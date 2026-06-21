تصویر رنگی از ولیعصر تهران در دهه ۴۰
قدیمیترین تصاویر رنگی موجود از تهران ولیعصر در دهه ۴۰ در کنار تصویر امروزش را ملاحظه مینمایید.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۲۶| |
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به گزارش تابناک؛ قدیمیترین تصاویر رنگی موجود از تهران ولیعصر در دهه ۴۰ در کنار تصویر امروزش را ملاحظه مینمایید.
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غیر قابل انتشار: ۰
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انتشار یافته: ۳
آخی روح پدر و مادرم و روح همه پدران و مادران شاد، دهه چهل در نظر من هنوز یک رویا هست. چقدر قشنگ بود. بلوار و خیابان وصال و مدرسه اتفاق. ممنون تابناک
با اون ثروت عظیم نفتی، این ویرانه پایتخت ایران زمان پهلوی بوده؟ اونم بالاشهرش؟
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