واکنش فعال سیاسی نزدیک به قالیباف درباره صحبتهای نبویان
مشاور رسانه ای رئیس مجلس نسبت به اظهارات اخیر محمود نبویان واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۴| |
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به گزارش تابناک، سید محمود رضوی، مشاور رسانه ای محمدباقر قالیباف، رئیس مچلس نسبت به اظهارات سید محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه زنده واکنش نشان داد.
گزارش خطا
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شیر مادرت حلالت یاور رهبر دکتر نبویان باشرف و با غیرت ما مردم پشتتیم غمت نباشه هر کس ولایت ندارد هیچ چیز ندارد
این اقا میخواهدیه جوری دیده شودبرای ش مهم نیست که مثبت بگویید یامنفی بایدبگوید که دیده شود.شایدحس خودکم بینی دارد
اطلاعات سری چیه رهبری همون روز اول این شرایط رو گفتن من یادمه چه سری
اللهم عجل لولیک الفرج. خداوند خودش منافقان و دشمنان مردم را به سزای اعمالشان می رساند. به امید پیروزی حق بر باطل. یا حسین شهید.
چقدر زشت و زننده بود وسط برنامه زنده همه چی یهو تعطیل شد.بعد چرا این بزرگوارحرف هایی زد که مربوط به امینت کشور بود؟
نبویان از جبهه پایداری است و مخالف دولت.صداوسیا هم م مخالف دولت.پس پخش آن طبیعی میباشد
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