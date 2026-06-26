صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش طوفانی ایرانی‌ها به تصورات استرالیایی‌ها درباره ایران

واکنش ایرانی‌ها به ویدئوی وایرال شده از یک شهروند ایرانی ساکن استرالیا ذرباره افزایش شناخت استرالیایی ها از ایران بعد از جنگ اخیر، قابل توجه و جالب بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۳۲
| |
26915 بازدید
|
۱۵

واکنش طوفانی ایرانی‌ها به تصورات استرالیایی‌ها درباره ایران

در ویدئوی اینستاگرامی فردی به نام اشکان، فعال مجازی ساکن استرالیا با بیش از ۱۹ هزار لایک و دو هزار کامنت، تجربه شخصی‌اش را روایت می‌کند و مخاطیان هم نظرات جالبی داشته اند.
به گزارش تابناک، اشکان در این ویدئو گفته است: «آقا تو استرالیا تا قبل از این جریان جنگ وقتی که می‌گفتی من ایرانی‌ام اصلاً نمی‌دونستن ایران کجاست. می‌گفتن Iraq? Oh do you speak Arabic؟ حالا این روزها یه تغییریه که خیلی واضح حسش کردم.» او این تغییر را شاید شخصی بداند و از مخاطبان می‌پرسد آیا دیگران هم چنین حسی دارند.
 
این پست کوتاه، موجی از واکنش‌ها را از سوی ایرانیان داخل و خارج کشور برانگیخته است. بسیاری کامنت‌گذاران، این «تغییر» را نه صرفاً افزایش جغرافیایی، بلکه نمادی از برجسته شدن هویت ایرانی، تاریخ کهن و موقعیت استراتژیک ایران در تحولات اخیر می‌دانند. آنها همچنین به استرالیایی ها طعنه می زنند که اگر تمدن قوی و مطالعه مناسب داشتند، ایران را بهتر می شناختند.
 
نظرات کاربران
کاربری چنین نوشته: «بی سواد هستن چون قبل از جنگ ی مطالعه نداشتن که کشور ایران قدیمی ترین کشور جهانه» 
کاربری نوشته است: «تو کالیفرنیا ایران رو بهتر از ایرانیا میشناسن تا میگی ایران میگن چطوری کوبیده» 
کاربر هم نوشته: «الان دقیقا میدونن تنگه هرمز کجاست» 
کاربر بعدی نوشته:  «دقیقا منم این حس رو خیلی تجربه کردم واقعا لحظه شیرینیه» 
کاربر بعدی با نمادها واکنش نشان داده و نوشته: «🇮🇷🇮🇷».
کاربر دیگری در پاسخ نوشته است: «دقیقاً همین حس رو اینجا در اروپا هم دارم، قبلاً می‌گفتن Iraq حالا نقشه رو نشون می‌دن و می‌پرسن وضعیت چطوره».
کاربر دیگری به موضوع تغییر نگاه جهانی اشاره کرده و نوشته: «تو کانادا هم همین‌طوره، از وقتی اخبار شدت گرفته، همه می‌دونن ایران کجاست و حتی از فرهنگ و تاریخش سؤال می‌پرسن».
واکنش ایرانی‌ها
کاربر دیگری با طنز تلخ به شناخت از طریق اخبار تنش‌ها اشاره کرده و نوشته: «ایران رو حالا همه می‌شناسن، فقط از طریق اخبار منفی، ولی حداقل دیگه نمی‌گن Iraq!».
کاربری هم در تأیید لحظه شیرین آگاهی نوشته است: «این تغییر واقعاً غرورآمیزه، بالاخره جهان به موقعیت استراتژیک و تاریخ ما توجه کرده».
دیگری نوشته: « خالا قراره چیزای بیشتری هم از ایران بدونند. منتظر باشند».
کاربر دیگری به هویت ایرانی و غرور ملی اشاره کرده و نوشته: «🇮🇷 قلب من همیشه برای ایران تپیده، حالا حداقل اسممون رو درست تلفظ می‌کنن».
کاربر دیگری تجربه مشابه در استرالیا را بازگو کرده و نوشته: «منم تو سیدنی دقیقاً همینو حس کردم، قبلاً ناشناخته بودیم حالا مرکز توجهیم».
کاربر دیگری با تأکید بر تاریخ نوشته است: «ایران تمدن چند هزار ساله داره، خوشحالم که حالا بیشترها اینو می‌فهمن هرچند با اخبار جنگ».
کاربر بعدی واکنش احساسی نشان داده و نوشته: «لحظه‌ای که می‌گی ایرانی‌ام و دیگه سؤال Iraq نمی‌پرسن، واقعاً شیرینه 🇮🇷❤️».
کاربر دیگری به همبستگی اشاره کرده و نوشته: «همه ایرانی‌ها این حس رو دارن، از داخل تا خارج، غرور ملی‌مون زنده شده».
کاربر دیگری با ایموجی‌های فراوان نوشته است: «🇮🇷🇮🇷🇮🇷💪🏻❤️ این روزها پرچممون همه جا دیده می‌شه».
کاربر بعدی به تغییر جغرافیایی اشاره کرده و نوشته: «حالا تنگه هرمز، خلیج فارس و حتی شهرهای بزرگمون رو بلدن، عجب تغییریه!».
کاربر دیگری در پاسخ به کامنت‌های مثبت نوشته است: «دقیقاً موافقم، این شناخت جدید می‌تونه فرصت باشه برای معرفی واقعی فرهنگ و مردم ایران».
کاربر دیگری با حس امیدواری خاتمه داده و نوشته: «امیدوارم این آگاهی به درک بهتر از مردم ایران منجر بشه نه فقط اخبار سیاسی».

