مسکن تهران وارد فاز نجومی شد
بازار مسکن مناطق شمالی تهران در سالهای اخیر شاهد ثبت ارقام بیسابقهای بوده است؛ ارقامی که تا چند سال پیش بیشتر به داستانهای بازارهای لوکس جهانی شباهت داشت تا معاملات ملکی در پایتخت.
قیمت سرسام آور مسکن در مناطق شمالی پایتخت
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، اگرچه افزایش قیمت مسکن در تهران موضوع تازهای نیست، اما بررسی آگهیهای منتشرشده در مناطق یک تا سه نشان میدهد که ارزش برخی املاک به سطحی رسیده که قیمت هر متر مربع آنها از مرز یک میلیارد تومان نیز عبور کرده است.
بررسی آگهیهای فروش در محلههای لوکس تهران حاکی از آن است که علاوه بر رشد قیمت هر متر مربع، ارزش کل برخی املاک نیز به محدوده هزار میلیارد تومان و بالاتر رسیده است؛ موضوعی که بیانگر شکاف قابل توجه میان بازار املاک لوکس و سایر بخشهای بازار مسکن است.
در یکی از فایلهای عرضهشده در محله دروس، ملکی با 800 مترمربع زمین با قیمت یک هزار میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است. بر این اساس، قیمت هر متر مربع این ملک به حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان میرسد. در آگهی دیگری نیز در همین محله، ملکی با ۸۲۰ مترمربع زمین و ۹۰۰ مترمربع بنا با قیمت یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان عرضه شده که قیمت هر متر مربع آن حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان برآورد میشود.
در محدوده آجودانیه نیز یک زمین هزار متری سهنبش با قیمت یک هزار میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است؛ رقمی که ارزش هر متر مربع آن را به یک میلیارد تومان میرساند. همچنین در جردن، یک ملک کلنگی با مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و ۳۰ متر بر، با قیمت یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آگهی شده که قیمت هر متر مربع آن حدود ۸۶۷ میلیون تومان است.
در میان فایلهای بررسیشده، یکی از چشمگیرترین موارد مربوط به شهرک غرب است. در این آگهی، دو پلاک کلنگی تجمیعشده به مساحت مجموع یک هزار و ۳۲۰ مترمربع در برِ اصلی بلوار دادمان با قیمت حدود ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده است. در توضیحات این فایل به اخذ دستور نقشه و امکان ساخت ۱۲ طبقه اشاره شده که نشان میدهد بخش مهمی از ارزشگذاری ملک به ظرفیت ساختوساز آن بازمیگردد.
البته باید توجه داشت که قیمتهای درجشده در آگهیهای ملکی لزوماً به معنای انجام معامله با همین ارقام نیست و ممکن است در فرآیند مذاکره میان خریدار و فروشنده تغییر کند.
با این حال، آنچه از بررسی این فایلها قابل استنباط است، نه رونق بازار مسکن بلکه تعمیق شکاف میان قیمت داراییها و توان خرید متقاضیان است. بازاری که در آن معاملات مصرفی با رکود مواجه است، اما ارزشگذاری برخی املاک لوکس به سطوحی رسیده که قیمت هر متر مربع آنها از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و ارزش کل برخی از آنها به چند هزار میلیارد تومان میرسد.
این وضعیت بیش از هر چیز نشاندهنده تبدیل شدن زمین و ملک در مناطق خاص تهران به یک دارایی سرمایهای کمیاب است؛ داراییای که مسیر قیمتی آن لزوماً با وضعیت عمومی بازار مسکن و قدرت خرید خانوارها همسو نیست.
متاسفانه نصف ارزش واقعیه جهانیشه
دلار پایین بیاد قیمت کم نمیشه ولی همین الان 1000 بره روش قیمتهای همین ملک دوبله میشن!
مشکل از پایه است و درست بشو هم نیست
عجیبه که تهران را با شهرهای اروپایی مقایسه می کنند.
مسئولین هم کلا فقط حقوق نجومی می گیرن و حرف می زنن ، خدا رحم کنه به عاقبت این کشور
علت این است دولت زمین های مردم را به مردم نمی دهد