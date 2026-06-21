امیر قلعه‌نویی پس از اینکه تیم ملی ایران را در ورزشگاه اِل‌اِی گلکسی در مجموعه ورزشی کارسون تمرین داد، راهی ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، محل برگزاری دومین بازی تیمش در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک شد تا در نشست خبری قبل از مسابقه شرکت کند.

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، قلعه‌نویی در شروع نشست خبری پیش از مسابقه ایران و بلژیک، در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره شکایت ایران به فیفا پرسید و حضور کوتاه مدت در آمریکا قبل از مسابقات تیمش، گفت: ما گلایه داشتیم، اما شکایت نکردیم. بازیِ قبل 24 ساعت وقت داشتیم تا آماده دیدار با نیوزیلند شویم، اما برای این بازی کمتر از 16 ساعت به ما (برای حضور در آمریکا) وقت دادند.

او ادامه داد: با توجه به شرایط ایجاد شده، مجبور شدیم تمرین نصف و نیمه‌ای انجام دهیم و این کار ما را سخت کرد. می‌دانیم رئیس فیفا تلاشش را می‌کند که مشکلات ما کمتر شود، اما برای این بازی مشکلات ما بیشتر شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: ما کمتر از ۱۶ ساعت قبل از بازی مقابل بلژیک، مجبور به انجام تمرین شدیم و نصف تمرین‌مان هم انجام نشد که این مسئله، کار را برای ما سخت کرد.

قلعه‌نویی در ادامه گلایه‌هایش از شرایط ایجاد شده برای تیم ملی ایران گفت: فوتبال جایی است که باید اخلاق و انسانیت در آن حاکم باشد ولی این رفتارها با ما به شکل خوبی انجام نشد. البته جا دارد تشکر کنم که این بار وقتی ما وارد آمریکا شدیم، در اسرع وقت توانستیم خودمان را به هتل برسانیم.

«با توجه به مشکلات دفاعی تیم ملی ایران، آیا بازیکنانی دارید که بتوانید این خط را مقابل بلژیک تقویت کنید»؛ قلعه‌نویی در پاسخ به این سوال گفت: به هر حال ما در بازی گذشته در ساختار دفاعی و اشتباهات فردی مشکلاتی را داشتیم. به‌خاطر زمانی کمی که دراختیارمان بود، تمرینات ریکاوری خوبی انجام ندادیم و در ادامه هم نتوانستیم تمرینات تاکتیکی خوبی داشته باشیم تا مشکلات بازی قبل را برطرف کنیم.

او ادامه داد: در بین این دو بازی (نیوزیلند و بلژیک) به لحاظ ذهنی و آنالیزی روی مباحث دفاعی کار کردیم. نسبت به بازی گذشته تغییراتی خواهیم داشت. بلژیک تیم قوی و بسیار با احترامی است و یقینا بازی بسیار سختی خواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی ایران به تمجید از حریف‌شان پرداخت و گفت: بلژیک تیم بسیار بزرگ و قابل احترامی است و جزو بهترین‌های دنیا در رده‌بندی فیفاست، اما واقعیتِ یک بازی وقتی است که داور سوت را می‌زند.

قلعه‌نویی می‌گوید: ما برنامه‌هایی برای این بازی داریم، اما مهم این است بازیکنان در آن شرایط فرامین تاکتیکی را اجرا کنند. ما مهره‌های بسیار خوب و با کیفیتی داریم که با قلب‌شان برای ایران بازی می‌کنند.

او که در نشست خبری قبل از مسابقه ایران و نیوزیلند به قدردانی از مردم مکزیک به دلیل میزبانی از تمرینات و اردوی تیم ملی پرداخته بود، دوباره چنین کاری را انجام داد و گفت: جا دارد از دولت و مردم مکزیک و مردم و باشگاه خوب تیخوانا تشکر کنم. کاری کردند که ما احساس غربت نکنیم و هر آنچه کم‌لطفی در این جام در حق ما شد، آنها جبران کردند و این نکته مهمی برای ما در این جام جهانی محسوب می‌شود. از همه هوادارانی که آمدند و ما را تشویق کردند، تشکر می‌کنم.

سرمربی تیم ملی ایران با تاکید بر اینکه ما چالش‌های زیادی به‌ویژه بیرون از زمین داریم، گفت: من یک سوال از 47 سرمربی دیگر در تیم‌های حاضر در جام جهانی پرسیدم، اما جوابی نگرفتم! ما خیلی دیر وارد مسابقات شدیم و مدت زمانِ دو هفته‌ای که برای سازگاری نیاز داشتیم، در اختیارمان قرار نگرفت.

