحد عقبنشینی کرد؛ ریزشی که به وضوح نشاندهنده واکنش منفی معاملهگران به تنشهای ژئوپلتیک و امنیتی ساعات گذشته بوده است.
علی برکت اللله !