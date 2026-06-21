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دریای مازندران تا سه‌شنبه تعطیل شد

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران گفت: از صبح امروز یک‌شنبه ۳۱ خرداد تا ظهر روز سه‌شنبه دوم تیرماه فعالیت‌های شنا و قایقرانی در سواحل استان ممنوع شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۱
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دریای مازندران تا سه‌شنبه تعطیل شد

باقر سلطانی رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران اظهار کرد: با بررسی آخرین وضعیت جوی، اداره هواشناسی دریایی استان مازندران، هشدار سطح زرد را برای سواحل این استان صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: از صبح امروز یک‌شنبه ۳۱ خرداد تا ظهر روز سه‌شنبه دوم تیرماه سواحل و مناطق دور از ساحل استان تحت تأثیر جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران اضافه کرد: در این بازه زمانی وزش بادهای نسبتاً شدید از سمت غرب تا شمال غربی افزایش ارتفاع موج و بارش‌های پراکنده از ویژگی‌های این سامانه است.
 
سلطانی ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌ها بیشینه سرعت باد در نزدیکی ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه و در مناطق دور از ساحل تا ۱۴ متر بر ثانیه  خواهد بود.

وی درخصوص وضعیت دریا، گفت: انتظار می‌رود ارتفاع موج در نزدیکی ساحل به یک متر و در مناطق دور از ساحل به ۱.۳ متر برسد که این میزان می‌تواند باعث بروز مخاطرات جدی شود.

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران هشدار داد: این شرایط می‌تواند منجر به غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت صیادان، دشواری در ورود و خروج شناورها به بنادر و همچنین اختلال در تردد شناورهای بزرگ و فعالیت‌های ساحلی شود.

سلطانی با اعلام اینکه فعالیت‌های شنا و قایقرانی در سواحل به شدت ممنوع است، تاکید کرد: صیادی هم در این بازه زمانی ممنوع اعلام می‌شود.

وی یادآور شد: شناورهای بزرگ و ترددکنندگان در دریا اکیداً توصیه می‌شود نسبت به رعایت احتیاط و مراقبت‌های لازم اقدام کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
1
پاسخ
حالب است. من که پیش بینی را نگاه کردم از شنبه هفته بعد هوا کمی ابری می شود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
2
پاسخ
از عبارت دریای مازندران که اشاره به ایرانی الاصل بودن دریاست خوشم اومد
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