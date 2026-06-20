اطلاعیه صدا و سیما درباره اظهارات نبویان در برنامه زنده
روابط عمومی صداوسیما در واکنش به اظهارات نبویان در یک برنامه زنده شبکه خبر، اعلام کرد اشاره ناقص و مخدوش او به برخی اسناد طبقهبندیشده و مکاتبات مقامهای عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است
کد خبر: ۱۳۸۰۴۱۶| |
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به گزارش تابناک، روابط عمومی صدا و سیما در واکنش به اظهارات نبویان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر می رساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوت شده به برنامه امروز این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقه بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است و سازمان صدا و سیما پیگیری های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار می دهد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «شبکه خبر ضمن ابراز تاسف بابت بی توجهی میهمان مذکور به قواعد اخلاقی و الزامات آنتن زنده، به اطلاع می رساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیر کل مربوطه، برخوردهای انضباطی لازم را به دلیل بی توجهی به الزامات برنامههای زنده و سهلانگاری در مدیریت حرفه ای به عمل خواهد آورد.»
گزارش خطا
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یعنی صدا و سیما نمیدونسته طرف چی میخواسته بگه!!!؟؟؟ اصلا چرا تلویزیون شده محل جولان سوپرانقلابی ها؟!!!
بابا بی خیال ژست بی طرفی و قانون مداری از صدا وسیمای میلی
مملکت اینقدر داغونه که این به اسناد محرمانه دسترسی داره هیچ، میاد همه رو توو صدا و سیمای میلی هم روخونی میکنه؟
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