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مسکن تهران وارد فاز نجومی شد

اگرچه افزایش قیمت مسکن در تهران موضوع تازه‌ای نیست، اما بررسی آگهی‌های منتشرشده در مناطق یک تا سه نشان می‌دهد که ارزش برخی املاک به سطحی رسیده که قیمت هر متر مربع آنها از مرز یک میلیارد تومان نیز عبور کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۷۹
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7575 بازدید
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مسکن تهران وارد فاز نجومی شد

بازار مسکن مناطق شمالی تهران در سال‌های اخیر شاهد ثبت ارقام بی‌سابقه‌ای بوده است؛ ارقامی که تا چند سال پیش بیشتر به داستان‌های بازارهای لوکس جهانی شباهت داشت تا معاملات ملکی در پایتخت.

قیمت سرسام آور مسکن در مناطق شمالی پایتخت

 به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، اگرچه افزایش قیمت مسکن در تهران موضوع تازه‌ای نیست، اما بررسی آگهی‌های منتشرشده در مناطق یک تا سه نشان می‌دهد که ارزش برخی املاک به سطحی رسیده که قیمت هر متر مربع آنها از مرز یک میلیارد تومان نیز عبور کرده است.

بررسی آگهی‌های فروش در محله‌های لوکس تهران حاکی از آن است که علاوه بر رشد قیمت هر متر مربع، ارزش کل برخی املاک نیز به محدوده هزار میلیارد تومان و بالاتر رسیده است؛ موضوعی که بیانگر شکاف قابل توجه میان بازار املاک لوکس و سایر بخش‌های بازار مسکن است. 

 در یکی از فایل‌های عرضه‌شده در محله دروس، ملکی با 800 مترمربع زمین با قیمت یک هزار میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است. بر این اساس، قیمت هر متر مربع این ملک به حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان می‌رسد. در آگهی دیگری نیز در همین محله، ملکی با ۸۲۰ مترمربع زمین و ۹۰۰ مترمربع بنا با قیمت یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان عرضه شده که قیمت هر متر مربع آن حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

در محدوده آجودانیه نیز یک زمین هزار متری سه‌نبش با قیمت یک هزار میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است؛ رقمی که ارزش هر متر مربع آن را به یک میلیارد تومان می‌رساند. همچنین در جردن، یک ملک کلنگی با مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و ۳۰ متر بر، با قیمت یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آگهی شده که قیمت هر متر مربع آن حدود ۸۶۷ میلیون تومان است.

در میان فایل‌های بررسی‌شده، یکی از چشمگیرترین موارد مربوط به شهرک غرب است. در این آگهی، دو پلاک کلنگی تجمیع‌شده به مساحت مجموع یک هزار و ۳۲۰ مترمربع در برِ اصلی بلوار دادمان با قیمت حدود ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده است. در توضیحات این فایل به اخذ دستور نقشه و امکان ساخت ۱۲ طبقه اشاره شده که نشان می‌دهد بخش مهمی از ارزش‌گذاری ملک به ظرفیت ساخت‌وساز آن بازمی‌گردد.

البته باید توجه داشت که قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های ملکی لزوماً به معنای انجام معامله با همین ارقام نیست و ممکن است در فرآیند مذاکره میان خریدار و فروشنده تغییر کند.

مسکن تهران وارد فاز نجومی شد


 با این حال، آنچه از بررسی این فایل‌ها قابل استنباط است، نه رونق بازار مسکن بلکه تعمیق شکاف میان قیمت دارایی‌ها و توان خرید متقاضیان است. بازاری که در آن معاملات مصرفی با رکود مواجه است، اما ارزش‌گذاری برخی املاک لوکس به سطوحی رسیده که قیمت هر متر مربع آنها از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و ارزش کل برخی از آنها به چند هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این وضعیت بیش از هر چیز نشان‌دهنده تبدیل شدن زمین و ملک در مناطق خاص تهران به یک دارایی سرمایه‌ای کمیاب است؛ دارایی‌ای که مسیر قیمتی آن لزوماً با وضعیت عمومی بازار مسکن و قدرت خرید خانوارها همسو نیست.


مسکن تهران وارد فاز نجومی شد 

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آپارتمان قیمت آپارتمان تهران منطقه یک خرید آپارتمان خرید ملک خرید مسکن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
12
پاسخ
برای خرید و اجاره مناسب مردم باید به اطراف تهران مااند هشتگرد و پردیس و ... مهاجرت کنند. خواهشا دولت به فکر اتمام سریعتر خانه های تقریبا آماده اونجاها باشه مانند مسکن تامین اجتماعی در هشتگرد یا برخی موارد مشابه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
9
پاسخ
واقعا قیمت مسکن فاجعه شده است!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
با اینکه خیلی گران به نظر میاد

متاسفانه نصف ارزش واقعیه جهانیشه
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پلتفرمهای خرید مسکن و اپارتمان هم دامن میزنند این وضع را با عادی کردن قیمتهای نجومی ملک و اپارتمان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
4
پاسخ
حالا هزار متر اجودانیه رو که به هرکی نمیدن تا تفاوت سطح درامد و خرید ملاک بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
13
پاسخ
لندکروز اوراقی 2008 وقتی 25 میلیارده همینه
دلار پایین بیاد قیمت کم نمیشه ولی همین الان 1000 بره روش قیمتهای همین ملک دوبله میشن!
مشکل از پایه است و درست بشو هم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
8
پاسخ
تهران شهر عجایب
عجیبه که تهران را با شهرهای اروپایی مقایسه می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
7
پاسخ
میشه لطفا یکی کمکم کنه من حتی قیمتش و هم نمیتونم بخونم چنده؟ نخند خوب .... مثلا یک تحصیلکره فنی وزارت نفت هستم. اگر یک بنگاه املاکی یا نمایشگاه دار بودم منم میتونست بخونم قیمتها را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
3
پاسخ
قیمتها تو ایران جوک شده ، از محصولات ارایشی بهداشتی که 2-3 برابر قیمت اروپا فروخته میشه تا خانه هایی که از پاریس و نیویورک گرونتر شدن ، تا ماشینهایی که ارابه مرگن ولی هم قیمت تویوتا

مسئولین هم کلا فقط حقوق نجومی می گیرن و حرف می زنن ، خدا رحم کنه به عاقبت این کشور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
2
پاسخ
این قیمت ها ارتباطی با چاپ پول و تورم ندارد
علت این است دولت زمین های مردم را به مردم نمی دهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
4
پاسخ
دیوار عامل این نابسامانی هاست دستگاه قضا باید در قیمت گذاری این پلتفرم را تخته کنه
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