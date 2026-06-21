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روابط ترامپ و نتانیاهو در بن‌بست

خبرگزاری الجزیره در گزارشی با اشاره به اختلافات علنی میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر استراتژی پایان دادن به تجاوز نظامی علیه ایران، نوشت: این اختلافات ریشه در منافع سیاسی متضاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل دارد و تل‌آویو را در بن‌بستی راهبردی قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۹۵
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روابط ترامپ و نتانیاهو در بن‌بست

روابط ترامپ و نتانیاهو که زمانی جدایی‌ناپذیر توصیف می‌شد، اکنون به شدیدترین شکاف خود رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره؛ این گزارش می‌افزاید: ترامپ در تماس‌های تلفنی اخیر خود با نتانیاهو، او را دیوانه خوانده و به او هشدار داده است که تشدید تنش‌ها، مذاکرات صلح با ایران را به خطر می‌اندازد اما نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل با وجود هشدارهای آمریکا، حملات به لبنان را ادامه داده است.

بر اساس این گزارش، منافع سیاسی رئیس جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تقابل مستقیم با یکدیگر قرار دارد؛ در حالی که ترامپ برای موفقیت در انتخابات میاندوره‌ای و کنترل قیمت بنزین به توافق با ایران نیاز دارد، نتانیاهو برای تقویت جایگاه داخلی خود به ادامه درگیری تمایل دارد.

در ادامه گزارش الجزیره با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با دریافت سالانه حداقل ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا و تأمین ۴۲ درصد سلاح‌های وارداتی خود از این کشور، عملاً در موقعیتی نیست که بتواند در برابر خواسته‌های واشنگتن مقاومت کند، آمده است: با این حال، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که انتقادات ترامپ با اقدام عملی مانند قطع کمک‌ها همراه نشود، تغییری در روابط آنها ایجاد نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در نهایت در یک بن‌بست قرار گرفته است زیرا پروژه اصلی او یعنی شکست تهران از طریق زور در دو دور گذشته تجاوز علیه ایران شکست خورده و توافق احتمالی آمریکا و ایران نیز می‌تواند حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محدود کند.

این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر نتانیاهو به دلیل پرونده‌های فساد باید سه بار در هفته در دادگاه حاضر شود که ادامه جنگ این روند را مختل کرده و در حقیقت ادامه جنگ تنها راهی است که می‌تواند او را از رسیدگی به پرونده‌های فسادش دور نگه دارد.

در پایان گزارش الجزیره با اشاره به نزدیک شدن زمان انتخابات در سرزمین‌های اشغالی، آمده است: ادامه جنگ نه‌ تنها نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل را از حضور در دادگاه‌ها و رسیدگی به اتهاماتش محافظت می‌کند بلکه محبوبیت و شانس او را برای پیروزی در انتخابات بالا می‌برد و همین موضوع، نتانیاهو را مجبور به عبور از خطوط قرمز آمریکا کرده است.

به گزارش ایرنا، یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی پیش تر با انتقاد از نحوه مدیریت جنگ با ایران، گفت که کابینه بنیامین نتانیاهو بدون در نظر گرفتن پیامدهای منطقه‌ای و اقتصادی، واشنگتن را به سمت سناریویی سوق داد که در نهایت به نتیجه نرسید و موجب کاهش اعتماد آمریکا شد.

لاپید با انتقاد از عملکرد کابینه نتانیاهو در پرونده ایران، گفت که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی آمریکا را متقاعد کرده بود که فشارها و جنگ می‌تواند اهداف این رژیم در جنگ علیه ایران را محقق کند اما در عمل ارزیابی دقیقی از پیامدها و امکان تحقق این هدف وجود نداشت.

وی اظهار کرد: کابینه نتانیاهو در ارائه این سناریو، آثار احتمالی آن بر بازارهای انرژی، وضعیت تنگه هرمز و تحولات جبهه لبنان را در نظر نگرفته بود و در نهایت نیز برنامه مشخصی برای تحقق هدف اعلام‌ شده، نداشت.

لاپید همچنین گفت که نتانیاهو اهمیت راهبردی تنگه هرمز را به‌درستی درک نکرده بود و با افزایش قیمت سوخت، اولویت‌های دولت آمریکا تغییر کرد و توجه واشنگتن نسبت به مطالبات رژیم صهیونیستی کاهش یافت.

وی افزود: پس از آنکه این سناریوها به نتیجه نرسید، اعتماد آمریکا در میانه جنگ نسبت به رویکرد کابینه نتانیاهو کاهش یافت.

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ترامپ نتانیاهو اسرائیل آمریکا ایران توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
6
پاسخ
حتی یک کلمه (بجز تیتر مقاله) را نخواندم
ففقط یک جواب دارم
فریب دروغ فریب و بازهم دروغ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
2
پاسخ
در کل هیچوقت قمار باز وجی دی ونس نمی‌خوان حمایت لابی صهیونیستی از دست بدن اگر اینکار بکنن پایان عمر سیاسی و زندگیشون خواهد بود پس بدونید جی دی ونس و قمارباز بدون لابی صهیونیستی یعنی مترسک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
0
پاسخ
اینا همش فیلمه
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