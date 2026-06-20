شانگهای میزبان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶
به گزارش تابناک، جو هایبینگ، معاون رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، در یک نشست خبری گفت: «چین مشتاق است از این کنفرانس به عنوان فرصتی برای تقویت بیشتر همکاریهای بینالمللی در زمینه هوش مصنوعی با همه طرفها استفاده کند.»
جو اظهار داشت که مدیریت هوش مصنوعی بر آینده بشریت تأثیرگذار است و موضوعی مشترک برای تمامی کشورها به شمار میرود. وی افزود چین از چندجانبهگرایی و اصول باز بودن و فراگیری حمایت میکند و به طور فعال مدیریت جهانی و همکاریهای بینالمللی در حوزه هوش مصنوعی را پیش میبرد و از این طریق به ارائه راهحلهای چینی برای توسعه جهانی در عصر هوشمند مصنوعی کمک میکند.
وی ادامه داد که چین توسعه و امنیت را به صورت هماهنگ دنبال خواهد کرد، چندجانبهگرایی را به طور فعال اجرا میکند و از رویکرد مردممحور و استفاده از هوش مصنوعی در مسیر خیر و منفعت عمومی حمایت خواهد کرد.
جو هایبینگ همچنین گفت چین به مسئولیتهای خود به عنوان یک کشور بزرگ عمل خواهد کرد، مدیریت و کنترل خطرات را تقویت میکند، پیشگیری از تهدیدهای احتمالی را در دستور کار قرار میدهد، همکاری در زمینه تنظیم مقررات هوش مصنوعی را بررسی خواهد کرد و همراه با سایر طرفها برای مقابله با خطرات ایمنی هوش مصنوعی همکاری خواهد کرد.