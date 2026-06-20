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واکنش فعال سیاسی نزدیک به قالیباف درباره صحبت‌های نبویان

مشاور رسانه ای رئیس مجلس نسبت به اظهارات اخیر محمود نبویان واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۴
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17228 بازدید
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۱۱
واکنش فعال سیاسی نزدیک به قالیباف درباره صحبت‌های نبویان

به گزارش تابناک، سید محمود رضوی، مشاور رسانه ای محمدباقر قالیباف، رئیس مچلس نسبت به اظهارات سید محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه زنده واکنش نشان داد.

 

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۱
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
44
12
پاسخ
شیر مادرت حلالت یاور رهبر دکتر نبویان باشرف و با غیرت ما مردم پشتتیم غمت نباشه هر کس ولایت ندارد هیچ چیز ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
10
24
پاسخ
این اقا میخواهدیه جوری دیده شودبرای ش مهم نیست که مثبت بگویید یامنفی بایدبگوید که دیده شود.شایدحس خودکم بینی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
7
31
پاسخ
امثال اين ها را بايگاني كنيد بروند
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
7
17
پاسخ
اطلاعات سری چیه رهبری همون روز اول این شرایط رو گفتن من یادمه چه سری
هدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
13
پاسخ
اللهم عجل لولیک الفرج. خداوند خودش منافقان و دشمنان مردم را به سزای اعمالشان می رساند. به امید پیروزی حق بر باطل. یا حسین شهید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
27
14
پاسخ
به نظرم نبویان کار درستی کرد
ایران ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
8
12
پاسخ
چقدر زشت و زننده بود وسط برنامه زنده همه چی یهو تعطیل شد.بعد چرا این بزرگوارحرف هایی زد که مربوط به امینت کشور بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
19
پاسخ
نبویان از جبهه پایداری است و مخالف دولت.صداوسیا هم م مخالف دولت.پس پخش آن طبیعی می‌باشد
حمیدرضایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2
23
پاسخ
خیلی عرضه دارند آقایون پایداری تکلیف چای دبش رو روشن کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
13
7
پاسخ
فقط احمدی نژاد
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