اطلاعیه صدا و سیما درباره اظهارات نبویان در برنامه زنده

روابط عمومی صداوسیما در واکنش به اظهارات نبویان در یک برنامه زنده شبکه خبر، اعلام کرد اشاره ناقص و مخدوش او به برخی اسناد طبقه‌بندی‌شده و مکاتبات مقام‌های عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است

به گزارش تابناک، روابط عمومی صدا و سیما در واکنش به اظهارات نبویان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر می رساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوت شده به برنامه امروز این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقه بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است و سازمان صدا و سیما پیگیری های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار می دهد.»

در ادامه بیانیه آمده است: «شبکه خبر ضمن ابراز تاسف بابت بی توجهی میهمان مذکور به قواعد اخلاقی و الزامات آنتن زنده، به اطلاع می رساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیر کل مربوطه، برخوردهای انضباطی لازم را به دلیل بی توجهی به الزامات برنامه‌های زنده و سهل‌انگاری در مدیریت حرفه ای به عمل خواهد آورد.»