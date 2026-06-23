صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اطلاعیه فرماندهی سایبری کشور درباره اختلال بانکی

فرماندهی سایبری کشور با اشاره به حمله سایبری هدفمند به زیرساخت‌های مرتبط با سامانه‌های کارت‌محور برخی بانک‌ها، از اختلال موقت در بخشی از خدمات بانکی خبر داد و تأکید کرد که امنیت داده‌ها و دارایی‌های مردم در اولویت کامل قرار دارد و روند بازگردانی خدمات با بالاترین سطح ایمنی در حال انجام است.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۹۲
| |
3162 بازدید
اطلاعیه فرماندهی سایبری کشور درباره اختلال بانکی

به گزارش تابناک، در پی رصد و بررسی‌های فنی صورت‌گرفته در مرکز فرماندهی سایبری، مشخص شد اختلال ایجادشده در سامانه‌های کارت‌محور برخی بانک‌ها از جمله بانک‌های ملی، صادرات و تجارت ناشی از یک حمله سایبری هدفمند به زیرساخت‌های مرتبط بوده است.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حمله با هدف ایجاد اختلال در ارائه خدمات بانکی انجام شده و بلافاصله پس از شناسایی، اقدامات دفاعی و حفاظتی در سطح شبکه‌های بانکی و سامانه‌های پردازش تراکنش فعال گردید. در همین راستا و به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به‌صورت موقت از دسترس خارج شده است.

تیم‌های تخصصی امنیت سایبری، کارشناسان زیرساخت و مراکز عملیات امنیت در حال پایش لحظه‌ای سامانه‌ها و رفع آثار این حمله هستند و فرآیند بازگردانی کامل خدمات با بالاترین سطح ایمنی در حال انجام است.

فرماندهی سایبری کشور ضمن اطمینان‌بخشی به شهروندان اعلام می‌کند امنیت داده‌ها و دارایی‌های بانکی مردم در اولویت کامل قرار دارد و هرگونه اقدام مخرب در فضای سایبری با رصد، مقابله و پیگیری تخصصی مواجه خواهد شد.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک ها حمله سایبری اختلال شبکه بانکی امنیت اطلاعات
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
واکنش بانک مرکزی به یک شایعه در پی اختلال ۴ بانک
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!
اطمینان خاطر به مشتریان بانک‌های مختل شده
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
آخرین جزئیات اختلال در ۴ بانک
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
اختلال همه بانک‌ها تا پایان امشب رفع می‌شود
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
اعلام جزئیات جدید از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب/ تشییع در نجف و کربلا
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید
خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0
بازی درخشان ایران مقابل بلژیک بی مزد ماند/ درخشش کورتوا، بیرانوند و طارمی + فیلم
نحوه رتبه‌بندی جدول گروهی و بهترین تیم‌های سوم در جام جهانی ۲۰۲۶/ از بازی رودررو تا رنکینگ فیفا!
اعتراف پ ک ک خطاب به سپاه: مرد میدان شمایید!/نقش موساد در آشوب‌های خیابانی ۸۸
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۱ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۱ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
tabnak.ir/005nHg
tabnak.ir/005nHg