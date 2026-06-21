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شریعتمداری: مسئولان بحرین را به ایران برگردانند

۵۵ سال قبل بحرین در جریان یک زد و بند غیرقانونی میان شاه معدوم و دولت‌های آمریکا و انگلیس از ایران جدا شده است و امروزه اصلی‌ترین خواسته مردم بحرین بازگشت این استان جدا شده از کشورمان به سرزمین اصلی و مادری آن، یعنی ایران اسلامی است.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۵۹
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2559 بازدید
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۲۹
شریعتمداری: مسئولان بحرین را به ایران برگردانند

حسین شریعتمداری خواستار اقدام مسئوولان کشور برای بازگرداندن بحرین به ایران شد و نوشت: «هموطنان بحرینی‌مان بارها اعلام کرده‌اند که خواستار پیوستن به ایران یعنی وطن اصلی خود هستند و انتظار آن است که مسئولان دست‌اندر‌کار نظام این خواسته برحق و قانونی هموطنان بحرینی‌مان را بی‌پاسخ نگذارند. »

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ شریعتمداری با عنوان «هموطنان بحرینی را منتظر نگذاریم» نوشت: 

- «همه اسناد و شواهد به وضوح نشان می‌دهند که بحرین بخشی از سرزمین ایران است که با توطئه مشترک محمدرضا شاه خائن و دولت‌های انگلیس و آمریکا از مام وطن جدا شده و امروزه تحت سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته و علیه ایران اسلامی به پایگاهی برای ناوگان پنجم دریایي آمریکا و محل استقرار آشکار نظامیان رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

- «مردم بحرین همچنان خود را ایرانی می‌دانند و علی‌رغم فشار حاکمان دست‌نشانده بحرین به زبان فارسی سخن می‌گویند.

- «هموطنان بحرینی‌مان بارها اعلام کرده‌اند که خواستار پیوستن به ایران یعنی وطن اصلی خود هستند و انتظار آن است که مسئولان دست‌اندر‌کار نظام این خواسته برحق و قانونی هموطنان بحرینی‌مان را بی‌پاسخ نگذارند. 

- «با جرأت و بر اساس اطلاعات دقیق می‌توان گفت که هموطنان بحرینی ما در انتظار اولین گام از سوی مسئولان وطن اصلی خود هستند.»

متن کامل این یادداشت را در می توانید در ادامه بخوانید.

هموطنان بحرینی را منتظر نگذاریم 

۱- این روزها دولت حاکم بر جزیره ایرانی بحرین بر شکنجه و بازداشت مردم این جزیره متعلق به ایران افزوده است و ماموران اداره استخبارات (سازمان امنیت‌) بحرین که هیچ‌کدامشان بحرینی نیستند و آشکارا از سوی صهیونیست‌ها و نیروهای سازمان سیا مدیریت می‌شوند، همه روزه تعداد زیادی از روحانیون، دانشجویان و مردم بحرین را دستگیر کرده و به حبس ابد، سلب تابعیت، جرایم سنگین نقدی، اخراج از بحرین، مصادره اموال و انواع جرایم وحشیانه دیگر محکوم می‌کند. اتهام آنها حمایت از جمهوری اسلامی ایران در حمله نظامی آمریکا و 

رژیم صهیونیستی به کشورمان است. کشوری که مردم با نگاه وطن اصلی خود به آن می‌نگرند. اعتراض‌ها برخاسته از آن است که چرا باید بخشی از ایران اسلامی به پایگاهی برای مقابله با آن تبدیل شود. در این خصوص گفتنی است که؛

۲- ۵۵ سال قبل بحرین در جریان یک زد و بند غیرقانونی میان شاه معدوم و دولت‌های آمریکا و انگلیس از ایران جدا شده است و امروزه اصلی‌ترین خواسته مردم بحرین بازگشت این استان جدا شده از کشورمان به سرزمین اصلی و مادری آن، یعنی ایران اسلامی است. محمدرضا شاه که مانند پدرش به وطن‌فروشی شهرت داشت، در اطاعت محض از دولت انگلیس با جدائی بحرین از ایران موافقت کرد و به توصیه انگلیس پیشنهاد کرد که جدائی بحرین در میان مردم آن به رفراندوم گذاشته شود! ولی این رفراندوم در میان مردم بحرین صورت نپذیرفت. بلکه به جای مردم، برخی از قبایل عرب غیر‌بحرینی به جدائی بحرین از ایران رای دادند! از جمله قبایل یاد شده، قبیله معروف به «آل‌خلیفه» یعنی حاکمان دست‌نشانده کنونی بحرین بود که تا آن هنگام در بیابان‌های نَجد به راهزنی مشغول بودند!

