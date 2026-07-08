صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش نرخ‌ها در بازار تهران/ بازگشت دلار به سقف پیش از توافق خرداد؛ طلا و سکه صعودی شدند

قیمت دلار با رشد ۵ هزار تومانی به رقم ۱۸۰ هزار و ۲۵۰ تومان رسید که معادل نرخ‌های پیش از توافق خردادماه است. در حالی که بازار طلا تحت تأثیر نرخ ارز صعودی شد، شاخص کل بورس با ریزش ۲۵ هزار واحدی به این تنش‌های ژئوپلتیک واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۶۹
| |
20032 بازدید
|
۱۷
افزایش نرخ‌ها در بازار تهران/ بازگشت دلار به سقف پیش از توافق خرداد؛ طلا و سکه صعودی شدند

تحولات پرریسک ساعات اخیر در منطقه و به‌ویژه تنش‌های رخ‌داده در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس، بلافاصله اثر خود را بر بازارهای مالی ایران و دنیا نشان داد. روند معاملات امروز حکایت از صعودی شدن شاخص ارزی در بازار غیررسمی، افزایش بهای طلای سیاه در بازار جهانی و سرخ‌پوشی نماگرهای بازار سرمایه دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در حالی که دقایقی قبل رویترز اعلام کرد "پس از آنکه ترامپ اعلام کرد توافق با ایران «تمام» شده است، قیمت نفت با بیش از ۴ درصد افزایش به بالاترین حد خود در دو هفته گذشته رسید"، بررسی میدانی خبرنگار تابناک از آخرین تحولات بازار آزاد ارز تهران نیز نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا از صبح امروز با رشد حدود ۵ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به کانال ۱۸۰ هزار تومان بازگشته و در لحظه تنظیم این گزارش، روی رقم ۱۸۰ هزار و ۲۵۰ تومان ایستاده است.

این سطح قیمتی پیش از این نیز در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۲ خردادماه (قبل از اعلام توافق میان ایران و آمریکا) ثبت شده بود؛ نرخی که در نهایت با انتشار اخبار مثبت از پیش‌نویس توافق دو کشور، با ریزش سنگین ۱۰ هزار تومانی مواجه شد و دلار را در ۲۳ خردادماه به محدوده ۱۷۰ هزار تومان بازگرداند.

اما اکنون در پی انتشار اخبار مربوط به درگیری‌های شب گذشته در خلیج فارس و همچنین اظهارات خصمانه امروز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده علیه کشورمان و تیم مذاکره‌کننده که با ادعای پایان آتش‌بس همراه بود، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال شروع دوباره درگیری‌ها بالا گرفته است. در نتیجه این سیگنال‌های غیراقتصادی و جنگی، دماسنج بازار آزاد ارز تغییر جهت داد و قیمت‌ها بار دیگر به سطوح پیش از توافق در اواخر خردادماه بازگشت.

نوسان ارزهای شاخص در بازار آزاد و رسمی

هم‌زمان با رشد قیمت دلار، سایر ارزهای شاخص نیز روند صعودی به خود گرفتند؛ به‌طوری‌که قیمت یورو در بازار آزاد با افزایش حدود ۵ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۲۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. هر درهم امارات نیز با رشد ۱۱۸۰ تومانی، نرخ ۴۸ هزار و ۷۴۰ تومان را ثبت کرد. پوند انگلیس به رقم ۲۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت و لیر ترکیه نیز در بازار تهران ۳۹۱۰ تومان قیمت خورد.

در سمت مقابل و در معاملات رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در تالار ارز ادغامی به رقم ۱۴۷ هزار و ۲۱۲ تومان رسید که رشد ۳۸۳ تومانی را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد. همچنین نرخ فروش حواله دلار در این تالار با ۳۸۶ تومان افزایش، به رقم ۱۴۸ هزار و ۵۴۹ تومان رسید.

