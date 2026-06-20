پاسخ ملونی به ترامپ: محبوبیتم به شما ربطی ندارد!
به گزارش تابناک، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا عصر شنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت: رئیسجمهور ترامپ، این حملات مداوم و بیدلیل بیمعنی هستند. در مورد محبوبیت من، دوست شما بودن قطعا کمکی به آن نکرده است و به رابطه من با شما نیز بستگی ندارد.
او در شبکه اجتماعی خود در واکنش به پستی که ترامپ پیشتر در تروث سوشال منتشر کرده بود، نوشت: محبوبیت من به تواناییام در دفاع از منافع ملی ایتالیا بستگی دارد و این دقیقا همان کاری است که من همیشه انجام دادهام. این همان کاری است که من در مورد پایگاههای نظامی آمریکا در ایتالیا انجام دادم. استفاده از آنها تابع توافقنامههایی است که ما همیشه به آنها احترام گذاشتهایم و تا زمانی که من نخستوزیر هستم، نمیتوان آنها را نقض کرد.
ملونی در پایان افزود: ایتالیا همچنان یک کشور مستقل است. در هر صورت، محبوبیت من به شما ربطی ندارد! پیشنهاد میکنم روی محبوبیت خودتان تمرکز کنید.
دونالد ترامپ پیشتر با وجود بالا گرفتن تنشها میان او و جورجیا ملونی در پی اظهارات تحقیرآمیز اخیرش مبنی بر این که ملونی در جریان نشست گروه هفت در پاریس برای گرفتن عکس یادگاری به او "التماس کرده بود"، بار دیگر این ادعا را با انتشار پیامی در تروث سوشال تکرار کرد.
ترامپ با انتقاد از عملکرد ملونی در ایتالیا گفته بود: او (ملونی) در ایتالیا با سطح محبوبیتی که دارد از عملکرد ضعیفی برخوردار است.