صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طرح آژانس دریانوردی برای تخلیه ملوانان از خلیج فارس

سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ادعا کرد که عملیات تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانورد را که از زمان آغاز جنگ در خلیج فارس گرفتار شده‌اند، آغاز خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۸۱
| |
875 بازدید
طرح آژانس دریانوردی برای تخلیه ملوانان از خلیج فارس

به گزارش تابناک به نوشته الجزیره، «آرسنیو دومینگز» رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی در بیانیه‌ای گفت: «پس از ماه‌ها سختی و رنج برای هزاران دریانورد و پیامدهای منفی برای سراسر جهان، با رضایت عمیق از توافق صلحی که میان ایران و ایالات متحده حاصل شده، استقبال می‌کنم.»

وی با اشاره به اینکه حملات به کشتی‌ها پایان یافته به آغاز عملیات دریایی سازمان ملل اشاره کرد و مدعی شد: «این عملیات گسترده با همکاری نزدیک ایران، عمان، سایر کشورهای ساحلی منطقه، ایالات متحده و صنعت کشتیرانی انجام خواهد شد. ما تضمین‌های امنیتی لازم را دریافت کرده‌ایم و شرایط لازم برای ناوبری ایمن را به‌طور کامل بررسی و تایید کرده‌ایم تا از اجرای این عملیات پشتیبانی شود.»

تنگه هرمز در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه ایران به روی کشتی‌های کشورهای متخاصم و هم‌پیمانان ایران که مبدا حملات متجاوزانه بودند، بسته شد. همچنین تردد کلیه دیگر کشتی‌ها از این آب‌راه که در آب‌های سرزمینی ایران و عمان واقع شده است، مشروط به هماهنگی کامل با مقامات ایران و دریافت هزینه شد. ایران بر حق خود در تصمیم‌گیری درباره تردد دریایی امن از این آب‌راه تاکید کرده است.

طبق بند ۴ یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا علیه ایران لغو شده و ایران نیز اعلام کرده تعهدات خود نسبت به تنگه هرمز در بند ۵ را اجرا خواهد کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آژانس بین المللی دریانوردی دریانوردان ملوانان خلیج فارس تنگه هرمز ایران آمریکا توافق
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عصر جدید در خلیج فارس پس از خروج آمریکا
پیامدهای پرهزینه جنگ ایران برای آمریکا
جزئیات غیررسمی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
نظام جدیدی بر تنگه هرمز حاکم شد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
اعلام جزئیات جدید از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب/ تشییع در نجف و کربلا
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید
خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0
بازی درخشان ایران مقابل بلژیک بی مزد ماند/ درخشش کورتوا، بیرانوند و طارمی + فیلم
نحوه رتبه‌بندی جدول گروهی و بهترین تیم‌های سوم در جام جهانی ۲۰۲۶/ از بازی رودررو تا رنکینگ فیفا!
اعتراف پ ک ک خطاب به سپاه: مرد میدان شمایید!/نقش موساد در آشوب‌های خیابانی ۸۸
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۱ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۱ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
tabnak.ir/005nHV
tabnak.ir/005nHV