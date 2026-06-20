به گزارش تابناک، سید محمود رضوی، مشاور رسانه ای محمدباقر قالیباف، رئیس مچلس نسبت به اظهارات سید محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه زنده واکنش نشان داد.