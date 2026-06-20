عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات به ادعاهای اخیر نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پاسخ داد.

به گزارش تابناک، سعید آجرلو، عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات با متهم کردن نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دلیل اظهارات اخیرش در صداوسیما ابراز عقیده کرد: نبویان مطالب قدیمی را به‌صورت تحریف‌شده بیان کرد و عمدا متن را ناقص خواند تا از پاسخ‌گویی درباره ادعاهای نادرست خود پیرامون متن تفاهم فرار کند.

آجرلو با تاکید براینکه صداوسیما نباید به محلی برای سیاسی‌کاری تبدیل شود ادعا کرد: نبویان پس از آنکه ادعاهایش درباره «مستعمره شدن ایران» و «واگذاری تنگه هرمز» نادرست از آب درآمد، به سراغ انتشار متن‌های محرمانه و قدیمی رفت؛ آن هم به‌صورت تقطیع‌شده. لازم است نهادهای ذی‌ربط به این موضوع ورود کنند.

عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات همچنین گفت: تیم مذاکره‌کننده پیگیر تحقق شروط تفاهم است و همه پنج ماده ابتدایی، از جمله اجرای آتش‌بس در لبنان، باید عملیاتی شود.