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بدرقه تیم ملی فوتبال به لس‌آنجلس با حضور تاج

اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای انجام بازی با بلژیک، با بدرقه مسئولان فدراسیون راهی لس‌آنجلس شدند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۸
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بدرقه تیم ملی فوتبال به لس‌آنجلس با حضور تاج

به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز (شنبه به وقت محلی) با بدرقه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و هواداران ایرانی - مکزیکی عازم فرودگاه شدند.

این پرواز با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر به سمت لس‌آنجلس انجام شد.

ملی‌پوشان ایران به محض حضور در لس‌آنجلس، باید تمرین رسمی و آخر خود پیش از دیدار برابر بلژیک را برگزار کنند. این تمرین از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۳ بامداد به وقت ایران) در باشگاه لس‌آنجلس گلکسی برگزار خواهد شد.

سپس امیر قلعه‌نویی و سعید عزت اللهی از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت محلی (۵:۱۵ بامداد به وقت ایران) در نشست خبری شرکت خواهند کرد.

دیدار ایران - بلژیک ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه ۳۱ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

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