در همین حال، نرخ خرید حواله یورو در تالار ادغامی با رشد ۴۰۰ تومانی روی رقم ۱۶۸ هزار و ۱۵۸ تومان ایستاد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۴۰۵ تومانی، عدد ۱۶۹ هزار و ۶۸۶ تومان را ثبت کرد. درهم امارات نیز در بخش خرید و فروش حواله این تالار، به ترتیب با نرخ‌های ۳۹ هزار و ۹۸۰ تومان و ۴۰ هزار و ۳۴۳ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

مقاومت بازار طلا در برابر کاهش جهانی اونس

تغییرات صعودی نرخ ارز در بازار داخلی مانع از اثرگذاری ریزش طلای جهانی بر قیمت‌های داخلی شد. با وجود افت ۶۲ دلاری قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، بازارهای داخلی طلا و سکه تحت تاثیر رشد دلار صعودی شدند.

بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت. نیم‌سکه در رقم ۹۴ میلیون تومان معامله شد و ربع‌سکه نیز در سطح ۵۴ میلیون تومان قرار گرفت. همچنین در بازار طلای تهران، هر مثقال طلا به رقم ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز عدد ۱۷ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان را ثبت کرد.

واکنش منفی بورس به تنش‌های مرزی

برخلاف روند صعودی بازار ارز، طلا و سکه، بازار سرمایه امروز واکنش منفی به ریسک‌های سیستماتیک نشان داد. شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته با افت حدود ۲۵ هزار واحدی مواجه شد و به سطح ۵ میلیون و ۲۸۶ هزار واحد عقب‌نشینی کرد؛ ریزشی که به وضوح نشان‌دهنده واکنش منفی معامله‌گران به تنش‌های ژئوپلتیک و امنیتی ساعات گذشته بوده است.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار بازار ارز قیمت یورو جنگ ایران و آمریکا بانک مرکزی خرید دلار جهش ارزی بورس قیمت سکه بازار سکه شاخص کل بورس
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش بینی بورس فردا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵
سال ۱۳۸۵، قیمت سکه بهار آزادی چقدر بود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
48
22
پاسخ
مقامات اماراتی بایستی در راس اهداف قرار بگیرند بن زاید ، و فرزندان و برادرانش در راس امورند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
16
54
پاسخ
همه می‌دانیم تورم و گرانی را دولت‌ها پیاده می‌کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
7
44
پاسخ
چشم مسئولین روشن...
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
19
8
پاسخ
تاایران بمب اتمش رارو نکند همیت وضع روداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
22
پاسخ
بیچاره مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
21
پاسخ
دلال جماعت مانند زالو به اقتصاد ایران چسپیدن و با هر بهانه ای نرخ ارز را گران می کنند و به تبع آن تورم و گرانی کالاها رخ می دهد. باید با استفاده از ظرفیت قانون مالیات بر دلالی، همه دلال ها در بازار ارز، مسکن، طلا و خودرو را شناسایی و از طریق مالیات نقره داغ کرد.
ولایتمدار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
25
پاسخ
مسولین دنبال بهانه می گشتند که مشکلات اقتصادی و تورم رو توجیه و ادامه دار کنند که الحمدلله دستشون اومد ، هیچ برخورد قاطعی با محتکران و گرانفروشان تو این دوران ندیدیم ، فقط شعار ، فرافکتی و سواستفاده لز مردم مبعوث شده !
علی برکت اللله !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
دقیقا.. کلا اینا در بحران خیالشون راحته
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
12
11
پاسخ
خدا از ترامپ نگذره کل دنیا را درگیر کرده خداوند همیشه افراد خوب را گلچنی می کنه واز دنیا می بره افراد ظالم عمر طولانی دارند خدا لعنت کنه ترامپ را
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
29
پاسخ
تبریک به کاسبان. جنگ و تحریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
3
17
پاسخ
این همه که دولت پول چاپ کرد چه توقع دارید مدیریتم که بلدنیست اقایون باید اقتصاد جنگی اعلام کنند خوابن
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nxF
tabnak.ir/005nxF