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درس وطن‌پرستی خلبان ایرانی به وطن‌فروش!/آن‌بسیجی ۱۵ ساله که چفیه‌اش را به من داد+فیلم

گفتم درست است ولی من وطن‌فروش نیستم! اشتباه آمدی! گفت «شوخی نداریم ها!» بعد شروع کرد فحش‌دادن به امام (ره). من هم به صدام فحش دادم. محمد هفت‌تیر کشید و گفت «فکر کردی این‌جا کجاست؟» گفتم کراچی! گفت «یک‌بار دیگر (به صدام) فحش بدهی می‌زنم!» گفتم «حیف ایرانی که تو باشی! این کناری‌ات یک عراقی است. ولی تو که ایرانی هستی، واقعا وطن‌فروشی!»
کد خبر: ۱۳۸۰۳۶۶
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3300 بازدید
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فیلم: درس وطن‌پرستی خلبان ایرانی به وطن‌فروش!/آن‌بسیجی ۱۵ ساله که چفیه‌اش را به من داد

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، پس از گفتگو با امیران خلبان حسین هاشمی، صمد ابراهیمی، کاظم عباس‌نژادی، شفیع حسین‌پور، فرشید اسکندری، بهنام اغنامیان و احمد مهرنیا که در سال‌های دفاع مقدس با شکاری F5 تایگر پرواز کرده و برای میهن انجام وظیفه کرده‌اند، سراغ یکی دیگر از خلبانان این‌شکاری خاطره‌انگیز رفتیم که در شروع دفاع مقدس ۸ ساله خلبان پایگاه دوم شکاری تبریز بوده است.

غلامعلی شیرازی ازجمله خلبانانی است که امروز پیشکسوت‌اند و در مقطع آغازین دفاع مقدس هشت‌ساله جوان و تازه عملیاتی‌شده بودند. او در روز اول مهر ۱۳۵۹ باعث سقوط ۲ هواپیمای جنگی دشمن در آسمان تبریز و دریاچه ارومیه شد و بعد در ماموریت‌های مرگباری چون بمباران کرکوک شرکت کرد. 

مشروح گفتگو با این‌خلبان جنگ پیش‌تر در ۳ قسمت منتشر شد که در پیوندهای زیر قابل دسترسی و مطالعه هستند:

* «تیک‌آف که کردم شهید بربری گفت سه‌چهارهواپیما پشت سرت هستند!/اجازه نمی‌دادند قطعات حساس در ایران تعمیر شود»

* «بمباران لانه زنبور کرکوک به روایت تایگر پایگاه تبریز/کاخ تابستانی صدام را به فشنگ بستم»

* «درس وطن‌پرستی خلبان ایرانی به فرد وطن‌فروش!/خاطره آن‌بسیجی ۱۵ ساله که چفیه‌اش را به من داد»

تصاویر و فیلم‌های قسمت اول و دوم این‌مصاحبه هم در پیوندهای زیر قابل مشاهده هستند:

* «فیلم: تیک‌آف که کردم شهید بربری گفت سه‌چهارهواپیما پشت سرت هستند!»

* «فیلم: بمباران لانه زنبور کرکوک به روایت تایگر پایگاه تبریز»

در ادامه فیلم سومین و آخرین‌قسمت این‌مصاحبه برای مشاهده علاقه‌مندان به تاریخ دفاع مقدس هشت‌ساله و نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در آن‌دوران منتشر می‌شود:

تعداد بازدید : 606
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نیروی هوایی دفاع مقدس اف 5 هواپیمای جنگنده ایرانی هواپیمای جنگنده بمباران شهید خلبان خلبان خلبان ایرانی شهید اردستانی شهید بابایی پایگاه دوم شکاری تبریز پایگاه چهارم شکاری دزفول
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
سجاد
|
Iran, Islamic Republic of
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۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
9
پاسخ
میگن حرفی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند . حرفهای این شیرمرد بود خدا ماچه کردیم برا وطن که حرفی برای گفتن باشه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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