رسانه ها از وقوع آتش‌سوزی مهیبی در یک انبار پوشاک در کره جنوبی خبر می دهند؛ ۱۰۸ آتش‌ نشان برای اطفای حریق به منطقه اعزام شده اند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری راشا تودی، آتش‌ سوزی مهیبی در یک انبار پوشاک در کره جنوبی رخ داد.

بر اساس اعلام این رسانه، حادثه در منطقه گیمپو روی داده است.

۱۰۸ آتش‌ نشان برای مهار آتش‌ سوزی به منطقه حادثه اعزام شدند، زیرا حریق به سرعت در حال گسترش است.

تاکنو تلفاتی در این ارتباط گزارش نشده است.