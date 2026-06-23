آمادگی روسیه برای کمک به ایران در توافق با آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه عصر سهشنبه در حاشیه مجمع علمی و تخصصی بینالمللی پریماکوف ریدینگز به خبرنگاران گفت: روسیه آماده است تا حد امکان با اقدامات عملی به ایران برای دستیابی به توافق با ایالات متحده کمک کند.
بنا بر این گزارش، معاون سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: ما برای شرکای ایرانی خود در دستیابی به توافق با آمریکا آرزوی موفقیت داریم و مانند گذشته، ما آمادهایم تا در حد توان خود از جمله در صورت لزوم، با ارائه برخی اقدامات کمکی عملی، در این امر مشارکت کنیم.
ریابکوف با بیان اینکه مسکو در حال انجام گفتوگوی محرمانه با تهران در مورد همه مسائل است، گفت: ما دائما با ایرانیها در تماس هستیم و اغراق نیست اگر بگوییم هیچ یک از دستاوردهای ما برای ما غافلگیرکننده نبوده است. ما در مورد همه مسائل با آنها در حال گفتوگو هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد. ضمنا پیشنهادهای خاصی که ما در مورد چگونگی رسیدگی مؤثر به بخش مهمی از این وظیفه کلی ارائه کردهایم، همچنان روی میز است.
او با تاکید بر اینکه استفاده غرب از داراییهای مسدود شده روسیه، «دزدی آشکار» خواهد بود و مسکو پاسخ خواهد داد، اظهار کرد: هرگونه استفاده از داراییهای روسیه برای اهدافی که با فدراسیون روسیه توافق نشده باشد، دزدی آشکار است. بنابراین، این امر کاملا غیرقابل قبول و غیرمجاز است و ما به چنین حملاتی پاسخ مناسب خواهیم داد. در ضمن، سرنوشت و آینده داراییهای آزاد شده ایران، تصمیم حاکمیتی مردم ایران است و غیر از این نمیتواند باشد.
بریتانیا و فرانسه امنیت کل اروپا را تهدید میکنند
سرگئی ریابکوف با اشاره به وضعیت هستهای بریتانیا و فرانسه گفت: این دو کشور با وجود داشتن وضعیت هستهای، رفتاری مخرب دارند و امنیت تمام اروپا را تهدید میکنند. برای ما روشن است که وضعیت جهانی و رفتار نزدیکترین متحدان آمریکا از جمله آنهایی که سلاح هستهای دارند و همچنین رفتار لندن و پاریس عمیقا مخرب است. آنها تهدیدی برای امنیت اروپا و بینالمللی هستند.
وی افزود: بنابراین، ما بارها به آنها یادآوری میکنیم که در هرگونه بحث فرضی در مورد ثبات راهبردی در آینده شرکت کنند. هیچ آمادگی برای این کار وجود ندارد. هر جنبهای یک مشکل است. من هیچ تغییری در وضعیت فعلی نمیبینم که ما را به حرکت به سمت بحثهای ملموس از این نوع در آینده قابل پیشبینی تشویق کند.
روسیه شاهد تشدید تنشها در اوکراین توسط غرب است
معاون وزیر امور خارجه روسیه درباره اقدامات تنشزای غرب در جنگ اوکراین گفت: روسیه شاهد روند کلی به سمت تشدید تنش در اوکراین توسط غرب است. شکی در مورد عزم روسیه برای دستیابی به اهداف ابتکار دفاع راهبردی وجود ندارد و این سیگنال باید جدی گرفته شود.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پیشتر گفته بود که دولت او درخواست اوکراین برای اجازه ساخت موشک برای سیستم دفاع هوایی پاتریوت آمریکا را بررسی خواهد کرد.
ریابکوف در ادامه خاطرنشان کرد: ما در مورد هر بیانیهای که توسط مقامات دولت آمریکا صادر میشود، اظهار نظر نخواهیم کرد. ما یک روند کلی، یک روند تشدیدکننده را میبینیم و این نمیتواند نگرانی را برطرف کند. امیدواریم که این سیگنال در جایی که تلاشها برای آزمایش صبر و مقاومت ما ادامه دارد، جدی گرفته شود.
معاون وزیر امور خارجه روسیه در پایان با بیان اینکه سیاست مقامات اروپایی برای تشدید درگیری در اوکراین از جمله برای ساکنان کشورهای اتحادیه اروپا «خطرناک» است، گفت: البته نقش بوروکراسی اروپایی و ماموران کمیسیون اروپا در این فرآیند عمیقا مخرب و خطرناک است. مقامات اروپایی به امنیت مردم خود اهمیتی نمیدهند، آنها به اجرای دستورالعملهای خودشان که برای خودشان نوشتهاند اهمیت میدهند و معتقدند که پیروی از این دستورالعملها نتیجه مطلوب، یعنی تحمیل شکست استراتژیک به روسیه را به همراه خواهد داشت.