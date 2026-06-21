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لبنان در کانون مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس

منابع دیپلماتیک از افزوده شدن پرونده لبنان و تنش‌های میان اسرائیل و حزب‌الله به دستور کار مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۵
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641 بازدید
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لبنان در کانون مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس

به گزارش تابناک؛ منابع دیپلماتیک از افزوده شدن پرونده لبنان و تنش‌های میان اسرائیل و حزب‌الله به دستور کار مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس خبر دادند.

به گزارش تابناک، یک منبع دیپلماتیک به شبکه سی‌ان‌ان گفته است که پرونده لبنان نخستین موضوعی خواهد بود که در نشست اضطراری مرتبط با مذاکرات سوئیس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که نشست اضطراری درباره تحولات میان اسرائیل و حزب‌الله به دستور کار گفت‌و‌گو‌های واشینگتن و تهران در سوئیس اضافه شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، بحران لبنان و پیامد‌های درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حزب‌الله به یکی از محور‌های اصلی رایزنی‌های دیپلماتیک در حاشیه مذاکرات تبدیل شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
1
پاسخ
لبنان امسال بخاطر کشور ما وارد جنگ با اسراییل شد تنهاش نزارید. چطور آمریکا هیچوقت اسراتییل رو تنها نمیزاره
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
1
پاسخ
لبنان باید حتما در توافق صلح باشد. هیچوقت همپیمانان خود رو فراموش نکنیم. دشمن سعی میکنه تک تک گیرمون بندازه
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