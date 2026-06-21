آمریکا آماده آزادسازی بخشی از داراییهای ایران شد
یک رسانه آمریکایی فاش کرد که واشنگتن آماده است امکان دسترسی ایران به بخشی از داراییهای مسدودشدهاش را فراهم کند.
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پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد: آمریکا امیدوار است دور نخست مذاکرات در سوئیس با دعوت ایران از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسیها به پایان برسد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، آکسیوس همچنین اعلام کرد: همچنین به نظر میرسد واشنگتن آماده است امکان دسترسی ایران به بخشی از داراییهای مسدودشدهاش را فراهم کند؛ اقدامی که میتواند از حساب ۶ میلیارد دلاری ایران در قطر آغاز شود.
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