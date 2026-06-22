آمریکا سخن عراقچی درباره معافیت نفتی و آزادسازی پولها را تأیید نکرده است/ مذاکره کنندگان و میانجیها همه راضی بودند!
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه آمریکایی آکسیوس و خبرنگار معروف آن «باراک راوید» در گزارشی از مذاکرات سوئیس نوشته است: «مذاکرهکنندگان آمریکایی و ایرانی مذاکرات ماراتنی را در سوئیس تا شامگاه یکشنبه ادامه دادند، در حالی که برای آغاز تلاشی ۶۰ روزه جهت دستیابی به توافقنامه هستهای جدید فعالیت میکردند.
مذاکرات تقریباً بیوقفه در اجلاس دریاچه لوسرن نشان میدهد که هر دو طرف با وجود اختلافات چشمگیر، همچنان درگیر مذاکره هستند و ممکن است زمینه را برای گفتگوهای گستردهتر درباره امنیت منطقهای فراهم کنند.
این مذاکرات به رهبری معاون رئیسجمهور، جیدی ونس، و با حضور فرستادگان کاخ سفید، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، تا یکشنبه شب ادامه یافت، با وجود اینکه ایران روز شنبه (اعلام) کرده بود که تنگه هرمز را در پاسخ به نقضهای ادعایی آتشبس از سوی اسرائیل در لبنان میبندد.
همزمان با آغاز مذاکرات در دریاچه لوسرن در روز شنبه، رئیسجمهور ترامپ چندین تهدید علیه ایران هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تراث سوشال و هم در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرد.
مقامات ایرانی تهدیدهای ترامپ را در ملأ عام رد کردند، اما در جریان مذاکرات به صورت خصوصی نیز این موضوع را مطرح کردند و گفتند که این تهدیدها نقض ماده ۱ از تفاهمنامه آمریکا و ایران است که تصریح میکند هر دو طرف در طول مذاکرات از تهدید به استفاده از زور خودداری خواهند کرد.
یک منبع از یکی از کشورهای میانجی و یک دیپلمات آمریکایی گفتند که اگرچه مقامات ایرانی به خبرنگاران همراه کاروان گفتهاند که در اعتراض به تهدیدهای عمومی ترامپ از مذاکرات خارج شدهاند، اما در عمل مذاکرات تمام روز ادامه داشته است.
دیپلمات آمریکایی گفت که یکی از موضوعات مطرح در بحثها، «سازوکارهای جلوگیری از درگیری در لبنان و اجرای آتشبس» در میان درگیریهای بین حزبالله و نیروهای اسرائیلی در جنوب این کشور بوده است.
یک منبع از یکی از کشورهای میانجی گفت که بحث درباره لبنان «پرتنش» بود.
مذاکرات بر «همه عناصر توافق هستهای» متمرکز بود. دیپلمات گفت که مقامات همچنین درباره تنگه هرمز و اظهارات اخیر ایران درباره احتمال بستن آن گفتگو کردند.
دیپلمات آمریکایی گفت: «ما به وضوح اعلام کردیم که میخواهیم تضمین کنیم که این تنگه کاملاً باز بماند. در این زمینه پیشرفت خوبی داشتیم.»
دیپلمات دومی که در مذاکرات شرکت داشت، آنها را «سخت اما خوب» توصیف کرد و افزود: «چارچوبی ترسیم شد که اکنون راهنمای مذاکرات فنی در هفتههای آینده خواهد بود.»
این دیپلمات گفت که دو طرف درباره اجرای تفاهمنامه و نحوه اطمینان از همراستایی همه طرفها بحث کردند.
مقامات همچنین درباره چارچوبی برای ادامه مذاکرات بین رهبران سیاسی و تیمهای فنی گفتگو کردند.
به گفته این دیپلمات، نمایندگانی از آمریکا، ایران، پاکستان و قطر از روند پیشرفت مذاکرات راضی به نظر میرسیدند.
«میانجیها به هر دو طرف کمک میکنند تا مسائل را حل کنند. احساس میکنیم که این دور اولیه مذاکرات، ما را برای ایجاد اعتماد در آینده آماده میکند.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در شبکه ایکس نوشت که میانجیهای پاکستانی و قطری «پیشرفت مهمی برای پایان دادن به جنگ لبنان» حاصل کردهاند.
وی افزود که ایران معافیتهایی برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی دریافت کرده و برخی داراییهای مسدود شده آزاد شدهاند.
مقامات آمریکایی این موضوع را تأیید نکردهاند.
عراقچی نوشت: «اولین آزمایش واقعی: سلول جلوگیری از درگیری در لبنان.»
در بیانیه مشترک در پایان اجلاس سوئیس، میانجیهای قطری و پاکستانی گفتند که در طول ۱۸ ساعت مذاکره «پیشرفت امیدوارکنندهای حاصل شده است».
مقامات آمریکا و ایران توافق کردند که کمیته عالی تشکیل دهند که نظارت سیاسی بر مذاکرات را بر عهده خواهد داشت، به همراه کارگروههایی بر مسائل هستهای، تحریمها و حل و فصل اختلافات متمرکز خواهند بود، به گفته میانجیها.
بر اساس این بیانیه، آمریکا و ایران بر سر نقشهراهی برای دستیابی به توافق نهایی طی ۶۰ روز به توافق رسیدند.
به گفته میانجیها، طرفین توافق کردند که یک «خط ارتباطی» در مورد تنگه هرمز ایجاد کنند که تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، فعال خواهد بود، به منظور «جلوگیری از حوادث و سوءتفاهمها با هدف عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز».
آمریکا و ایران همچنین توافق کردند که به همراه لبنان و میانجیها یک «سلول جلوگیری از درگیری» ایجاد کنند تا «پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان تضمین شود».
تیمهای فنی برای ادامه مذاکرات تا پایان هفته در سوئیس باقی خواهند ماند.»