به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز (شنبه به وقت محلی) با بدرقه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و هواداران ایرانی - مکزیکی عازم فرودگاه شدند.

این پرواز با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر به سمت لس‌آنجلس انجام شد.

ملی‌پوشان ایران به محض حضور در لس‌آنجلس، باید تمرین رسمی و آخر خود پیش از دیدار برابر بلژیک را برگزار کنند. این تمرین از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۳ بامداد به وقت ایران) در باشگاه لس‌آنجلس گلکسی برگزار خواهد شد.

سپس امیر قلعه‌نویی و سعید عزت اللهی از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت محلی (۵:۱۵ بامداد به وقت ایران) در نشست خبری شرکت خواهند کرد.

دیدار ایران - بلژیک ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه ۳۱ خرداد ماه برگزار خواهد شد.