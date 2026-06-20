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انتظار توافق ایده‌آل از آمریکای شکست خورده‌ نداشته باشید!

فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران با انتقاد از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، آن را جنگی غیرقانونی، غیرضروری و غیرموجه توصیف کرد و گفت آمریکا در این جنگ با شکست راهبردی مواجه شده، بنابراین نباید انتظار یک توافق ایده‌آل داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۰۵
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انتظار توافق ایده‌آل از آمریکای شکست خورده‌ نداشته باشید!

به گزارش تابناک، «رابرت مالی» فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، در گفت‌وگویی با شبکه «پی‌بی‌اس» به بررسی چشم‌انداز توافق اخیر میان ایران و آمریکا، آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان و آینده مذاکرات هسته‌ای پرداخت.

مالی که در دولت بایدن فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران بود و همچنین در مذاکرات توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ حضور داشت، درباره احتمال فروپاشی روند کنونی به دلیل ادامه تنش‌ها در لبنان هشدار داد و گفت توافق فعلی سرشار از ابهام، تفسیرهای متناقض و زمینه‌های اختلاف است و هیچ جا این مسئله به اندازه لبنان خطرناک نیست.

او توضیح داد که رژیم صهیونیستی می‌خواهد آزادی عمل کامل داشته باشد و قصد خروج از جنوب لبنان را ندارد. در مقابل، ایران توافق را آتش‌بسی فراگیر می‌داند که مستلزم احترام به حاکمیت لبنان و پایان اشغالگری است.

مالی همچنین گفت ایالات متحده نیز در این میان موضع روشنی ندارد و بیشتر تلاش می‌کند توافق را از فروپاشی نجات دهد. به گفته او، سرنوشت توافق به این بستگی دارد که آیا آمریکا فشار کافی بر بنیامین نتانیاهو وارد خواهد کرد یا خیر و اینکه آیا نتانیاهو حاضر است با وجود نارضایتی پایگاه سیاسی خود، آتش‌بس را بپذیرد.

وی که این گفت‌وگو را از ابوظبی انجام می‌داد، درباره واکنش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به توافق اخیر گفت این کشورها نسبت به سال ۲۰۱۵ نگاه مثبت‌تری دارند.

او توضیح داد دلیل این مسئله آن است که کشورهای منطقه اساساً خواهان ورود به جنگ نبودند و جنگ علیه ایران هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی برای آنها به همراه داشت. به گفته وی، این کشورها نگران تأثیر جنگ بر ثبات منطقه، امنیت و جایگاه اقتصادی خود بودند و اکنون از پایان یافتن درگیری‌ها احساس آسودگی می‌کنند.

فرستاده پیشین آمریکا در امور ایران در بخش دیگری از سخنانش به انتقادهای مطرح‌شده علیه توافق پرداخت و گفت موضوع اصلی که باید مورد انتقاد قرار گیرد خود جنگ است، نه توافقی که برای پایان دادن به آن شکل گرفته است.

او با اشاره به انتقادات وارده به توافق مبنی بر اینکه ایران امتیازات زیادی در این توافق به دست آورده است، تصریح کرد: «وقتی با جنگی فاجعه‌بار روبه‌رو هستید که به شکست راهبردی و شکست استراتژیک آمریکا منجر شده است، نمی‌توانید انتظار توافقی ایده‌آل داشته باشید. آنچه به دست می‌آورید توافقی است که دست‌کم دو کار انجام می‌دهد؛ جنگ را پایان می‌دهد و تنگه هرمز را باز می‌کند.»

فرستاده پیشین آمریکا در پایان درباره آینده مذاکرات هسته‌ای گفت حل تمامی اختلافات مرتبط با تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران ظرف ۶۰ روز تقریباً غیرممکن است.

او افزود محتمل‌ترین سناریو این است که دو طرف در این مدت به پیشرفت‌هایی دست یابند که زمینه تمدید مذاکرات را فراهم کند یا توافق‌های محدود و مرحله‌ای حاصل شود؛ از جمله گام‌های کوچک هسته‌ای در برابر کاهش محدود تحریم‌ها.

مالی هشدار داد، شکست مذاکرات و بازگشت به شرایط پیشین می‌تواند به ازسرگیری جنگ، بسته شدن دوباره تنگه هرمز و تکرار خسارت‌هایی منجر شود که منطقه و جهان طی ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌اند.

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رابرت مالی آمریکا ترامپ ایران مذاکره توافق تفاهم نامه اسلام آباد برنامه هسته ای
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