برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه‌ ممنوع شد

برخی مدارس نمونه دولتی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم، شهریه می‌گرفتند که حالا معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، شرایط جدید را اعلام کرده است.

«از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس نمونه دولتی در دوره اول متوسطه ثبت‌نام دانش‌آموزان جدید ورودی پایه هفتم را صرفاً بر اساس شرایط عمومی و محدوده جغرافیایی بدون دریافت شهریه همانند سایر مدارس دولتی، مطابق با ضوابط مندرج در دستورالعمل ثبت نام انجام دهند»؛ این بر اساس بخشنامه جدید معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حدود ۹ سال پیش شورای عالی آموزش‌وپرورش در مصوبه‌ای اعلام کرد که آزمون ورودی پایه هفتم مدارس نمونه دولتی برگزار نمی‌شود.

همچنین بر اساس این مصوبه، مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه می‌توانستند به صورت هیئت امنایی اداره شوند.

بر اساس این بخشنامه، تعیین هرگونه شرط اعم از برگزاری آزمون انجام مصاحبه یا اعطای امتیاز ویژه برای پذیرش دانش‌آموزان در این مدارس موضوعیت نخواهد داشت.