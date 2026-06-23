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ادعای گروسی درباره بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد که این نهاد بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران را ازسر خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۹۵
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ادعای گروسی درباره بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گروسی این ادعاها را روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه ژاپنی «ان‌اچ‌کی» در توکیو مطرح کرد.

گروسی با تکرار ادعاهای آمریکایی مبنی بر ازسرگیری بازرسی‌های آژانس در ایران مدعی شد: «بازرسی‌ها انجام خواهد شد.»

وی در ادامه ادعا کرد: «ما معتقدیم هرچه زودتر، بهتر است؛ به‌ویژه از آنجا که این توافق یک بازه زمانی ۶۰ روزه دارد، بنابراین باید بدون از دست دادن زمان زیادی کار را آغاز کنیم.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه گفت‌وگوی خود مدعی شد که مهم‌ترین اولویت، مشخص کردن محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است.

گروسی در ادامه مدعی شد که آژانس اتمی تصوری از محل احتمالی این مواد دارد؛ اما ادعا کرد که ایران باید محل دقیق آن‌ را به آژانس اعلام کند.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت که برخی از تاسیسات ذخیره‌سازی مورد حمله قرار گرفته و بخشی از آن‌ها تخریب شده‌اند؛ بنابراین ممکن است آژانس نیاز داشته باشد بررسی کند که چگونه می‌توان به این مواد دسترسی پیدا کرد.

مدیرکل آژانس همچنین مدعی شد که این نهاد به‌زودی با طرف ایرانی گفت‌وگو خواهد کرد تا تاریخ و جزئیات دیگر بازرسی‌ها مشخص شود.

گروسی در ادامه تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان مستقل است و بازرسی‌های احتمالی را به‌طور مستقل انجام خواهد داد.

وی ادعا کرد: «اگر ایران بخواهد از ایالات متحده یا ناظران دیگری دعوت کند، موضوع دیگری است؛ اما ما پیش‌بینی نمی‌کنیم که کسی نیاز باشد به ما کمک کند یا بر کار ما نظارت داشته باشد.»

این در حالی است که «اسماعیل بقائی»، سخنگوی وزارت خارجه روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که آیا قرار است بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران که در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیدند بازدیدی داشته باشند؟ خاطرنشان کرد: «برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تاسیسات آسیب دیده ایران در جریان تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نداریم و اساساً در این زمینه شیوه‌نامه‌ای وجود ندارد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه پیشتر نیز با اشاره به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد طبق بند ۸ این سند، مذاکره درباره موضوع هسته‌ای در بازه زمانی ۶۰ روزه انجام می‌شود و البته این امر مستلزم تحقق پیش‌زمینه‌های شروع مذاکرات وفق بند ۱۳ خواهد بود.

بقائی پیش‌تر تاکید کرده بود وفق بند ۹ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، در طول دوره ۶۰ روزه، وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای ایران حفظ خواهد شد و بر این اساس، بازرسی از تاسیساتی مانند بوشهر که تاکنون انجام می‌شد، ادامه می یابد اما بازرسی از تاسیساتی که دسترسی آژانس به آنها به‌دلیل حملات نظامی مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف گردید، منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود.

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