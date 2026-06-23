طرح آژانس دریانوردی برای تخلیه ملوانان از خلیج فارس

به گزارش تابناک به نوشته الجزیره، «آرسنیو دومینگز» رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی در بیانیه‌ای گفت: «پس از ماه‌ها سختی و رنج برای هزاران دریانورد و پیامدهای منفی برای سراسر جهان، با رضایت عمیق از توافق صلحی که میان ایران و ایالات متحده حاصل شده، استقبال می‌کنم.»

وی با اشاره به اینکه حملات به کشتی‌ها پایان یافته به آغاز عملیات دریایی سازمان ملل اشاره کرد و مدعی شد: «این عملیات گسترده با همکاری نزدیک ایران، عمان، سایر کشورهای ساحلی منطقه، ایالات متحده و صنعت کشتیرانی انجام خواهد شد. ما تضمین‌های امنیتی لازم را دریافت کرده‌ایم و شرایط لازم برای ناوبری ایمن را به‌طور کامل بررسی و تایید کرده‌ایم تا از اجرای این عملیات پشتیبانی شود.»

تنگه هرمز در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه ایران به روی کشتی‌های کشورهای متخاصم و هم‌پیمانان ایران که مبدا حملات متجاوزانه بودند، بسته شد. همچنین تردد کلیه دیگر کشتی‌ها از این آب‌راه که در آب‌های سرزمینی ایران و عمان واقع شده است، مشروط به هماهنگی کامل با مقامات ایران و دریافت هزینه شد. ایران بر حق خود در تصمیم‌گیری درباره تردد دریایی امن از این آب‌راه تاکید کرده است.

طبق بند ۴ یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا علیه ایران لغو شده و ایران نیز اعلام کرده تعهدات خود نسبت به تنگه هرمز در بند ۵ را اجرا خواهد کرد.