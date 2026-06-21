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تشکیل ۶۵ پرونده برای جاسوسان آمریکا و اسرائیل

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان از تشکیل ۶۵ پرونده برای جاسوسان آمریکایی ـ صهیونی در زنجان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۲۰
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تشکیل ۶۵ پرونده برای جاسوسان آمریکا و اسرائیل

حجت‌الاسلام فرجی برحق رئیس کل دادگستری استان زنجان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: با رصد دقیق امنیتی و اطلاعاتی، اموال و دارایی‌های‌ عوامل وابسته به دشمن در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی‌ و با صدور احکام قضایی لازم، دستور توقیف فوری تمامی دارایی‌های منقول، غیرمنقول و حساب‌های بانکی متهمان انجام شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: تاکنون در راستای شناسایی اموال کسانی که با دشمن همکاری می‌کنند 92 فقره پرونده تشکیل شده که از این تعداد 14 پرونده نهایی شده و به زودی اموال این 14 فقره پرونده به نفع جمهوری اسلامی ضبط خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: فرآیند دادرسی با دقت و سرعت لازم پیگیری می‌شود و در برخورد با عناصر داخلی همسو با دشمنان، هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت و قاطعانه رفتار خواهد شد.

فرجی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جاسوسان شناسایی شده در سطح استان خاطرنشان کرد: ‌ 65 پرونده در راستای شناسایی جاسوسان در سطح استان تشکیل شد و به زودی احکام آنها صادر ‌و ‌مجازات تعیین شده اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در اغتشاشات دی ماه، یک هزار پرونده در سطح استان تشکیل شد که رسیدگی به اکثر این پرونده‌ها به اتمام رسیده و برخی نیز در حال رسیدگی است؛ چند پرونده محدود نیز در شعبه‌های تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

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زنجان جاسوسی جاسوس آمریکا جاسوس اسرائیل پرونده جاسوسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
1
پاسخ
سرباز اسرائیلی باید اعدام بشه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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