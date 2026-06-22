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برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه‌ ممنوع شد

برخی مدارس نمونه دولتی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم، شهریه می‌گرفتند که حالا معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، شرایط جدید را اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۰۶
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2731 بازدید
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۴
برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه‌ ممنوع شد

«از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس نمونه دولتی در دوره اول متوسطه ثبت‌نام دانش‌آموزان جدید ورودی پایه هفتم را صرفاً بر اساس شرایط عمومی و محدوده جغرافیایی بدون دریافت شهریه همانند سایر مدارس دولتی، مطابق با ضوابط مندرج در دستورالعمل ثبت نام انجام دهند»؛ این بر اساس بخشنامه جدید معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حدود ۹ سال پیش شورای عالی آموزش‌وپرورش در مصوبه‌ای اعلام کرد که آزمون ورودی پایه هفتم مدارس نمونه دولتی برگزار نمی‌شود. 

همچنین بر اساس این مصوبه، مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه می‌توانستند به صورت هیئت امنایی اداره شوند.

بر اساس این بخشنامه، تعیین هرگونه شرط اعم از برگزاری آزمون انجام مصاحبه یا اعطای امتیاز ویژه برای پذیرش دانش‌آموزان در این مدارس موضوعیت نخواهد داشت. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
5
پاسخ
ببخشید.. الان مدارس دولتی غیر نمونه هم دارن مردم رو پوست می کُنن
معلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
3
پاسخ
مدارس نمونه دولتی چند ساله که در دوره‌ی اول متوسطه حذف شده و به هیات امنایی تغییر نام یافته!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
0
پاسخ
ممنوع ع
سیدروح اله پاشانجاتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
0
پاسخ
یک کار خوب هم که انجام میشد با تصمیمهای خلق الساعه آقایان حدف شد.
فرزند من چند سال برنامه ریزی برای مدرسه هسات امنایی کرده بود و مدارک ورزشی و علمی رو جمع اوری کرده بود که بتونه در مدرسه ای با سطح بهتر درس بخواتد .
واقعا متاسفم از این نظام اموزش و پرورش
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