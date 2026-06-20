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پاسخ عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات به ادعاهای نبویان

عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات به ادعاهای اخیر نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۲
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10600 بازدید
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پاسخ عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات به ادعاهای نبویان

به گزارش تابناک، سعید آجرلو، عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات با متهم کردن نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دلیل اظهارات اخیرش در صداوسیما ابراز عقیده کرد: نبویان مطالب قدیمی را به‌صورت تحریف‌شده بیان کرد و عمدا متن را ناقص خواند تا از پاسخ‌گویی درباره ادعاهای نادرست خود پیرامون متن تفاهم فرار کند.

آجرلو با تاکید براینکه صداوسیما نباید به محلی برای سیاسی‌کاری تبدیل شود ادعا کرد: نبویان پس از آنکه ادعاهایش درباره «مستعمره شدن ایران» و «واگذاری تنگه هرمز» نادرست از آب درآمد، به سراغ انتشار متن‌های محرمانه و قدیمی رفت؛ آن هم به‌صورت تقطیع‌شده. لازم است نهادهای ذی‌ربط به این موضوع ورود کنند.

عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات همچنین گفت: تیم مذاکره‌کننده پیگیر تحقق شروط تفاهم است و همه پنج ماده ابتدایی، از جمله اجرای آتش‌بس در لبنان، باید عملیاتی شود.

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تیم مذاکره کننده محمود نبویان مذاکره اسناد محرمانه نامه رهبر انقلاب توافق آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
شهریار
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
8
8
پاسخ
نبویان حقیقت را گفت . گفتن حقیقت هم کار سختی یه.ذدیگه نمیشه چیزی رو پنهان کرد . نمونه اش رفتن تیم مذاکره به سویس . ا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
7
پاسخ
سلام دوستان
دوست عزیز یجوری میگه قدیمی فکر می‌کنه آقای نبویان از ده سال پیش و از دوران برجام چیزی را فاش کردن، نه آقا این اسناد از ۲ ماه پیش و از توافق جدید با آمریکای جنایتکار است . لطفاً کمی فکر کنید و حرفی بزنید
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