تله آمریکا و اسرائیل برای سوریه

در دو هفته اخیر، ترامپ در اظهارات رسانه‌ای متعدد خود، مسئله مداخله احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، علیه حزب‌ا... در لبنان را مطرح کرده است. به موازات این، ایده به حرکت درآوردن نیروهای سوری تحت امر رئیس‌جمهور الشرع برای ضربه زدن به رزمندگان حزب‌ا...، مدتی است که در corridors اداره فعلی آمریکا در حال بررسی است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه که سمت فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا به سوریه و عراق را نیز برعهده دارد، از برجسته‌ترین مقاماتی است که در نشست‌های منطقه‌ای خود این ایده را ترویج می‌کند. هدف راهبردی آمریکا از بین بردن نفوذ حزب‌ا... است که واشنگتن آن را مانعی اصلی برای گسترش «توافق‌های ابراهیمی» به لبنان می‌داند.

در واقع، تلاش‌های متعددی از سوی آمریکا برای قانع‌سازی مقامات ارشد فعلی سوریه در مورد ایده مداخله علیه حزب‌ا...، در جلسات و تماس‌ها صورت گرفته است.در همین زمینه یک رسانه لبنانی نوشته است: «در مقابل، بر اساس اطلاعات موجود، دولت سوریه - حداقل تا چندی پیش - توانسته با برجسته کردن موانع عملی، از اجرای این درخواست طفره رود.

در این زمینه، نگرانی‌های متعددی مطرح شده است، از جمله: اگر ایران با موشک‌های بالستیک به سوریه حمله کند و کاخ ریاست‌جمهوری را هدف قرار دهد یا خود الشرع را ترور کند، چه خواهد شد؟ اگر گروه‌های مسلح عراقی وفادار به تهران به خاک سوریه حمله کنند، چه؟ اگر این عملیات توانایی ارتش را در کنترل اوضاع داخلی تضعیف کند و نیروهای طرفدار استقلال خودمختار به تکاپو افتاده و مناطق کردنشین، دروزی‌نشین و علوی‌نشین از کنترل خارج شوند، چه؟ اگر هرگونه رویارویی بین سوری‌ها و رزمندگان حزب‌ا... به جنگی فرسایشی طولانی تبدیل شود که هر دو کشور را ویران کند و تنش‌های مذهبی خطرناکی را در سراسر خاورمیانه شعله‌ور سازد، چه؟»

به علاوه، بر اساس اطلاعات فاش شده، دولت سوریه فهرست بلندبالایی از درخواست‌ها را مطرح کرده است که مهم‌ترین آن‎ها عبارت‎اند از: تجهیز ارتش سوریه به تانک‌ها و خودروهای زرهی مدرن، توپخانه صحرایی، پهپادهای تهاجمی و مقادیر زیادی مهمات، علاوه بر پوشش هوایی در تمام طول عملیات و موشک‌های دفاعی و ضدهوایی. هدف از این فهرست بلند، کارشکنی در اجرای این ماجراجویی خطرناک بدون مخالفت مستقیم با فشار آمریکا بوده است.

حتی اسرائیل که به نظام جدید سوریه اعتماد ندارد و آن را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند، مانند سایر تهدیدات در مرزهایش، با هرگونه مداخله سوری علیه حزب‌ا... مخالف است؛ زیرا معتقد است که جایگزین کردن عناصر حزب‌ا... که تابع یک سلسله مراتب نظامی منضبط هستند، با مسلحانی از نقاط مختلف جهان در مرزهای شمالی خود، خطری دوچندان ایجاد می‌کند. آنچه تل‌آویو در حال حاضر از دمشق می‌خواهد، صرفاً کنترل مرزهای سوریه و لبنان برای جلوگیری از واردات بیشتر سلاح و مهمات توسط حزب‌ا... است.در نهایت، با وجود این که واشنگتن در حال بازطراحی واقعیت سیاسی در کل خاورمیانه است و به شدت به دنبال رفع هرگونه مانع بر سر راه صلح جامع می‌باشد، هنوز شواهد عملی کافی برای نزدیکی اجرای آنچه درباره مداخله نظامی سوریه در لبنان علیه حزب‌ا... گفته می‌شود، وجود ندارد.