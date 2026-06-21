صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا آماده آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران شد

یک رسانه آمریکایی فاش کرد که واشنگتن آماده است امکان دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های مسدودشده‌اش را فراهم کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۸۹
| |
4128 بازدید
|
۱
آمریکا آماده آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران شد

پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد: آمریکا امیدوار است دور نخست مذاکرات در سوئیس با دعوت ایران از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی‌ها به پایان برسد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، آکسیوس همچنین اعلام کرد: همچنین به نظر می‌رسد واشنگتن آماده است امکان دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های مسدودشده‌اش را فراهم کند؛ اقدامی که می‌تواند از حساب ۶ میلیارد دلاری ایران در قطر آغاز شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آکسیوس مذاکرات سوئیس پول های بلوکه شده ایران آزادسازی دارایی‌های ایران آمریکا
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نمایی از محل مذاکرات در بورگن‌اشتوک
پازل سوئیس با حضور آژانس تکمیل شد
اگر رئیس جمهور بودم جنگ اوکراین و تورم رخ نمی‌داد
جزئیاتی از متن تفاهم ایران و آمریکا؛ لغو تحریم های ایران
ادعای آکسیوس: مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و فلسطین+جزییات
سهم هر ایرانی از پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی چقدر است؟
جی‌دی ونس وارد محل مذاکرات با ایران شد
آکسیوس: ترامپ متن توافق با ایران را تغییر می‌دهد
مطالبه تضمین با توجه به سابقه منفی آمریکا منطقی است
انفجار در اطراف کنسولگری آمریکا در ژنو
‏متن اکسیوس آرزوهای آمریکایی‌ها است تا یک واقعیت
آکسیوس: ونس به پاکستان می‌رود
عکس: بازنشر توییت لاریجانی در صفحه خبرنگار آکسیوس
سوئیس از دور اولیه مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد
ویتکاف و جرد کوشنر راهی سوئیس شدند
کل پول بلوکه ورزش ایران؛ فقط ۲۰ میلیون دلار!
رقم پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشور‌ها اعلام شد
روایتی از تاریخ تصمیم‌گیری آمریکا در مورد مذاکرات وین
آکسیوس: ترامپ دیگر جنگ نمی‌خواهد!
سه اقتصاد پر رقابت؛ سنگاپور پابه‌پای آمریکا و سوئیس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
17
پاسخ
خوبه پول خودمونه که میخوان به خودمون بدن اینقدر دارن بازی در میارن!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n7x
tabnak.ir/005n7x