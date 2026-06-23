اختلال همه بانکها تا پایان امشب رفع میشود
به گزارش تابناک به نقل از رسانه بانک مرکزی (ایبِنا)، اختلال ایجاد شده در خدمات کارتمحور همه بانکها به جز ملی، صادرات و تجارت برطرف شده و اختلال خدمات این سه بانک نیز تا پایان امشب رفع میشود.
اختلال مقطعی ایجادشده در برخی بانکهای کشور که به دلیل جلوگیری از هرگونه دسترسی غیر مجاز و حفاظت از امنیت اطلاعات و داراییهای مشتریان رخ داده بود، برطرف شده و خدمات این بانکها به وضعیت عادی بازگشته است.
در حال حاضر، تیمهای فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلال سامانههای بانکهای ملی، صادرات و تجارت هستند و روند بازگردانی خدمات ادامه دارد.
براساس آخرین پیگیریها، پیشبینی میشود اختلال باقیمانده در خدمات کارتمحور این سه بانک نیز تا پایان امشب بهطور کامل برطرف شده و تمامی خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگردد.
مراجع مسئول از مشتریان خواستهاند اخبار و اطلاعیههای مربوط به وضعیت خدمات بانکی را صرفاً از طریق کانالهای رسمی بانکها و مراجع ذیربط دنبال کنند.