قلعه‌نویی با اشاره به عدم صدور ویزا برای جمعی از کاروان تیم ملی و ماندن آنها در تیخوانا مکزیک گفت: رئیس فدراسیون، مدیر تیم ما، مدیر داخلی ما و به‌ويژه تیم رسانه‌ای ما همراه‌مان نیستند. این رفتارها انسانیت، اخلاق و روح فوتبال را عذاب می‌دهد.این رفتارها شایسته مسابقات بزرگی مثل جام جهانی نیست. چطور می‌شود تیمی در جام جهانی شرکت کند، اما همه عوامل اجرایی آن تیم غایب باشد؟

او ادامه داد: البته از طرف دیگر خوشحالم که با این رفتارها اثبات شد که چطور به مردم و کشور ما لطمه زده‌اند. ما اگر می‌خواستیم میلیاردها دلار هزینه کنیم، نمی‌توانستیم حقانیت کشورمان را اینگونه به دنیا ثابت کنیم، اما این رفتارها نشان داد که ما چقدر مظلوم هستیم.

سرمربی تیم ملی ایران اضافه کرد: امیدوارم دنیا همواره با صلح و آرامش باشد و این رفتارها در جام‌های جهانی بعدی نهادینه نشود. البته من باید از آقای اینفانتینو تشکر کنم چون می‌دانم آنها نهایت تلاش‌شان را انجام می‌دهند که مشکلات ما به حداقل برسد.

قلعه‌نویی یادآور شد: گویا اجازه دادند ما برای بازی بعد (مقابل مصر) دو روز زودتر به سیاتل برویم. وقتی این کار را می‌توانند برای بازی سوم انجام دهند، چه بهتر بود که در دو بازی اول هم همین رفتار را می‌کردند که عدالت فوتبال برای تیم ایران هم رعایت شود. متاسفانه همه فرصت‌ها را از ما گرفتند، اما جای امیدواری است که گفتند می‌توانیم برای بازی سوم دو روز زودتر سفر کنیم. به هر حال با تیم ایران عادلانه رفتار نشد.

عزت‌اللهی درباره برگزاری تمرینات تیم ملی در تیخوانا عنوان کرد: همانگونه که سرمربی گفت، من و همه بچه‌های تیم فوق‌العاده از جو شهر تیخوانا رضایت داریم و به ویژه دست مردمی که از روز اول مثل یک خانواده از ما حمایت کرده و به پیشواز ما آمدند، می‌فشاریم. خیلی خوشحال هستیم که توانستیم آدم‌های جدیدی را مثل آشنایان و دوستان خود پیدا کنیم.

او ادامه داد: از این بابت هم خیلی خوشحال هستیم که مردم مکزیک فوق‌العاده فوتبالی هستند و به ما حس مردم ایران را می‌دهند. در روزهایی که تمرین داریم و با اتوبوس به داخل شهر می‌رویم، شرایط و جو جام جهانی را احساس می‌کنیم و باید بار دیگر از طرف همه بازیکنان تیم ملی از کل مسؤولان باشگاه تیخوانا و مردم مکزیک تشکر کنم.

گلایه‌های قلعه‌نویی از میزبانی آمریکا را با این صحبت‌ها ادامه‌دا شد: فرصت های زیادی را برای آماده سازی تیم گرفتند. چرا در بازی قبلی با نیوزیلند و بازی امروز با بلژیک این هماهنگی را انجام ندادند تا زودتر بیاییم؟!

او درباره اینکه اینفانتینو چه کمکی به تیم ملی ایران کرده، گفت: نگفتم او کمک کرده، بلکه گفتم در حال تلاش است. مثلا به من گفتند دیروز ساعت ۶ می‌توانید به آمریکا بروید که من استقبال کردم، اما هرچقدر منتظر ماندیم، خبری نشد! این بی‌عدالتی برای ما خوب نبود. شما ببینید به رئیس فدراسیون ما که حکم پدر تیم را دارد و می‌تواند خیلی از موارد را با حضورش حل کند، ویزا نداده‌اند.

سرمربی تیم ملی ایران ادامه داد: ما برای سیاست اینجا نیامدیم، بلکه با رفتارهایی که نسبت به ما می‌شود، اعتراض داریم. من سرمربیان تیم‌های دیگر را ندیده‌ام که ببینم چه عکس العملی نشان می‌دهند، اما اگر من بودم و می‌دیدم با یک تیم دیگر چنین بی‌عدالتی می‌شود، قطعا واکنش نشان می‌دادم.

قلعه نویی صحبت‌های انتقادی و گلایه‌آمیزش را با این اظهارات به پایان رساند: فیفا برای بازی با تیم ملی مصر در سیاتل که هفته بعد برگزار می‌شود، گفته که می‌توانید روش مدنظرتان را پیاده کنید. سوالم این است که چرا ویزاهای ما را زودتر صادر نکردند و سپس نگذاشتند زودتر برای بازی‌ها به اینجا بیاییم؟! بلژیک دو شب زودتر از بازی به لس‌آنجلس آمد و ریکاوری لازم را داشته، اما ما ۱۶ ساعت زودتر آمدیم. با این حال فکر می کنم از لحاظ بدنی و فکری آماده‌تر هستیم. مشکل اینجاست که تنها 16 ساعت قبل از بازی تمرین کردیم که آن هم نصف و نیمه شد.