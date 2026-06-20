صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به سوئیس می‌روند

الجزیره به نقل از یک منبع دولتی در پاکستان خبر داد: نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان فردا برای شرکت در گفتگوهای ایران-آمریکا به سوئیس می‌روند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۲۰
| |
1113 بازدید
نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به سوئیس می‌روند

به گزارش تابناک، یک منبع دولتی پاکستان در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که شهباز شریف نخست‌وزیر و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور فردا به منظور شرکت در گفتگوهای ایران و آمریکا عازم سوئیس خواهند شد.

الجزیره در این خصوص اضافه کرد: نخست وزیر و فرمانده ارتش، ریاست هیئت پاکستانی را بر عهده خواهند داشت و برای تسهیل مذاکرات میان ایران و آمریکا تلاش خواهند کرد.

یک مقام آمریکایی نیز پیشتر اعلام کرد که انتظار می‌ رود جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا امروز (به وقت محلی) برای آماده‌ سازی مذاکرات با ایران راهی سوئیس شود.

وزارت امور خارجه پاکستان هم امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا فردا (یکشنبه) در «بورگن‌اشتوک» سوئیس برگزار خواهد شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
پاکستان ایران آمریکا مذاکره سوئیس تفاهم نامه اسلام آباد برنامه هسته ای
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هدف آمریکا از «رفع تحریم نفتی» چیست؟
روایت وال‌استریت‌ژورنال از حضور بازرسان آژانس در ایران
روایت عضو هیئت مذاکره‌کننده ایران درباره مذاکرات
توقف نشست چهارجانبه ایران با امریکا پس از ۸۰ دقیقه
بقایی: پیش‌شرط گفت‌و‌گو‌ها، اجرای پنج بند است
گزافه گویی تازه ترامپ درباره عوارض تنگه هرمز
قدردانی پزشکیان از نقش اسلام آباد در توافق پایان جنگ
قالیباف و عراقچی عازم سوئیس شدند
آکسیوس: حضور «کوشنر» در ژنو؛ ویتکاف و عراقچی هم به سوئیس می‌روند
ایران در حال اعمال فشار حداکثری علیه ترامپ است
دیدار وزیر کشور پاکستان با پزشکیان
الجزیره: دسترسی ایران به دارایی‌هایش هنوز فعال نشده
مقام آمریکایی: آماده کاهش تحریم‌ها علیه ایران هستیم
پیشنهاد سوئیس برای میزبانی از امضای توافق احتمالی آمریکا و ایران
ترامپ: متن تفاهم‌نامه را در نشست خبری می‌خوانم
انتظار توافق ایده‌آل از آمریکای شکست خورده‌ نداشته باشید!
پاکستان: مذاکرات فنی فردا در سوئیس برگزار می‌شود
سفر تیم مذاکره کننده به سوئیس لغو نشده است
گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجه پاکستان و عربستان
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005n6q
tabnak.ir/005n6q