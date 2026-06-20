ایران در حال اعمال فشار حداکثری علیه ترامپ است
به گزارش تابناک، عبدالله بندر الطیبی، استاد دانشگاه قطر به الجزیره گفت: ایران در حال اجرای استراتژی موسوم به «استراتژی آخر هفته» است؛ همان کاری که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای عدم واکنش بازارها در آخر هفتهها انجام میداد.
الجزیره به نقل از این استاد دانشگاه قطر گزارش داد: بنابراین ایران در واقع در حال اعمال فشار حداکثری بر رئیسجمهور ترامپ و همچنین میانجیگران هستند تا اساسا تنگه هرمز را برای لبنان داشته باشند.
وی افزود: طرف ایرانی میخواهد تمام درگیریها در لبنان متوقف شود تا بدین ترتیب، تنگه هرمز احیا شود.
پیش از این، قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) در اطلاعیهای با اعلام مسدودی تنگه هرمز، تصریح کرد: نظر به بدعهدی و پیمانشکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهمنامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با توجه به عدم عقبنشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام میدارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.
سپس، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور توقف عملیات ارتش رژیم علیه لبنان را صادر کردند.