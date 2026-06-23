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گشتی در فضای مجازی/

خورشید از پشت ابر بیرون می‌آید/پست عالم سنی در فضای مجازی درباره شرکِ اعراب هوادار ترامپ!

البته طبق تجربه و عادتی که در چرخه‌های معنادار تاریخی کسب کرده‌ایم، این‌حق‌جویی و توییت شیخ الفراهیدی باعث بیداری همه نخواهد شد؛ چون «به‌خواب‌زدن خود» شیوه گروهی از موجودات تروریست و بدذات یا اربابان استعمارگرشان است که ندیدن حق و در خواب به سر بردن، بیشتر به نفع‌شان است تا بیداری و همراهی با جبهه حق!
کد خبر: ۱۳۸۰۵۷۸
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عالم سنی سوری

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، امام خمینی (ره) می‌گفت: «ما با فریاد، محمد رضا خان را بیرونش کردیم. شما خیال می‌کنید با تفنگ بیرون کردیم؟ با فریاد، با «الله اکبر»! این قدر «الله اکبر» بر مغز اینها کوبیده شد که خودشان را باختند و فرار کردند. از این مملکت رفتند. اگر در روز قدس تمام کشورهای اسلامی، ملتها همه برخیزند و فریاد بزنند، نه برای قدس تنها، برای همه ممالک اسلامی، پیروز خواهند شد.»

حالا دیده عبرت‌بین یکی از علمای اهل سنت تحقق شعار «الله اکبر» انقلاب اسلامی و همان‌شعاری را که امام خمینی (ره) از آن حرف زده بود، دیده و درباره‌اش در فضای مجازی پستی منتشر کرده که هم می‌تواند اعتقاد و باور ایرانی‌های خود را تقویت کند و هم باورهای دروغین ناشی از تبلیغات رسانه‌های اسرائیلی را از ذهن و قلب تعدادی از مردم دنیا که فریب خورده بودند، پاک کند. 

تبلیغات بلندگوها و رسانه‌های نفتی و دلاربگیر دشمن باعث شده بود، تعدادی از مردم دنیا و همچنین مردمان کشورهای عربی و اسلامی، ایران را جبهه حق ندانند و اردوگاه حق را در جای دیگری جستجو کنند. آموزه‌های داعشی و سلفی‌گری هم در برخی کشورها چون عربستان سعودی، بحرین، سوریه و ... باعث شده بود، مسلمانان ایرانی، رافضی و کافر خوانده شوند. اما به قول قدیمی‌ها، خورشید همیشه پشت ابر نمی‌ماند و با اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس سوم ایرانی‌ها علیه استعمار غرب رقم خورده، دیده عبرت‌بین برخی مردمان حق‌جو بیدار شده است. 

شیخ منصور الفراهیدی عالم دینی اهل‌سنت اهل سوریه است که با دیدن جنگ رمضان و مقاومت واقعی (نه نسخه‌های جعلی مقاومت) ایران، پستی کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر کرده و جوالدوز بزرگی به کشورهای عربی زده است. او در پست خود، از لفظ «عرب‌های خبیث» استفاده کرده و در مقایسه این‌مفهوم با کشوری که «ایران امام خسین»اش می‌خوانیم و سال‌ها کافر و رافضی خوانده می‌شد، نوشته است:

«بالاترین مرتبه شرکِ اکبر این است که کسی باور داشته باشد آمریکا بزرگ‌تر است و ترامپ بزرگ‌تر است.

ایران معتقد است که «خدا بزرگ‌تر است» و عرب‌های خبیث معتقدند که «ترامپ بزرگ‌تر است».

پس چه کسی مشرک است؟!»

البته طبق تجربه و عادتی که در چرخه‌های معنادار تاریخی کسب کرده‌ایم، این‌حق‌جویی و توییت شیخ الفراهیدی باعث بیداری همه نخواهد شد؛ چون «به‌خواب‌زدن خود» شیوه گروهی از موجودات تروریست و بدذات یا اربابان استعمارگرشان است که ندیدن حق و در خواب به سر بردن، بیشتر به نفع‌شان است تا بیداری و همراهی با جبهه حق!

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