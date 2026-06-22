آخرین تصمیمات درباره سهمیه بنزین در تیر ماه
سهمیه بنزین در تیرماه بدون تغییر باقی مانده است.
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سهمیه بنزین تیرماه برای کارتهای سوخت معادل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ و ۷۰ لیتر نرخ ۳۰۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سهمیهبندی بنزین بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزینسوز آغاز شد.
بنابود به دلیل مشکلات در تولید و واردات سوخت و بهمنظور کنترل مصرف تصمیاتی جهت مدیریت بنزین اخذ شود اما تاکنون تصمیمی از سمت دولت اطلاعرسانی نشده است.
گزارش خطا
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آقایان اینجا ایرانه . نسیمی بوزد بر روی زندگی مردم تاثیر میزاره . سهمیه ها رو کم کنید بدون شک روی قیمت های حمل و نقل تاثیر میزاره .