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دیدار وزیر کشور پاکستان با پزشکیان

وزیر کشور پاکستان که در تهران حضور دارد، با مسعود پزشکیان دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۱۲
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دیدار وزیر کشور پاکستان با پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که برای ادامه رایزنی‌ها درباره تفاهم میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده،‌ عصر امروز با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان دیدار و رایزنی کرد. 

همچنین وزیر کشور پاکستان امروز با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر وزیر کشور پاکستان گفته بود که این سفر در ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد در رابطه با مذاکرات ایران-آمریکا انجام می‌شود.

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