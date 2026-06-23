واکنش همتی درباره خرید محصولات کشاورزی از آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره مواضع برخی مقامات آمریکایی از جمله ترامپ مبنی بر اینکه ایران باید محصولات کشاورزی را فقط از آمریکا بخرد، اینطور گفت که «براساس یادداشتهای امضا شده هیچ الزامی برای خرید نهادههای کشاورزی از آمریکا نداریم».
همتی میگوید: اصولاً مبنا و اساس نحوه استفاده از «۶ میلیارد دلار اول» براساس متن توافق امضا شده در سال ۱۴۰۲ بین ایران و امریکا است که در برگیرنده کالاهای اساسی و دارو میباشد.
وی افزود البته اگر نرخ و کیفیت نهادههای آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسبتر باشد، مانعی برای خرید از آن کشور نداریم و اصولاً طی سالهای اخیر خریدهای جهاد کشاورزی از طریق شرکتهای بزرگ امریکایی و اروپایی بوده است.
به گفته همتی، ما سالانه نیاز به خرید میلیاردها دلار کالای اساسی و دارو داریم و برای ما فرقی نمیکند پول خرید کالاهای اساسی را از چه منبعی پرداخت کنیم. اگر از منابع مسدودی بانک مرکزی بتوانیم این خریدها را انجام بدهیم، درعوض درامدهای جاری و آتی نفتی را جایگزین آن ذخایر مصرف شده خواهیم کرد. لذا آنچه مهم است دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خودش و خرید کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم میباشد.
وی در پایان گفت: باقی پولهای بلوکه شده، یعنی ۶ میلیارد دلار دوم و مابقی، همگی صرف کالای اساسی ضرورتاً نمیشود بلکه ایران میتواند سایر کالاهای غیرتحریمی را هم خریداری کند.
ما رو خوار و خفیف کردین
تهاترِ نفت و یونجه ی آمریکایی، خوب...
استانداردهایِ یک ذهنِ استعمار زده
یعنی 6 بیلیون دلار از امریکا خرید شود. این همان چیزی هست که من 5 ساله می گم که عراقچی برای جلب نمایندگی انحصاری از کشورهای خارجی له له می زنه.