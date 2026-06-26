واکنش طوفانی ایرانیها به تصورات استرالیاییها درباره ایران
واکنش ایرانیها به ویدئوی وایرال شده از یک شهروند ایرانی ساکن استرالیا ذرباره افزایش شناخت استرالیایی ها از ایران بعد از جنگ اخیر، قابل توجه و جالب بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۳۲| |
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در ویدئوی اینستاگرامی فردی به نام اشکان، فعال مجازی ساکن استرالیا با بیش از ۱۹ هزار لایک و دو هزار کامنت، تجربه شخصیاش را روایت میکند و مخاطیان هم نظرات جالبی داشته اند.
به گزارش تابناک، اشکان در این ویدئو گفته است: «آقا تو استرالیا تا قبل از این جریان جنگ وقتی که میگفتی من ایرانیام اصلاً نمیدونستن ایران کجاست. میگفتن Iraq? Oh do you speak Arabic؟ حالا این روزها یه تغییریه که خیلی واضح حسش کردم.» او این تغییر را شاید شخصی بداند و از مخاطبان میپرسد آیا دیگران هم چنین حسی دارند.
این پست کوتاه، موجی از واکنشها را از سوی ایرانیان داخل و خارج کشور برانگیخته است. بسیاری کامنتگذاران، این «تغییر» را نه صرفاً افزایش جغرافیایی، بلکه نمادی از برجسته شدن هویت ایرانی، تاریخ کهن و موقعیت استراتژیک ایران در تحولات اخیر میدانند. آنها همچنین به استرالیایی ها طعنه می زنند که اگر تمدن قوی و مطالعه مناسب داشتند، ایران را بهتر می شناختند.
نظرات کاربران
کاربری چنین نوشته: «بی سواد هستن چون قبل از جنگ ی مطالعه نداشتن که کشور ایران قدیمی ترین کشور جهانه»
کاربری نوشته است: «تو کالیفرنیا ایران رو بهتر از ایرانیا میشناسن تا میگی ایران میگن چطوری کوبیده»
کاربر هم نوشته: «الان دقیقا میدونن تنگه هرمز کجاست»
کاربر بعدی نوشته: «دقیقا منم این حس رو خیلی تجربه کردم واقعا لحظه شیرینیه»
کاربر بعدی با نمادها واکنش نشان داده و نوشته: «🇮🇷🇮🇷».
کاربر دیگری در پاسخ نوشته است: «دقیقاً همین حس رو اینجا در اروپا هم دارم، قبلاً میگفتن Iraq حالا نقشه رو نشون میدن و میپرسن وضعیت چطوره».
کاربر دیگری به موضوع تغییر نگاه جهانی اشاره کرده و نوشته: «تو کانادا هم همینطوره، از وقتی اخبار شدت گرفته، همه میدونن ایران کجاست و حتی از فرهنگ و تاریخش سؤال میپرسن».
کاربر دیگری در پاسخ نوشته است: «دقیقاً همین حس رو اینجا در اروپا هم دارم، قبلاً میگفتن Iraq حالا نقشه رو نشون میدن و میپرسن وضعیت چطوره».
کاربر دیگری به موضوع تغییر نگاه جهانی اشاره کرده و نوشته: «تو کانادا هم همینطوره، از وقتی اخبار شدت گرفته، همه میدونن ایران کجاست و حتی از فرهنگ و تاریخش سؤال میپرسن».
کاربر دیگری با طنز تلخ به شناخت از طریق اخبار تنشها اشاره کرده و نوشته: «ایران رو حالا همه میشناسن، فقط از طریق اخبار منفی، ولی حداقل دیگه نمیگن Iraq!».
کاربری هم در تأیید لحظه شیرین آگاهی نوشته است: «این تغییر واقعاً غرورآمیزه، بالاخره جهان به موقعیت استراتژیک و تاریخ ما توجه کرده».
