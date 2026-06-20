قالیباف و عراقچی عازم سوئیس شدند
قالیباف و عراقچی در هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» راهی سوییس شدند.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۸۸| |
3808 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس و سیدعباس عراقچی وزیر خارجه، علی باقری معاون بین الملل دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رییس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریبآبادی و اسماعیل بقایی معاونین وزیرخارجه و ... اعضای هیئت اعزامی کشورمان را تشکیل میدهند که عازم سوییس شدند.
بنابر اعلام بقایی سخنگوی هیئت مذاکرهکننده «میناب ۱۶۸»، این سفر جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است و هر توافق و تفاهمی وقتی محک میخورد که زمان اجرای آن رسیده باشد.
بقایی تاکید کرد: باتوجه به تجربهای که از بدعهدی طرف مقابل داریم باید بهصورت جدی تعهدات آنها را مطالبه کنیم.
گزارش خطا