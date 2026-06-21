جنجال هدیه لاکچری امیر قطر به ترامپ
میزان دریافت هدایا و سرمایهگذاریهای هدفمند خارجی توسط دونالد ترامپ بیسابقه است. به باور منتقدان، کاخ سفید سیاست خارجی ایالات متحده را بر اساس یک مدل «پرداخت در ازای نفوذ» بازتعریف کرده که با زیادهرویهای خاص ترامپ، از تمام دولتهای پیشین فراتر رفته است.
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، این وضعیت را میتوان به یک جنگ مزایده تشبیه کرد که در آن قطر پیشنهاد یک هواپیمای ۴۰۰میلیون دلاری میدهد و کشوری دیگر با سرمایهگذاری کلان در یک شرکت رمزارز مرتبط با ترامپ، میکوشد تا از آن پیشی بگیرد.
این اقدامات این شائبه را ایجاد میکند که مواضع ایالات متحده را میتوان تحتتاثیر قرار داد و حتی خرید. این موضوع در تضاد کامل با رویکرد دولتهای پیشین قرار دارد که به شدت از پذیرش هدایا حتی به مراتب کمارزشتر نیز پرهیز میکردند. منتقدان بر این باورند که در هم آمیختن منافع تجاری خانوادگی ترامپ با سیاستگذاریهای دولتی، هنجارهای دموکراتیک و امنیت ملی آمریکا را به خطر میاندازد.
شائبه فساد در «کاخ سفید پرنده»
دونالد ترامپ یک جت غولپیکر به رنگهای قرمز، سفید و آبی را از قطر پذیرفت که به زودی به عنوان «ایر فورس وان» (هواپیمای ویژه رئیسجمهور آمریکا) وارد ناوگان هوایی خواهد شد؛ اقدامی که نگرانیهایی را در خصوص تضاد منافع احتمالی میان منافع شخصی و مسوولیتهای رسمی او برانگیخته است. ترامپ طی یک سخنرانی در پایگاه شکاری اندروز اظهار کرد که رهبران خارجی هواپیماهای بهتر و جدیدتری در اختیار دارند و اینکه رئیسجمهور ایالات متحده با هواپیمایی پرواز کند که چند دهه از عمر آن میگذرد، «کمی مضحک» است.
ترامپ با آبوتاب به جزئیاتی نظیر نقش «پرچم زیبای مواج» که برخلاف پرچم سنتی «مستقیم»، روی دم هواپیما حک شده است، اشاره کرد. وی از امیر «فوقالعاده» قطر، شیخ تمیم بنحمد آلثانی، تشکر کرد و گفت که دوستش، ایلان ماسک، از شنیدن این خبر که ایر فورس وانِ جدید به اینترنت استارلینک مجهز خواهد شد، خوشحال میشود.
ترامپ گفت: «این هواپیما به یک کاخ سفیدِ پرنده تبدیل شده است، آن هم با سطحی از تجمل که تاکنون کسی ندیده است.» به گزارش فایننشال تایمز، روند جایگزینی جت فعلی ایر فورس وانِ ساخت شرکت بوئینگ، چندین سال است که با تاخیر مواجه شده است. به گفته ترامپ، این هواپیمای جدید جایگزین ایر فورس وانی خواهد شد که در قالب ۲۲۳ سفر بینالمللی به ۹۶ کشور پرواز کرده و در مجموع بیش از ۶میلیون مایل پیموده است. رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که این جت غولپیکر در روز ۴ ژوئیه (۱۸ تیرماه) و به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده از بریتانیا، در جریان یک رژه هوایی بر فراز واشنگتندیسی، «پیشاهنگ گروهی متشکل از تعداد بسیار زیادی هواپیما» خواهد بود.
انتظار میرود که یک فروند ایر فورس وان از رده خارج شده، به کانون توجه و بخش اصلی کتابخانه ریاستجمهوری ترامپ تبدیل شود. ترامپ پیشتر گفته بود که هواپیمای اهدایی قطر نیز پس از پایاندوره ریاستجمهوریاش به این کتابخانه منتقل خواهد شد.
دموکراتها پذیرش این هواپیما از قطر را که ارزش آن ۴۰۰میلیون دلار برآورد میشود، مورد انتقاد قرار داده و آن را مصداق فساد دانستهاند. کسبوکار خانوادگی ترامپ سال گذشته و پس از بازگشت وی به مقام ریاستجمهوری، قراردادی را با یک شرکت دولتی قطری منعقد کرد.
با این حال، ترامپ از این اقدام دفاع کرده و آن را راهی هوشمندانه برای به دست آوردن یک هواپیمای غولپیکر خوانده است. ترامپ سال گذشته در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «چرا ارتش ما و در نتیجه مالیاتدهندگان ما باید مجبور باشند صدهامیلیون دلار بپردازند، درحالیکه میتوانند آن را به صورت رایگان از کشوری دریافت کنند که میخواهد بابت یک کارِ خوب انجام شده، به ما پاداش بدهد؟»