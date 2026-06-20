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قدردانی پزشکیان از نقش اسلام آباد در توافق پایان جنگ

رئیس‌جمهور با قدردانی از نقش سازنده اسلام‌آباد در حمایت از روندهای دیپلماتیک منطقه‌ای، بر عزم تهران برای گسترش همکاری‌های همه‌جانبه با پاکستان تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۰
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قدردانی پزشکیان از نقش اسلام آباد در توافق پایان جنگ

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در رأس هیأتی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است با دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از رویکرد برادرانه، مسئولانه و متعهدانه دولت پاکستان در حمایت از روند گفت‌وگوها و تلاش‌های دیپلماتیک منجر به توافق آتش‌بس و پایان جنگ، نقش سازنده و مؤثر پاکستان را در پشتیبانی از مسیر دیپلماسی و کمک به تثبیت نتایج حاصل از مذاکرات مورد تأکید قرار داد.

پزشکیان همچنین با اشاره به اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تعمیق روابط با پاکستان در تمامی حوزه‌های مورد علاقه طرفین، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود در مناسبات دو کشور تأکید کرد. 

در همین راستا مقرر شد هیأتی عالی‌رتبه به سرپرستی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، به پاکستان سفر کرده و زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر حوزه‌های مشترک را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور و استقبال از حصول توافق آتش‌بس و  پایان جنگ ، از تلاش‌ها و تدابیر دیپلماتیک دکتر پزشکیان و دکتر قالیباف، دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و دکتر اسکندر مؤمنی وزیر کشور در مدیریت مؤثر روندهای سیاسی و دیپلماتیک قدردانی کرد.

سید محسن نقوی همچنین از رهنمودها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید  مجتبی خامنه‌ای و نقش راهبردی و هوشمندانه معظم‌له در حمایت از روندهای دیپلماتیک و کمک به پایان یافتن بحران و برقراری آتش‌بس تقدیر کرد.

وزیر کشور پاکستان در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی روابط تهران و اسلام‌آباد، اظهار داشت که دولت پاکستان مصمم است سطح همکاری‌های دوجانبه را در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، به شکل قابل توجهی افزایش دهد. 

سید محسن نقوی همچنین اعلام کرد سفیر جدید پاکستان در تهران با مأموریت ویژه توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و راهبردی میان دو کشور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور پاکستان تفاهم نامه اسلام آباد آمریکا مذاکره وزیر کشور پاکستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
0
پاسخ
حقیقتا، پاکستان عملا ثابت کرد که خیرخواه ملت ایران و دوست ایران است.
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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