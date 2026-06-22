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از شایعه تا خبرسازی؛

تاثیر هدف گرفتن رادارها بر بارش‌های اخیر ایران

معاون آبفای تهران می‌گوید که ادعاهای اخیر مبنی بر توانایی دشمنان برای مدیریت بحران‌ آب در ایران بی‌ اساس و فاقد مبنای علمی است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۸۰
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تاثیر هدف گرفتن رادارها بر بارش‌های اخیر ایران

به گزارش تابناک، معاون بهره‌ برداری شرکت آب منطقه‌‌ای تهران با نگاهی به حواشی پیرامون بارش‌‌های اخیر و شایعات تاثیر هدف قرار گرفتن رادارها، پرداخت و ادعاهای اخیر مبنی بر توانایی دشمنان برای مدیریت بحران‌ آب در ایران را بی‌ اساس و فاقد مبنای علمی خواند.

حبیبی درباره آخرین وضعیت ذخایر سدها و تغیبرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: ذخایر آبی سدها امسال نسبت به بلندمدت همچنان روند کاهشی دارد، امسال نسبت به چند سالی که خشکسالی را سپری کردیم بارندگی بیشتری داشتیم، اما اینکه بگوییم بارش‌ها بهتر بود، در نتیجه اوضاع سدها هم بهبود یافت فرض درستی نیست، ما همچنان دچار معضلات آبی هستیم. اکنون پنج سد تامین کننده آب شرب و کشاورزی استان تهران ۵۷۷ میلیون متر مکعب موجودی آب دارند ولی نسبت به رقم ۸۴۸ میلیون متر مکعب بلندمدت حدود ۲۶۰ میلیون متر مکعب کسری داریم و در برخی سدها هنوز به نصف ظرفیت هم نرسیده ایم. بنابراین اگرچه بارندگی نسبتا بهتر شد، مشکل آب تهران حل نشد و همچنان باید صرفه جویی را ادامه دهیم.

معاون بهره برداری شرکت آبفای تهران در پاسخ به اینکه اوضاع کدام سدها شکننده است؟ تصریح کرد: اکنون لار و ماملو و طالقان اوضاع خوبی ندارند اما سدهای لتیان و کرج آبگیری بهتری داشته اند. در حوزه کرج و لتیان ذخایر برفی بیشتری دریافت کردیم اما ذخایر برفی لار و طالقان نسبتا پایین تر بود.

وی درباره وضعیت فرار آب سد لار نیز به ایلنا گفت: نشتی آب از این سد از گذشته هم وجود داشته، روش هایی بکار بستیم اما نتوانستیم جلوی آن را بگیریم آخرین روش انتقال نشتی از محل نشتی به کلان بود که پروژه در حال انجام است. به این ترتیب که احداث ۲۸ کیلومتر تونل در حال اجرا داریم که اکنون ۱۵ کیلومتر به اتمام رسیده  است، اگر اعتبارات لازم در موعد مقرر در اختیار ما قرار داده شود طی ۲ سال پروژه تکمیل می‌شود، با تکمیل پروژه سالانه حدود ۱۶۵ میلیون متر مکعب آب از محل نشتی به شهر تهران انتقال داده می شود.

حبیبی درباره ارتباط هدف قرار گرفتن رادارها در زمان جنگ و بارندگی‌های اخیر که بعضا در فضای مجازی مطرح بود، نیز توضیح داد: این موضوعات شاید در حوزه تخصص بنده نباشد، در مطالعات و مذاکراتی که انجام شده تاکنون این موضوع تایید و یا تکذیب نشده اما آنچه به نظر بنده می رسد به طور ثانویه احتمال ایجاد خلل در آب و هوا، بارش و فضای ابرها وجود دارد همانگونه که ما در بارورسازی کار ثانویه انجام می دهیم که فضای بارشی ابر را بالا می بریم؛ عکس آن هم احتمالا روش‌هایی وجود داشته باشد که بارش محدود و یا کاهش یابد. 

وی تصریح کرد: در مورد اینکه بارندگی به رادارها دارد یا خیر، بنده نمی‌توانم اظهار نظر کنم چون در تخصص من هم نیست و جایی هم این موضوع تایید و یا تکذیب نشده اما احساس می‌کنم اصل موضوع به طور ثانویه ناشدنی نیست ضمن اینکه این فکر از آنجا نشات گرفت که همزمان با هدف قرار گرفتن رادارها فضای بارشی بهتر شد، اما در هر حال بنده این مسئله را نه تایید و نه تکذیب می کنم.

حبیبی درباره این ادعا از سوی اسراییل که می‌توانند مشکل آب کشور ما را حل کنند، تاکید کرد: در کشور ما کارشناسان خوب صاحب تجربه و سبک زیادی وجود دارد و اقداماتی که در حوزه فنی در بخش آب نیاز است توسط کارشناسان داخل انجام می‌شود، بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که یک شبه موضوع آب را حل می کند.

وی ادامه داد: اگر افت سطح آب زیرزمینی داریم یک پروسه است و برای حل آن نیز اقدامات طرح های احیا و تعادل بخشی، نصب کنتور روی چاه ها و مصرف بهینه در حال انجام است همانگونه که در یک پروسه افت سطح آب زیرزمینی اتفاق افتاده در یک پروسه نیز باید حرکت معکوس داشته و از این چالش عبور کنیم، مشکل آب یک شبه قابل حل نیست بنابراین این ادعاها به لحاظ فنی محلی از اعراب ندارد و کشور ما نیازی به کمک هیچ کشوری در حوزه آب ندارد.

وی ادامه داد: تشکیل منابع آب زیرزمینی زمان بیشتری می‌طلبد و باید آن را قدر دانسته و اجازه ندهیم دچار آسیب شود. نگهداری از منابع آب سطحی نیز با تلاش مجموعه‌های متولی در حال انجام است، مردم تاکنون هرجا لازم بوده کمک کرده اند، در سال‌هایی که دچار خشکسالی بودیم شهروندان تهرانی پای کار بودند و رعایت الگوی مصرف را داشته اند از این پس هم نیاز داریم تمام موارد رعایت شود زیرا از شرایط خشکی خارج نشده ایم، هنوز هم در منابع آب سدها کمبود داریم بنابراین مردم می خواهیم از این پس هم کمک کنند تا به نحو احسنت از آب مراقبت کنیم.

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