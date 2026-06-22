تفاهم روی کاغذ کافی نیست / آمریکا باید در عمل به تعهداتش عمل کند
در حالی که مذاکرات اخیر ایران و آمریکا در سوئیس وارد مرحله بررسی جزئیات و بندهای اجرایی تفاهم اولیه شده است، گمانهزنیها درباره میزان پیشرفت گفتگوها، نحوه اجرای تعهدات طرفین و چشمانداز دستیابی به توافق نهایی افزایش یافته است. اگرچه منابع مختلف از پیشرفت مذاکرات و پذیرش برخی مطالبات ایران از سوی طرف آمریکایی خبر میدهند، اما همچنان بسیاری از ناظران معتقدند ملاک اصلی قضاوت درباره موفقیت این روند، اجرای عملی تعهدات و مشاهده نتایج آن در میدان خواهد بود.
در همین راستا، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تابناک ضمن تأکید بر ضرورت اجرای عملی بندهای تفاهمنامه، معتقد است توافقات انجامشده زمانی ارزش واقعی پیدا میکنند که آثار آن در موضوعاتی همچون رفع محدودیتهای اقتصادی، اجرای تعهدات منطقهای و کاهش فشارها علیه ایران مشاهده شود. وی همچنین خواستار ارائه گزارشهای شفاف و بند به بند از روند مذاکرات به افکار عمومی شد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره روند مذاکرات اخیر ایران و آمریکا و تفاهم حاصل شده میان دو طرف، اظهار کرد: تا آنجا که بنده اطلاع دارم، مذاکرات به صورت مرحله به مرحله و بند به بند در حال پیشرفت است و در موارد متعددی نیز طرف آمریکایی با خواستههای مطرح شده موافقت کرده است.
وی افزود: با این حال نباید صرف رسیدن به توافق در جلسات مذاکره را به منزله موفقیت نهایی تلقی کرد. آنچه اهمیت دارد اجرای عملی تعهدات است. اگر توافقها فقط روی کاغذ باقی بماند و اقدامی در میدان صورت نگیرد، طبیعتاً نمیتوان گفت این تفاهم به نتیجه رسیده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به برخی بندهای تفاهمنامه گفت: برای مثال در موضوع رفع محاصره دریایی یا اجرای آتشبس در لبنان، ملاک قضاوت اقدامات عملی طرف مقابل است. اگر جنوب لبنان تخلیه شود و تعهدات میدانی اجرا شود، میتوان گفت بخشی از توافق به مرحله اجرا رسیده است. در سایر بندها نیز از جمله موضوع آزادسازی منابع مالی و رفع تحریمها، معیار اصلی مشاهده نتایج عملی خواهد بود.
کوثری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز همواره نشان داده که به تعهدات خود پایبند است. اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل کند، ایران نیز مطابق توافقات رفتار خواهد کرد. اما اصل موضوع این است که همه بندهای تفاهم باید به صورت دقیق و کامل اجرایی شوند.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف به افکار عمومی خاطرنشان کرد: به نظر من اعضای تیم مذاکرهکننده و مسئولان مرتبط باید بند به بند توافق را برای مردم تشریح کنند و گزارش دهند که هر بخش در چه مرحلهای قرار دارد تا ابهامی برای افکار عمومی باقی نماند.
این نماینده مجلس در ارزیابی عملکرد تیم مذاکرهکننده نیز گفت: آنچه تاکنون از اخبار و گزارشها به دست آمده عملکرد مناسیبی را از تیم مذاکره کننده نشان میدهد. امروز باید به آمریکا فهماند که دوران قلدرمآبی و تصمیمگیری یکجانبه برای ملتها به پایان رسیده و دیگر نمیتواند با زبان زور با کشورهای مستقل برخورد کند.
کوثری در پایان تأکید کرد: توافق زمانی ارزشمند است که به طور کامل اجرا شود. آمریکا باید نشان دهد که به تعهدات خود پایبند است و نمیتواند مانند گذشته صرفاً با وعده و فشار سیاسی اهداف خود را پیش ببرد. امروز شرایط منطقه و موازنه قدرت تغییر کرده و طرف مقابل باید این واقعیت را بپذیرد.
کری امضا کرد