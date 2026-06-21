به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در برخی موارد مشاهده شد که قیمت دارو از روی بسته‌بندی‌ها حذف شده است.

استدلال مسئولان مربوطه این بود که قیمت داروها به‌طور مستمر تغییر می‌کند و درج قیمت ثابت ممکن است مشکل‌ساز شود، اما این اقدام از نظر قانونی محل ایراد است.

بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور، درج قیمت کالا بر روی محصول یا در محل عرضه الزامی است و عدم درج قیمت می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و سوءاستفاده شود.

سازمان بازرسی در همین راستا به سازمان غذا و دارو هشدار داده و تأکید کرده است که باید از تداوم این روند جلوگیری شود.

برخی مسئولان به وجود سامانه‌هایی برای رصد قیمت از «تولید تا مصرف» استناد می‌کردند، اما پرسش اصلی این است که آیا همه مصرف‌کنندگان به این سامانه‌ها دسترسی دارند یا خیر.

سازمان بازرسی تأکید کرده است که علاوه بر ثبت قیمت در سامانه‌ها، باید قیمت دارو به‌صورت شفاف برای مصرف‌کننده نهایی نیز قابل مشاهده باشد تا زمینه سوءاستفاده در زنجیره تولید و توزیع دارو از بین برود.