لبنان در کانون مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس

منابع دیپلماتیک از افزوده شدن پرونده لبنان و تنش‌های میان اسرائیل و حزب‌الله به دستور کار مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس خبر دادند.

به گزارش تابناک؛ منابع دیپلماتیک از افزوده شدن پرونده لبنان و تنش‌های میان اسرائیل و حزب‌الله به دستور کار مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس خبر دادند.

به گزارش تابناک، یک منبع دیپلماتیک به شبکه سی‌ان‌ان گفته است که پرونده لبنان نخستین موضوعی خواهد بود که در نشست اضطراری مرتبط با مذاکرات سوئیس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که نشست اضطراری درباره تحولات میان اسرائیل و حزب‌الله به دستور کار گفت‌و‌گو‌های واشینگتن و تهران در سوئیس اضافه شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، بحران لبنان و پیامد‌های درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حزب‌الله به یکی از محور‌های اصلی رایزنی‌های دیپلماتیک در حاشیه مذاکرات تبدیل شده است.