دیگری نوشته: « خالا قراره چیزای بیشتری هم از ایران بدونند. منتظر باشند».
کاربر دیگری به هویت ایرانی و غرور ملی اشاره کرده و نوشته: «🇮🇷 قلب من همیشه برای ایران تپیده، حالا حداقل اسممون رو درست تلفظ میکنن».
کاربر دیگری تجربه مشابه در استرالیا را بازگو کرده و نوشته: «منم تو سیدنی دقیقاً همینو حس کردم، قبلاً ناشناخته بودیم حالا مرکز توجهیم».
کاربر دیگری با تأکید بر تاریخ نوشته است: «ایران تمدن چند هزار ساله داره، خوشحالم که حالا بیشترها اینو میفهمن هرچند با اخبار جنگ».
کاربر بعدی واکنش احساسی نشان داده و نوشته: «لحظهای که میگی ایرانیام و دیگه سؤال Iraq نمیپرسن، واقعاً شیرینه 🇮🇷❤️».
کاربر دیگری به همبستگی اشاره کرده و نوشته: «همه ایرانیها این حس رو دارن، از داخل تا خارج، غرور ملیمون زنده شده».
کاربر دیگری با ایموجیهای فراوان نوشته است: «🇮🇷🇮🇷🇮🇷💪🏻❤️ این روزها پرچممون همه جا دیده میشه».
کاربر بعدی به تغییر جغرافیایی اشاره کرده و نوشته: «حالا تنگه هرمز، خلیج فارس و حتی شهرهای بزرگمون رو بلدن، عجب تغییریه!».
کاربر دیگری در پاسخ به کامنتهای مثبت نوشته است: «دقیقاً موافقم، این شناخت جدید میتونه فرصت باشه برای معرفی واقعی فرهنگ و مردم ایران».
کاربر دیگری با حس امیدواری خاتمه داده و نوشته: «امیدوارم این آگاهی به درک بهتر از مردم ایران منجر بشه نه فقط اخبار سیاسی».
کاربر دیگری به هویت ایرانی و غرور ملی اشاره کرده و نوشته: «🇮🇷 قلب من همیشه برای ایران تپیده، حالا حداقل اسممون رو درست تلفظ میکنن».
کاربر دیگری تجربه مشابه در استرالیا را بازگو کرده و نوشته: «منم تو سیدنی دقیقاً همینو حس کردم، قبلاً ناشناخته بودیم حالا مرکز توجهیم».
کاربر دیگری با تأکید بر تاریخ نوشته است: «ایران تمدن چند هزار ساله داره، خوشحالم که حالا بیشترها اینو میفهمن هرچند با اخبار جنگ».
کاربر بعدی واکنش احساسی نشان داده و نوشته: «لحظهای که میگی ایرانیام و دیگه سؤال Iraq نمیپرسن، واقعاً شیرینه 🇮🇷❤️».
کاربر دیگری به همبستگی اشاره کرده و نوشته: «همه ایرانیها این حس رو دارن، از داخل تا خارج، غرور ملیمون زنده شده».
کاربر دیگری با ایموجیهای فراوان نوشته است: «🇮🇷🇮🇷🇮🇷💪🏻❤️ این روزها پرچممون همه جا دیده میشه».
کاربر بعدی به تغییر جغرافیایی اشاره کرده و نوشته: «حالا تنگه هرمز، خلیج فارس و حتی شهرهای بزرگمون رو بلدن، عجب تغییریه!».
کاربر دیگری در پاسخ به کامنتهای مثبت نوشته است: «دقیقاً موافقم، این شناخت جدید میتونه فرصت باشه برای معرفی واقعی فرهنگ و مردم ایران».
کاربر دیگری با حس امیدواری خاتمه داده و نوشته: «امیدوارم این آگاهی به درک بهتر از مردم ایران منجر بشه نه فقط اخبار سیاسی».
