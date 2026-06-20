ممنوعیت فروش الانجی روسیه از سال ۲۰۲۷
رویترز اعلام کرده که شرکتهای مستقر در اتحادیه اروپا از سال آینده میلادی از فروش الانجی روسیه منع خواهند شد، حتی اگر خریداران خارج از اتحادیه اروپا باشند.
به گزارش تابناک از خبرگزاری رویترز، دفتر دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روز یکم ژوئن (۱۱ خرداد) در نامهای خطاب به شرکت پوتن و شرکا، کارگزاری حملونقل و مشاوره الانجی اعلام کرد: بر این اساس، فروش و بازاریابی الانجی روسیه به کشورهای ثالث، در اتحادیه اروپا و خارج از آن، ممنوع است.
با اینکه اتحادیه اروپا در واکنش به جنگ مسکو و اوکراین، با توقف واردات گاز روسیه تا سال ۲۰۲۷ موافقت کرده بود، اما چند شرکت مستقر در اتحادیه اروپا که قراردادهای بلندمدت برای الانجی روسیه دارند، اعلام کردند که در قوانین و تحریمها علیه روسیه مشخص نشده است که شرکتها میتوانند این محمولهها را به خریداران خارج از اتحادیه اروپا بفروشند.
در این نامه آمده است: حملونقل الانجی روسیه توسط اپراتورهای اتحادیه اروپا، صرفنظر از مقصد نهایی، در چهارچوب این قانون ممنوع است.
در همین حال، سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه (۲۹ خرداد) گفت که این نامه، دستورالعملهای بهروزشدهای را نشان میدهد که اواخر سال ۲۰۲۵ منتشر شد. سال گذشته، اتحادیه اروپا ۱۴ میلیون و ۹۴۰ تن ال ان جی از کارخانه یامال الانجی، در روسیه وارد کرد، رقمی که به نظر میرسد در سال جاری میلادی افزایش یابد. شرکت توتال انرژی فرانسه، شرکت ملی انرژی اسئیافئی آلمان (SEFE) و شرکت ناتورژی (Naturgy) اسپانیا همگی قراردادهای خرید بلندمدت با روسیه دارند. توتال، که ۲۰ درصد از سهام یامال را در اختیار دارد، در ماه فوریه اعلام کرد در صورت ممنوعیت بازاریابی گاز این کارخانه در خارج از اتحادیه اروپا، سهام خود را میفروشد.
پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال، اوایل ماه جاری میلادی گفت که پس از دریافت مشاورههای حقوقی متناقض، هنوز درباره این موضوع ازسوی مقامها شفافسازی نشده است.
شرکت ناتورژی هم در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود هشدار داد که ممنوعیت واردات، ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون یورو (۱۲ میلیارد و ۵۷۰ میلون دلار) از تعهدات خرید گاز روسیه را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
مانوئل گارسیا کوبالدا، مشاور حقوقی عمومی ناتورژی، در ماه فوریه در گفتوگویی با رویترز اعلام کرد که تحریمهای اتحادیه اروپا به گونهای طراحی شدهاند که شرکتها میتوانند با استناد به «وضع فوقالعاده»، بهصورت قانونی از تعهدات مربوط به رعایت قراردادهای خریدشان معاف شوند.
گارسیا کوبالدا گفت: اما مانند هر وضع اضطراری، قانون مدنی و قرارداد تصریح میکنند که برای استناد به آن، همه طرفها باید در جهت کاهش خسارتها اقدام کنند. این اقدامها شامل امکان ارسال محمولهها به مکانهایی غیر از اروپا میشود.
در همین حال، سخنگوی شرکت ملی انرژی اسئیافئی آلمان روز جمعه (۲۹ خرداد) با اشاره به ممنوعیت و تحریمهای مربوط به الانجی روسیه، اعلام کرد که از این قوانین پیروی خواهند کرد.
شرکت خصوصی نواتک روسیه با در اختیار داشتن ۶۰ درصد از سهام و شرکت ملی نفت چین (CNPC) با ۲۰ درصد از سهام، از دیگر سهامداران یامال الانجی به شمار میروند.