تصویری از یک ایران متحد
این کامنت‌ها تصویری زنده از احساس غرور، همدلی و طنز تلخ ایرانیان در برابر تحولات اخیر را ترسیم می‌کنند. بسیاری با پرچم ایران و قلب واکنش نشان داده‌اند که نشان‌دهنده روحیه جمعی در این برهه است.
کامنت‌های پر از پرچم ایران (🇮🇷)، قلب و ایموجی‌های مثبت نیز فراوان بودند؛ مانند پست‌هایی با تکرار «🇮🇷🇮🇷🇮🇷» که حس همبستگی ملی را فریاد می‌زنند.
این واکنش‌ها، تصویری زنده از روحیه ایرانیان در برهه‌ای حساس ارائه می‌دهد: جایی که حتی ناآگاهی جهانی پیشین، حالا به فرصتی برای یادآوری غرور تاریخی و هویت تبدیل شده است.
 
 
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
کامنت نظر مردم فضای مجازی هویت ایرانی استرالیا
توافق ایران و آمریکا بر سر توقف حملات/ دور جدید مذاکرات در دوحه تکذیب شد/ ترامپ: فردا نمایندگان این کشور با ایران دیدار می‌کنند
مرد کت‌وشلوار قرمز سوژه متفاوت جام جهانی/داستان مردی که ۹۰ دقیقه بی‌حرکت می‌ایستد!
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رونمایی از جایگزین واژه «کامنت»
کامنت‌های پنجاه سنتی ارتش سایبری چین
هويت ايراني اراده است
واکنش به محدودیت دولت استرالیا علیه گروهی از پزشکان
زندان در انتظار منتشرکنندگان دیپ‌فیک مستهجن
کامنت ایرانی‌ها در توییتر ویلموتس: تو پولکی هستی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
3
پاسخ
بنظرم استرالیایی ها خیلی سالها قبل که دو دوره نگذاشته ایم به جام جهانی صعود کنند ایران را به یاد دارند این سری آخری که هنوز خاطره گل خداداد را به خاطر داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
1
4
پاسخ
ایران که عزیز است حرفی درش نیست ولی استرالیا از سال ۱۹۹۸ ایران را خوب میشناسه.
نامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
15
37
پاسخ
اروپایی های به ظاهر متمدن اول برن سرگذشت خودشون رو مطالعه کنند که با اون جنگهای صلیبی که راه انداختند واقعا متمدن اند؟؟
استرالیا هم ، خلافکارهای بریتانیا بودند که به استرالیا تبعید شدند و بعدها شدند استرالیا.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
بیشتر اختراعات بشری در اروپا انجام شده. قانون قضایی جنابعالی بخش زیادیش مال فرانسه است. یکم مطالعه کن.
محمد‌فقیه‌نوری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
درود
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
8
24
پاسخ
نتیجه اخلاقی اینکه ،برای اینکه شناخته بشی ،یا پول خرج کن یا جنگ کن
نادر جاویدان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
7
45
پاسخ
درود
واقعن جای تاسف دارد که با بروز جنگ مردمان دیگر کشورها فهمیدند ایران کجاست ! ای کاش در سیاست های فرهنگی نظام یک تغییر و دگرگونی بزرگ رخ میداد و از طریق اشاعه فرهنگ ایرانی می توانستیم ایران را به دیگران بشناسانیم و نه به واسطه جنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
7
23
پاسخ
حالا عموم مردم استرالیا خیلی هم باسوادند که بدونند کشورها کجان و چه تفاوتهایی با هم دارن!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