تصویری از یک ایران متحد
این کامنتها تصویری زنده از احساس غرور، همدلی و طنز تلخ ایرانیان در برابر تحولات اخیر را ترسیم میکنند. بسیاری با پرچم ایران و قلب واکنش نشان دادهاند که نشاندهنده روحیه جمعی در این برهه است.
کامنتهای پر از پرچم ایران (🇮🇷)، قلب و ایموجیهای مثبت نیز فراوان بودند؛ مانند پستهایی با تکرار «🇮🇷🇮🇷🇮🇷» که حس همبستگی ملی را فریاد میزنند.
این واکنشها، تصویری زنده از روحیه ایرانیان در برههای حساس ارائه میدهد: جایی که حتی ناآگاهی جهانی پیشین، حالا به فرصتی برای یادآوری غرور تاریخی و هویت تبدیل شده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۱۵
بنظرم استرالیایی ها خیلی سالها قبل که دو دوره نگذاشته ایم به جام جهانی صعود کنند ایران را به یاد دارند این سری آخری که هنوز خاطره گل خداداد را به خاطر داریم
ایران که عزیز است حرفی درش نیست ولی استرالیا از سال ۱۹۹۸ ایران را خوب میشناسه.
اروپایی های به ظاهر متمدن اول برن سرگذشت خودشون رو مطالعه کنند که با اون جنگهای صلیبی که راه انداختند واقعا متمدن اند؟؟
استرالیا هم ، خلافکارهای بریتانیا بودند که به استرالیا تبعید شدند و بعدها شدند استرالیا.
استرالیا هم ، خلافکارهای بریتانیا بودند که به استرالیا تبعید شدند و بعدها شدند استرالیا.
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ناشناس| |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
محمدفقیهنوری| |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
نتیجه اخلاقی اینکه ،برای اینکه شناخته بشی ،یا پول خرج کن یا جنگ کن
درود
واقعن جای تاسف دارد که با بروز جنگ مردمان دیگر کشورها فهمیدند ایران کجاست ! ای کاش در سیاست های فرهنگی نظام یک تغییر و دگرگونی بزرگ رخ میداد و از طریق اشاعه فرهنگ ایرانی می توانستیم ایران را به دیگران بشناسانیم و نه به واسطه جنگ
واقعن جای تاسف دارد که با بروز جنگ مردمان دیگر کشورها فهمیدند ایران کجاست ! ای کاش در سیاست های فرهنگی نظام یک تغییر و دگرگونی بزرگ رخ میداد و از طریق اشاعه فرهنگ ایرانی می توانستیم ایران را به دیگران بشناسانیم و نه به واسطه جنگ
حالا عموم مردم استرالیا خیلی هم باسوادند که بدونند کشورها کجان و چه تفاوتهایی با هم دارن!!!!
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ناشناس| |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
مسئولیت عدم شناخت ایران با این همه سابقه تاریخی در درجه اول و دوم و سوم و .... متوجه مسئولان امر هست که کاری در جهت تبلیغ این تمدن بزرگ انجام نداده اند و بعد از اون ماها که به روش های مختلف در فضای مجازی خارجی و شناساندن کشور منفعل بوده ایم.
چطور همه دنیا می دونه به فول خودشون دوبای dubai کجاست؟
ما ضعف عملکرد داشتیم و کاری نکردیم.
چطور همه دنیا می دونه به فول خودشون دوبای dubai کجاست؟
ما ضعف عملکرد داشتیم و کاری نکردیم.
پایین بودن سطح سود و آگاهی مردم استرالیا یا اروپا و آمریکا کاملا مشهود هست. اونا حتی گاهی اسم رئیس جمهورهای خودشون رو هم نمیدونن که هیچ از جغرافیای سیاسی و طبیعی خودشون هم کوچکترین دانشی ندارند. پس طبیعی هست که راجع به ایران عزیز هم اطلاعاتی نداشته باشند.