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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

بازگشت ایران با شگفتی یا تنبیه در قلعه شیاطین؛ روز یازدهم جام برای غافلگیری اسپانیا؟

تیم ملی ایران در روز یازدهم جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف بلژیک خواهد رفت که این دیدار روی کاغذ سخت‌ترین تقابل شاگردان امیر قلعه‌نویی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۹۳
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2757 بازدید
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۵

بازگشت ایران با شگفتی یا تنبیه در قلعه شیاطین؛ روز یازدهم جام برای غافلگیری اسپانیا

دیدارهای روز یازدهم جام، می‌تواند با یک غافلگیری همراه باشد؛ عربستانی که در دور اول تا آستانه شکست اروگوئه رفته بود و به تساوی رسید، به مصاف اسپانیایی خواهد رفت که مقابل کیپ‌ورد متوقف شد و پیروزی احتمالی سعودی‌ها مقابل مدعی جام، می‌تواند یک شگفتی بزرگ باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دور دوم از دیدارهای گروه G و H جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در یازدهمین روز مسابقات دنبال می‌شود. جایی که ایران و عربستان، دو تیم مدعی قاره آسیا به مصاف رقیبان قدرتمند اروپایی خود می‌روند و مصر و کیپ‌ورد از آفریقا هم به نیوزلند و اروگوئه تقابل خواهند کرد.

در مهم‌ترین دیدار، ایران در شرایطی به مصاف بلژیک خواهد رفت که در بازی نخست مقابل نیوزلند از بهترین فرصت خود برای رسیدن به پیروزی استفاده نکرد و به تساوی ۲ - ۲ دست یافت. هرچند بلژیک هم در تقابل با مصر غافلگیر شد و به تساوی رسید و حالا دو تیم در شرایطی به مصاف هم می‌روند که یک امتیاز دارند.

دیدار با بلژیک برای ایران، سخت‌ترین بازی روی کاغذ است. با این حال شاگردان امیر قلعه‌نویی یک خوش شانسی آوردند و آن هم بیمار شدن جرمی دوکو، وینگر چپ شیاطین سرخ بود که بازی با ایران را از دست داد. تیم ملی حالا پس از نتیجه نه چندان مطلوب مقابل نیوزلند این شانس را دارد که با خلق شگفتی و عبور از بلژیک به صعود فکر کند، اما به شرطی که دچار اشتباهات بچه‌گانه مانند دیدار با نیوزلند نشود، چراکه در آن صورت بلژیکی‌ها با بازیکنانی به مراتب خطرناک‌تر، شاگردان قلعه‌نویی را سخت تنبیه می‌کنند.

بازگشت ایران با شگفتی یا تنبیه در قلعه شیاطین؛ روز یازدهم جام برای غافلگیری اسپانیا

دیگر دیدار گروه G مصاف دو تیم مصر و نیوزیلند است که در ونکوور  برگزار خواهد شد و دو تیم برای صعود از گروه تلاش خواهند کرد.

اما دیدارهای روز یازدهم جام جهانی، با دیدار حساس گروه H برگزار خواهد شد. اسپانیا در شرایطی به مصاف عربستان می‌رود که جام را ناامید کننده شروع کرد و مقابل کیپ‌ورد به تساوی بدون گل رسید؛ جایی که دروازه‌بان کیپ‌ورد به دلیل درخشش و مهار توپ‌های اسپانیایی‌ها یک شبه به شهرتی جهانی رسید. عربستان هم در شرایطی به تساوی مقابل اروگوئه رسید که تا دقایق پایانی بازی از حریف قدرتمند خود پیش بود. این تیم مدعی آسیایی پس از شکست آرژانتین [قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر] در اولین بازی مرحله گروهی جام قبلی و حالا تساوی مقابل اروگوئه، به اعتماد به نفس خوبی مقابل حریفان مدعی رسیده و هیچ بعید نیست اسپانیا را هم غافلگیر کند تا مدعی نخست قهرمانی در جام جهانی فعلی، در آستانه حذف قرار بگیرد.

مصاف اروگوئه و کیپ‌ورد هم در شرایطی پیگیری می‌شود که دو تیم اندوخته یک امتیازی از بازی نخست خود دارند. با این حال اروگوئه برای صعود باید در این بازی به پیروزی برسد تا در روز آخر و مصاف با اسپانیا کار خود را سخت نکند.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز یازدهم جام جهانی به شرح زیر است:

نکته: تمامی بازی‌ها به وقت محلی در روز یکشنبه برگزار می‌شود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، برنامه بازی‌ها در دو روز یکشنبه و دوشنبه است.

یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)

  • اسپانیا - عربستان سعودی (گروه H) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا (ساعت ۱۲ به وقت محلی)
  • بلژیک - ایران (گروه G) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس (ساعت ۱۲ به وقت محلی)

دوشنبه، اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ جون ۲۰۲۶)

  • اروگوئه - کیپ‌ورد (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک - میامی (ساعت ۱۸ به وقت محلی)
  • نیوزیلند - مصر (گروه G) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور (ساعت ۱۸ به وقت محلی)
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
11
14
پاسخ
حداقل ایران چهار الی ۶ تا گل میخوره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
به کوری چشم وطن فروش ها خیر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
غیرت هم خوب چیزیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
9
پاسخ
به امید خدا پیروزیم
هرجا نام ایران بدرخشد ؛ بعنوان یک ایرانی سربلند میشویم🇮🇷🇮🇷🇮🇷

حالا چه با دولت مشکل داشته باشیم یا نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
7
پاسخ
نمیدونم ولی دلم خیلی روشنه
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