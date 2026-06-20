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اطلاعیه صدا و سیما درباره اظهارات نبویان در برنامه زنده

روابط عمومی صداوسیما در واکنش به اظهارات نبویان در یک برنامه زنده شبکه خبر، اعلام کرد اشاره ناقص و مخدوش او به برخی اسناد طبقه‌بندی‌شده و مکاتبات مقام‌های عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است
کد خبر: ۱۳۸۰۴۱۶
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35584 بازدید
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۲۲
اطلاعیه صدا و سیما درباره اظهارات نبویان در برنامه زنده

به گزارش تابناک، روابط عمومی صدا و سیما در واکنش به اظهارات نبویان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر می رساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوت شده به برنامه امروز این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقه بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است و سازمان صدا و سیما پیگیری های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار می دهد.»

در ادامه بیانیه آمده است: «شبکه خبر ضمن ابراز تاسف بابت بی توجهی میهمان مذکور به قواعد اخلاقی و الزامات آنتن زنده، به اطلاع می رساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیر کل مربوطه، برخوردهای انضباطی لازم را به دلیل بی توجهی به الزامات برنامه‌های زنده و سهل‌انگاری در مدیریت حرفه ای به عمل خواهد آورد.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
11
75
پاسخ
خداوکیلی صدا و سیما رو تعطیل کنید، نصف مشکلات مملکت حل میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
18
67
پاسخ
یعنی صدا و سیما نمیدونسته طرف چی میخواسته بگه!!!؟؟؟ اصلا چرا تلویزیون شده محل جولان سوپرانقلابی ها؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
12
پاسخ
چی شده؟ چی گفته؟
سیروس از گچساران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
7
53
پاسخ
بابا بی خیال ژست بی طرفی و قانون مداری از صدا وسیمای میلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
12
52
پاسخ
مملکت اینقدر داغونه که این به اسناد محرمانه دسترسی داره هیچ، میاد همه رو توو صدا و سیمای میلی هم روخونی میکنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
13
45
پاسخ
صبح و شب آنتن رو دربست امثال اینا کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
42
پاسخ
مگه نمیدونی همه چیز رو مردم نباید بدونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
19
28
پاسخ
نبویان در پی ایجاد تفرقه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
11
33
پاسخ
همه در برابر قانون برابرند،ولی بعضی برابرترند!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
8
49
پاسخ
قبل از برکناری مدیر برنامه ، جبلی باید برکنار بشه
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