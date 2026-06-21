حرف آخر اسرائیل درباره موضع آمریکا

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بزالل اسموتریچ گفت که آمریکا درخواست خروج این رژیم از لبنان را مطرح نخواهد کرد چرا که «آنها خطوط قرمز ما را درک می‌کنند.»

او در مصاحبه با روزنامه عبری‌ زبان «ماکور ریشون» گفت که «قول می‌دهم اسرائیل سال‌های آینده در منطقه امنیتی که در داخل لبنان در اختیار دارد، باقی بماند.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسموتریچ مدعی شد: «ارتش اسرائیل سال‌ها در لبنان خواهد ماند، تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح شود، حتی اگر آمریکا (از اسرائیل) درخواست کند، عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

این وزیر ارشد کابینه بنیامین نتانیاهو البته به این روزنامه دست راستی در فلسطین اشغالی گفت که تخمین می‌زند چنین درخواستی از سوی آمریکا مطرح نخواهد شد، چرا که «آنها خطوط قرمز ما را درک می‌کنند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا ارتش رژیم صهیونیستی سال‌ها در خاک لبنان خواهد ماند، گفت: «بله، و من این را به عنوان کسی می‌گویم که در حال حاضر در حال مذاکره بر سر مدیریت بودجه دفاعی برای دهه آینده است.»

خبرنگار این روزنامه از اسموتریچ پرسید که آیا اسرائیل باید پست‌های نظامی و کل پایگاه‌ها را در منطقه امنیتی (داخل خاک لبنان) تشکیل دهد؟

وزیر دارایی کابینه نتانیاهو جواب داد: «قطعاً همه چیز. ما تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح شود، آنجا هستیم و فکر می‌کنم فراتر از آن نیز باشد، زیرا به مرزهای قابل دفاع نیاز داریم.»

اسموتریچ سپس در توجیه اشغالگری اسرائیل در لبنان ادعا کرد که مرز تعیین‌شده توسط توافق‌نامه سایکس-پیکو در سال ۱۹۱۶ غیرمنطقی است و توپوگرافی زمین را در نظر نگرفته است.

وی افزود: «البته تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود، ما یک میلی‌متر هم حرکت نمی‌کنیم. این موضع نخست‌وزیر، وزیر دفاع و همچنین موضع من است و ما مصمم هستیم که به آن پایبند باشیم.»