خیلی کم دنبال تحصیلات بالا میرن . بیشتر دنبال مشاغل بازار کار آزاد هستند . مثلا قصاب زیاد داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
1
44
پاسخ
مسئولیت عدم شناخت ایران با این همه سابقه تاریخی در درجه اول و دوم و سوم و .... متوجه مسئولان امر هست که کاری در جهت تبلیغ این تمدن بزرگ انجام نداده اند و بعد از اون ماها که به روش های مختلف در فضای مجازی خارجی و شناساندن کشور منفعل بوده ایم.
چطور همه دنیا می دونه به فول خودشون دوبای dubai کجاست؟
ما ضعف عملکرد داشتیم و کاری نکردیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
3
45
پاسخ
راه بهتر از جنگ برای ایجاد شناخت از ایران، توسعه گردشگری است.
علیرضا
|
Austria
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
8
36
پاسخ
پایین بودن سطح سود و آگاهی مردم استرالیا یا اروپا و آمریکا کاملا مشهود هست. اونا حتی گاهی اسم رئیس جمهورهای خودشون رو هم نمیدونن که هیچ از جغرافیای سیاسی و طبیعی خودشون هم کوچکترین دانشی ندارند. پس طبیعی هست که راجع به ایران عزیز هم اطلاعاتی نداشته باشند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
1
5
پاسخ
الان مهمه که من بدونم به کشور کجاست؟ مهم اینه که اقتصاد و پیشرفت در کشور در چه وضعیه.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
حذف ناباورانه آلمان مقابل پاراگوئه در نبرد پنالتی‌ها/ گیل و VAR ناجی نماینده آمریکای جنوبی
عکس: آماده‌سازی محل وداع با پیکر رهبر شهید در مصلی
عکس: طرح جایگاه وداع با رهبر شهید انقلاب
آمریکا نشان داد به تفاهم پایبند نیست/ وقت تجدیدنظر در مذاکرات فرا رسیده است
بازجویی خوب ناخن‌کشیدن نیست!/چرا آمریکایی‌ها نمی‌توانند روحانی‌ها را در سیاست ببینند و شاه از حرف‌های فلسفی حس انزجار کرد
واکنش پزشکیان به نقض پی‌درپی آتش‌بس از سوی آمریکا
بازداشت‌ها در عراق حالت فرقه‌ای ندارد؛ سنی، شیعه و کُرد در لیست بازداشت‌ها قرار دارند/ بازداشت ها با حمایت آیت الله سیستانی همراه بود
جزئیات برنامه‌های ارتش در مراسم بدرقه رهبر شهید
برخورد هواپیمای مسافربری با یک پهپاد در نیویورک
اتهام تبانی اتریش و الجزایر توسط میثاقی
ثبت دمای ۵۲ درجه در شرق کشور
با خوردن این دو میوه قلبتان از شما تشکر می‌کند!
عکس: تصویری کم سابقه از وضعیت سد کرج!
انتقاد شدید عارف از امنیت سایبری برخی بانکها
سرقت‌های سریالی دو جوان به خاطر شرط‌بندی
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۹۱ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۴ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۸ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۵ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۱۰۳ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۴ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۷ نظر)
حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)  (۶۲ نظر)
بازی جدید آمریکا با دارایی‌های ایران! / چرا پیشنهاد آمریکا برای تهاتر گندم و ذرت خطرناک است؟  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005nNA
tabnak.ir/005nNA