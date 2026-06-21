مقام پنتاگون: ایران دست برتر را در مذاکرات دارد
مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین وزارت جنگ آمریکا در امور غرب آسیا در دولت اول دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد از آنجا که ایران معتقد است «دست برتر» را در مذاکرات با آمریکا دارد، مخاطره از بین رفتن مذاکرات هستهای و بستن تنگه هرمز را در پافشاری در برابر تعلل طرف مقابل در اجرای تعهداتش بپذیرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مالروی در گفتوگو با شبکه ایبیسی نیوز بیان کرد: مشخص است ایران معتقد است که از موضع قدرت مذاکره میکند. اکنون قدرت سد کردن تامین یک پنجم انرژی جهان(از طریق تنگه هرمز) را دارد- اهرم فشاری که پیش از وقوع جنگ از آن استفاده نمیکرد.
اظهارات مولروی در پی تحولات مذاکرات تهران واشنگتن پس از امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو طرف مطرح شده است. طبق بند اول این یادداشت تفاهم، «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ حاضر با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیاتهای نظامی را در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند.»
اگرچه ناتوانی آمریکا در متوقف کردن حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان روز گذشته با واکنش ایران و اعلام بسته شدن تنگه هرمز در پاسخ به عملی نشدن تعهدات در بند اول یادداشت تفاهم انجامید.
با این حال، روز گذشته بنیامین نتانیاهو، دستور آتشبس در لبنان را صادر کرد و پس از ساعت ۶ بعد از ظهر از ظهر شنبه، آرامش محتاطانهای بر جبهههای مختلف نبرد در لبنان حاکم شد. این آرامش پس از حملات هوایی شدیدی به خانهها در جنوب لبنان برقرار شد.
هیاتهای مذاکرهکننده دو طرف راهی مذاکراتی در سوئیس شدهاند که هیاتهای میانجی قطری نیز در آن مشارکت خواهند داشت. به گفته اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این سفر برای پیگیری اجرای تعهدات طرف متقابل است و مذاکرات برای توافق نهایی زمانی است که بندهای دیگر اجرا شود.
در همین راستا، جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در جریان عزیمت به سوئیس گفت: برجستهترین مسائلی که درباره آنها بحث خواهیم کرد، پرونده هستهای و وضعیت لبنان است.
به نوشته ایبیسی، مولروی در ادامه به این رسانه گفت: «آنها (ایرانیها) بیشترین مزایایی را دریافت میکنند که هیچ وقت فکر نمیکردیم توسط هیچ دولتی پیش از این که حتی وارد بحثهای هستهای شویم، با ارائه آن موافقت کنیم.»
این مقام پیشین پنتاگون در بخش دیگری از این گفتوگو بیان کرد که رژیم صهیونیستی که به شدت بر تصمیم آمریکا برای ورود به جنگ غیرقانونی علیه ایران اثر گذاشت، از روند دستیابی به توافقی که خواهان آن نیست کنار گذاشته شده است.
به گفته او، رژیم صهیونیستی که مدعی بود این جنگ به تغییر نظام در ایران میانجامد و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را به پذیرفتن آن متقاعد کرده بود، اکنون با تحقق نیافتن آن استدلال خواهد کرد که مزایای مالی یادداشت تفاهم تهران را قادر به بازسازی قوای نظامی آن میسازد، حتی تا سطحی فراتر از قدرتی که پیش از جنگ داشت.
تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان طی روزهای اخیر با انتقاد آشکار رئیسجمهور آمریکا و معاون او از این رژیم به دلیل اثر مخرب آن بر روند دستیابی به توافق نهایی با ایران مواجه شده است.