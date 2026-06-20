بدرقه تیم ملی فوتبال به لسآنجلس با حضور تاج
اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای انجام بازی با بلژیک، با بدرقه مسئولان فدراسیون راهی لسآنجلس شدند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۸| |
1182 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز (شنبه به وقت محلی) با بدرقه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و هواداران ایرانی - مکزیکی عازم فرودگاه شدند.
این پرواز با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر به سمت لسآنجلس انجام شد.
ملیپوشان ایران به محض حضور در لسآنجلس، باید تمرین رسمی و آخر خود پیش از دیدار برابر بلژیک را برگزار کنند. این تمرین از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۳ بامداد به وقت ایران) در باشگاه لسآنجلس گلکسی برگزار خواهد شد.
سپس امیر قلعهنویی و سعید عزت اللهی از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت محلی (۵:۱۵ بامداد به وقت ایران) در نشست خبری شرکت خواهند کرد.
دیدار ایران - بلژیک ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه ۳۱ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...