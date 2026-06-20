دیدار وزیر کشور پاکستان با پزشکیان
وزیر کشور پاکستان که در تهران حضور دارد، با مسعود پزشکیان دیدار و گفتوگو کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که برای ادامه رایزنیها درباره تفاهم میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده، عصر امروز با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان دیدار و رایزنی کرد.
همچنین وزیر کشور پاکستان امروز با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر وزیر کشور پاکستان گفته بود که این سفر در ادامه تلاشهای اسلامآباد در رابطه با مذاکرات ایران-آمریکا انجام میشود.
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