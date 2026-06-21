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درج قیمت دارو روی بسته‌بندی الزامی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در برخی موارد مشاهده شد که قیمت دارو از روی بسته‌بندی‌ها حذف شده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۲۸
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505 بازدید
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۴
درج قیمت دارو روی بسته‌بندی الزامی است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در برخی موارد مشاهده شد که قیمت دارو از روی بسته‌بندی‌ها حذف شده است.

 استدلال مسئولان مربوطه این بود که قیمت داروها به‌طور مستمر تغییر می‌کند و درج قیمت ثابت ممکن است مشکل‌ساز شود، اما این اقدام از نظر قانونی محل ایراد است.

بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور، درج قیمت کالا بر روی محصول یا در محل عرضه الزامی است و عدم درج قیمت می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و سوءاستفاده شود.

سازمان بازرسی در همین راستا به سازمان غذا و دارو هشدار داده و تأکید کرده است که باید از تداوم این روند جلوگیری شود.

 برخی مسئولان به وجود سامانه‌هایی برای رصد قیمت از «تولید تا مصرف» استناد می‌کردند، اما پرسش اصلی این است که آیا همه مصرف‌کنندگان به این سامانه‌ها دسترسی دارند یا خیر.

سازمان بازرسی تأکید کرده است که علاوه بر ثبت قیمت در سامانه‌ها، باید قیمت دارو به‌صورت شفاف برای مصرف‌کننده نهایی نیز قابل مشاهده باشد تا زمینه سوءاستفاده در زنجیره تولید و توزیع دارو از بین برود.

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دارو بسته بندی قیمت کالا مصرف کنندگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
8
پاسخ
قربونت برم قیمت هم درج بشه داروخانه به نرخ دلخواهش میفروشه یه پماد ژلوفن که روش زده بود 75 هزار تومن رو 100 هزار تومن حساب کرد وقتی بهش گفتم روش نوشته 75 هزار تومن گفت گرون شده . . . .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
5
پاسخ
قیمت روشون درج شده منتها داروخانه دوبرابر میده، قطره نفازولین بینی رو مرتب مصرف میکنم قیمت روی جعبه ۲۶ هزار تومنه تمام داروخانه ها بالای ۵۰ هزار تومن میدن ، حالا این قطره خیلی قیمتش زیاد نیست ولی داروهای گرونتر و کلا اقلام بهداشتی هم همه با قیمت بالاتر از عدد روی بسته بندی فروخته میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
4
پاسخ
فاکتور میدن ولی چون خودم داروخانه کار میکردم خیلی از اقلام دارویی را عشقی به قیمت آزاد می چپانه به مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
3
پاسخ
اقای رئیس با حرف نمیشه باید آستین بالا زدو چند نفر را اعدام کنید تا حساب کار دستشان بیاد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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