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گزافه گویی تازه ترامپ درباره عوارض تنگه هرمز

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به وقت واشنگتن، مدعی شد: در طول دوره آتش‌بس به مدت ۶۰ روز با جمهوری اسلامی ایران، «هیچ عوارضی در تنگه هرمز» نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۵
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گزافه گویی تازه ترامپ درباره عوارض تنگه هرمز

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال خود افزود: در طول دوره ۶۰ روزه آتش‌بس، هیچ عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت و پس از پایان دوره ۶۰ روزه نیز هیچ عوارضی وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای خود درباره این آبراه حیاتی جهان مدعی شد: «مگر اینکه در صورت عدم تکمیل توافق، این عوارض را ایالات متحده آمریکا به دلیل خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان به کشورهای خاورمیانه ارائه داده است، به منظور بازپرداخت هزینه‌های گذشته، حال و آینده به نفع خود اعمال کند.»

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