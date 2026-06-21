صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنجال هدیه لاکچری امیر قطر به ترامپ

منتقدان بر این باورند که در هم آمیختن منافع تجاری خانوادگی ترامپ با سیاستگذاری‌های دولتی، هنجارهای دموکراتیک و امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۴
| |
3745 بازدید
|
۲
جنجال هدیه لاکچری امیر قطر به ترامپ

میزان دریافت هدایا و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند خارجی توسط دونالد ترامپ بی‌سابقه است. به باور منتقدان، کاخ سفید سیاست خارجی ایالات متحده را بر اساس یک مدل «پرداخت در ازای نفوذ» بازتعریف کرده که با زیاده‌روی‌های خاص ترامپ، از تمام دولت‌های پیشین فراتر رفته است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، این وضعیت را می‌توان به یک جنگ مزایده تشبیه کرد که در آن قطر پیشنهاد یک هواپیمای ۴۰۰‌میلیون دلاری می‌دهد و کشوری دیگر با سرمایه‌گذاری کلان در یک شرکت رمزارز مرتبط با ترامپ، می‌کوشد تا از آن پیشی بگیرد.

این اقدامات این شائبه را ایجاد می‌کند که مواضع ایالات متحده را می‌توان تحت‌تاثیر قرار داد و حتی خرید. این موضوع در تضاد کامل با رویکرد دولت‌های پیشین قرار دارد که به شدت از پذیرش هدایا حتی به مراتب کم‌ارزش‌تر نیز پرهیز می‌کردند. منتقدان بر این باورند که در هم آمیختن منافع تجاری خانوادگی ترامپ با سیاستگذاری‌های دولتی، هنجارهای دموکراتیک و امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد.
شائبه فساد در «کاخ سفید پرنده»

دونالد ترامپ یک جت غول‌پیکر به رنگ‌های قرمز، سفید و آبی را از قطر پذیرفت که به زودی به عنوان «ایر فورس وان» (هواپیمای ویژه رئیس‌جمهور آمریکا) وارد ناوگان هوایی خواهد شد؛ اقدامی که نگرانی‌هایی را در خصوص تضاد منافع احتمالی میان منافع شخصی و مسوولیت‌های رسمی او برانگیخته است. ترامپ طی یک سخنرانی در پایگاه شکاری اندروز اظهار کرد که رهبران خارجی هواپیماهای بهتر و جدیدتری در اختیار دارند و اینکه رئیس‌جمهور ایالات متحده با هواپیمایی پرواز کند که چند دهه از عمر آن می‌گذرد، «کمی مضحک» است.

ترامپ با آب‌وتاب به جزئیاتی نظیر نقش «پرچم زیبای مواج» که برخلاف پرچم سنتی «مستقیم»، روی دم هواپیما حک شده است، اشاره کرد. وی از امیر «فوق‌العاده» قطر، شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی، تشکر کرد و گفت که دوستش، ایلان ماسک، از شنیدن این خبر که ایر فورس وانِ جدید به اینترنت استارلینک مجهز خواهد شد، خوشحال می‌شود.

ترامپ گفت: «این هواپیما به یک کاخ سفیدِ پرنده تبدیل شده است، آن هم با سطحی از تجمل که تاکنون کسی ندیده است.» به گزارش فایننشال تایمز، روند جایگزینی جت فعلی ایر فورس وانِ ساخت شرکت بوئینگ، چندین سال است که با تاخیر مواجه شده است. به گفته ترامپ، این هواپیمای جدید جایگزین ایر فورس وانی خواهد شد که در قالب ۲۲۳ سفر بین‌المللی به ۹۶ کشور پرواز کرده و در مجموع بیش از ۶‌میلیون مایل پیموده است. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که این جت غول‌پیکر در روز ۴ ژوئیه (۱۸ تیرماه) و به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده از بریتانیا، در جریان یک رژه هوایی بر فراز واشنگتن‌دی‌سی، «پیشاهنگ گروهی متشکل از تعداد بسیار زیادی هواپیما» خواهد بود.

انتظار می‌رود که یک فروند ایر فورس وان از رده خارج شده، به کانون توجه و بخش اصلی کتابخانه ریاست‌جمهوری ترامپ تبدیل شود. ترامپ پیش‌تر گفته بود که هواپیمای اهدایی قطر نیز پس از پایان‌دوره ریاست‌جمهوری‌اش به این کتابخانه منتقل خواهد شد.

دموکرات‌ها پذیرش این هواپیما از قطر را که ارزش آن ۴۰۰‌میلیون دلار برآورد می‌شود، مورد انتقاد قرار داده و آن را مصداق فساد دانسته‌اند. کسب‌وکار خانوادگی ترامپ سال گذشته و پس از بازگشت وی به مقام ریاست‌جمهوری، قراردادی را با یک شرکت دولتی قطری منعقد کرد.

با این حال، ترامپ از این اقدام دفاع کرده و آن را راهی هوشمندانه برای به دست آوردن یک هواپیمای غول‌پیکر خوانده است. ترامپ سال گذشته در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «چرا ارتش ما و در نتیجه مالیات‌دهندگان ما باید مجبور باشند صدها‌میلیون دلار بپردازند، درحالی‌که می‌توانند آن را به صورت رایگان از کشوری دریافت کنند که می‌خواهد بابت یک کارِ خوب انجام شده، به ما پاداش بدهد؟»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ آمریکا امیر قطر هدیه لاکچری
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود؛ چنین اتفاقی دیگر رخ نخواهد داد
ماجرای هدیه لاکچری شبنم نعمت زاده به همدستش
دیدار وزیر خزانه‌داری آمریکا با امیر قطر
ترامپ و امیر قطر توافق کردند
ماجرای شلیک مرگبار با هدیه لاکچری
دیدار محرمانه امیر قطر با مقامات ایرانی در تهران و چند نکته!
تمسخر گسترده امیر قطر در فضای مجازی
امیر قطر برای دیدار با ترامپ راهی آمریکا می‌شود
گفت‌وگوی تلفنی پامپئو با امیر قطر
جزییاتی از علت لاغر شدن امیر قطر و برکناری رییس الجزیره!
هدیه گران قیمت رونالدو به پسرش
امیدواریم آمریکا دست به کار اشتباهی نزند
سفر امیر قطر به تهران در آینده نزدیک
تماس تلفنی ترامپ با امیر قطر
امیر قطر از ترامپ قدردانی کرد
گفت‌وگوی تلفنی ترامپ با امیر قطر
قرارداد قطر برای خرید سامانه پدافند هوایی از آمریکا
راز قبر‌های لاک پشتی در کشور‌های آسیایی شرقی
امیر قطر سه‌شنبه با ترامپ دیدار می‌کند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2
6
پاسخ
چقدر یک کشور و سرانش باید ذلیل باشند که برای چاپلوسی چنین هدیه ای را به جنایتکارترین فرد عالم بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
1
پاسخ
قطر پاچه خوار
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n7Y
tabnak.ir/005n7Y