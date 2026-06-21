اعلام ساعت مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس
ساعت برگزاری اولین نشست تخصصی مذاکراتی ایران و آمریکا با حضور میانجی ها مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۰۸| |
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به گزارش تابناک، دفتر رسانه المیادین در ژنو سوئیس با انتشار خبری در مورد مذاکرات تهران و واشینگتن، از آغاز مذاکرات و نشستهای مقدماتی میان طرفین خبر داد.
این رسانه همچنین عنوان کرد که ساعت برگزاری نشست رسمی میان هیئتهای مذاکراتی، ۱۶ به وقت تهران تعیین شده است.
نخستین موضوع مورد بحث پس از نشست افتتاحیه، اجرای بند نخست مربوط به توقف جنگ، بهویژه در لبنان است.
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