۳- در سال ۱۳۴۹ -۱۹۷۰ میلادی- «‌ویتوریو گیچیاردی» دیپلمات ایتالیایی و معاون دبیرکل سازمان ملل ماموریت انجام رفراندوم را بر عهده گرفت. در گزارش گیچیاردی آمده است که شیوخ قبایل مهاجر عرب با انجام رفراندوم مخالفت کرده و اعلام داشته بودند که انجام رفراندوم می‌تواند بعدها، این نتیجه را به دنبال داشته باشد که رهبری بحرین باید با رای مردم باشد! 

در پی مخالفت شیوخ مهاجر که اساساً اهل بحرین نبودند، دولت دست‌نشانده محمدرضا شاه به توصیه انگلیس، روش موسوم به «‌مساعی جمیله‌» را جایگزین رفراندوم کرد. گفتنی است مساعی جمیله یکی از روش‌های حل اختلافات بین‌المللی است که در این حالت یک طرف سوم از طریق وساطت! ماموریت حل و فصل ماجرا را به عهده می‌گیرد! بحرین را این‌گونه از سرزمین اصلی آن یعنی ایران جدا کردند.

۴- همه اسناد و شواهد که تنها به چند نمونه از آن اشاره شد به وضوح نشان می‌دهند که بحرین بخشی از سرزمین ایران است که با توطئه مشترک محمدرضا شاه خائن و دولت‌های انگلیس و آمریکا از مام وطن جدا شده و امروزه تحت سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته و علیه ایران اسلامی به پایگاهی برای ناوگان پنجم دریایي آمریکا و محل استقرار آشکار نظامیان رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. مردم بحرین همچنان خود را ایرانی می‌دانند و علی‌رغم فشار حاکمان دست‌نشانده بحرین به زبان فارسی سخن می‌گویند و‌... 

۵- هموطنان بحرینی‌مان که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحت حاکمیت مصنوعی آل‌خلیفه به بند کشیده شده‌اند، بارها اعلام کرده‌اند که خواستار پیوستن به ایران یعنی وطن اصلی خود هستند و انتظار آن است که مسئولان دست‌اندر‌کار نظام این خواسته برحق و قانونی هموطنان بحرینی‌مان را بی‌پاسخ نگذارند. با جرأت و بر اساس اطلاعات دقیق می‌توان گفت که هموطنان بحرینی ما در انتظار اولین گام از سوی مسئولان وطن اصلی خود هستند.

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روزنامه کیهان شریعتمداری بحرین ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
8
20
پاسخ
خودت برگردون خب. دست بکار شو! حرف رو که من هم بلدم بزنم.
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
17
پاسخ
این حرفت درسته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
با نوشابه یا بدونه. بیرون گود نشستن و ارد دادن راحته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
20
13
پاسخ
تا پیروزی دو ضربه شمشیر مانده بود و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد نه تنها بحرین دوباره به وطن باز میگشت که باقی کشورهای منطقه هم از زیر یوغ استکبار آزاد شده بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
6
9
پاسخ
چشم حسین اقا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
چشمت بی بلا:))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
15
پاسخ
عالی
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
9
پاسخ
کاش پیگیری مسائل مردم مثل طرح نهضت ملی مسکن رو هم به آقای شریعتمداری میسپردیم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
7
15
پاسخ
بحرین بخشی از ایران هست و باید به مام میهن ایران برگردد.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
9
21
پاسخ
خدایا.. ما را به عزت و جلالتتان ، از دست شریتعتمداری ها.. نبویان ها.. رسایی ها و... نجات بدهید
پاسخ ها
مستضعف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حالا که این بزرگوران دارن حرف حق را میزنند داری شانتاژ میکنی؟
وجود میخواد اینجوری بیای از حق مردم و پاره تن جدا شده از مردم یعنی استان بحرین ایران حرف بزنی
naser
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
14
پاسخ
ایرانی بودن به معنای فارسی سخن گفتن نیست. با این رویکرد هیچ بحرینی حاضر به بازگشت به ایران نخواهد بود. ایرانیان همگی فارس زبان نیستند و به زبان های مختلف صحبت می کنند و هر زبانی که در ایران گویشور داشته باشد یک زبان ایرانی است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
باید یک زبان مشترک وجود داشته باشه تا امکان صحبت مردم استان های مختلف با هم وجود داشته باشه ، زبان رسمی ایران به صورت طبیعی و تاریخی زبان فارسیه ، هر چند که به زبان های بومی هم باید احترام گذاشته بشه ، ما همین الان هم مردم عرب زبان داریم و مردم بحرین هم مثل اونها خواهند بود
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
9
11
پاسخ
نمی دانم این اقای شریعتمداری که اینهمه استاد روابط بین الملل واقتصاد هست چرا استفعا نمیده و رئیس جمهور نشد تا از تجربه وسیاست ایشان مردم بهره مند میشدند واینقدر فقط حرف نمیزدند عمل هم میکردند
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