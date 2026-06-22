دفتر ریاست جمهوری ترکیه از رایزنی میان اردوغان و پزشکیان در ارتباط با مذاکرات ایران-آمریکا خبر داد.

رایزنی اردوغان با پزشکیان درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دفتر ریاست جمهوری ترکیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با همتای ایرانی خود خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص آمده است: اردوغان در تماس تلفنی با پزشکیان، بر اهمیت هوشیاری در برابر طرف‌هایی که ممکن است به دنبال مانع‌تراشی در مذاکرات باشند، تأکید کرد.