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واکنش همتی درباره خرید محصولات کشاورزی از آمریکا

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: هیچ الزامی برای خرید نهاده‌های کشاورزی از آمریکا نداریم.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۹۳
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10782 بازدید
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۳۰

واکنش همتی درباره خرید محصولات کشاورزی از آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره مواضع برخی مقامات آمریکایی از جمله ترامپ مبنی بر اینکه ایران باید محصولات کشاورزی را فقط از آمریکا بخرد، اینطور گفت که «براساس یادداشت‌های امضا شده هیچ الزامی برای خرید نهاده‌های کشاورزی از آمریکا نداریم».

همتی می‌‌گوید: اصولاً مبنا و اساس نحوه استفاده از «۶ میلیارد دلار اول» براساس متن توافق امضا شده در سال ۱۴۰۲ بین ایران و امریکا است که در برگیرنده کالاهای اساسی و دارو می‌باشد. 

وی افزود البته اگر نرخ و کیفیت نهاده‌های آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسبتر باشد، مانعی برای خرید از آن کشور نداریم و اصولاً طی سالهای اخیر خریدهای جهاد کشاورزی از طریق شرکتهای بزرگ امریکایی و اروپایی بوده است.

به گفته همتی، ما سالانه نیاز به خرید میلیاردها دلار کالای اساسی و دارو داریم و برای ما فرقی نمی‌کند پول خرید کالاهای اساسی را از چه منبعی پرداخت کنیم. اگر از منابع مسدودی بانک مرکزی بتوانیم این خریدها را انجام بدهیم، درعوض درامدهای جاری و آتی نفتی را جایگزین آن ذخایر مصرف شده خواهیم کرد. لذا آنچه مهم است دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خودش و خرید کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم می‌باشد.

وی در پایان گفت: باقی پولهای بلوکه شده، یعنی ۶ میلیارد دلار دوم و مابقی، همگی صرف کالای اساسی ضرورتاً نمی‌شود بلکه ایران می‌تواند سایر کالاهای غیرتحریمی را هم خریداری کند.

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همتی بانک مرکزی آمریکا مذاکره توافق مذاکرات ایران و آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد دارایی های بلوکه شده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
28
پاسخ
امید وارم در کشور های دیگه خرج نشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
دیگه گندمه دیگه! کسی وزن نکرده که بگه دقیقا چند تن تحویل شده اونجا و دریافت شده اینجا. کارشون رو بلدن برادران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
9
24
پاسخ
یعنی به ما پول نقد خودمون رو نمیدن؟ این که میشه سیاست نفت در برابر غذا
ما رو خوار و خفیف کردین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
غذا نمیخای ؟ 90 میلیون ایرانی غذا نمیخوان ؟ خودرو بدند ؟ پول نقد بدند که دوباره غذا وارد کنیم ؟ اونوقت میدونی هزینه هاش خیلی بیشتر میشه ؟ سیستم خصومتی همینطوره ،آب خوشی از گلوی مردم پایین نمیره ، باید امیدوار بود که به جای جنگ ابدی ،دوستی را برای حل مشکلات ملت جایگزین کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
خودت خودتو خوار کردی عمو جون! فکر کن ببین چطوری
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
10
پاسخ
نهادهای دامی برای مرغداری ها گاوداری‌ها بگیرید بسته بندی شده فله نباشه باکیفیت تست استاندارآزمایش قبل خرید انجام بشه بعضی از محصولات تراریخته مشکل ساز میشه حتما توجه داشته باشیدبه این موضوع کالاهاخریداری بشه حمل بشه بعد توی بندر گمرک بگن فاسد قابل استفاده نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ذرت و سویای آمریکا همش تراریخته آست تو اتحادیه اروپا ممنوعه شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
16
16
پاسخ
تهاترِ نفت و کالای چینی بده؛
تهاترِ نفت و یونجه ی آمریکایی، خوب...
استانداردهایِ یک ذهنِ استعمار زده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
همون تهاتر نفت و کالای چینی هم حاصل تحریمهای آمریکاست. در این مورد تیکه نندازید که به خودتون برمیگرده!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
خیلی ببخشید و حلالم کنید؛ نوشته شما رو چون بالعکس متوجه شدم، کامنت قبلی رو نوشتم و منفی دادم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
10
11
پاسخ
هیچ ایرادی ندارد
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
14
پاسخ
ونس اومد علنا گفت طبق معاهده ترامپی فقط سویا و گندم!
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
یعنی میگی اونا خیلی راستگو هستند؟!!! این نگاه صفر و صدی کلا حاصلش نتیجه گیری های غلطه
عجب
|
United States of America
|
۰۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
11
9
پاسخ
الان خیلی راحت می توان گفت که مثلت همتی عراقچی و قالیباف برای خرید از امریکا برنامه ریزی کرده اند.
یعنی 6 بیلیون دلار از امریکا خرید شود. این همان چیزی هست که من 5 ساله می گم که عراقچی برای جلب نمایندگی انحصاری از کشورهای خارجی له له می زنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
19
پاسخ
هیئتی 80 نفره میرن قطر که 6 میلیارد دلار پول خودمان را که سالهاست توسط امریکا مسدود شده را بگیرند ولی آخرش به جای دریافت پول با وعده دریافت محصولات کشاورزی باز می گردند تا ما را به یاد فروش نفت عراق در مقابل غذا در زمان صدام بیندازند.
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
5
13
پاسخ
از هرکجا که بنفع ما است باید خرید کنیم .
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
12
پاسخ
"رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: هیچ الزامی برای خرید نهاده‌های کشاورزی از آمریکا نداریم."
پس مجوزی بابت پرداخت پول صادر نمیشه به همین راحتی
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