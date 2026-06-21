درس وطنپرستی خلبان ایرانی به وطنفروش!/آنبسیجی ۱۵ ساله که چفیهاش را به من داد+فیلم
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، پس از گفتگو با امیران خلبان حسین هاشمی، صمد ابراهیمی، کاظم عباسنژادی، شفیع حسینپور، فرشید اسکندری، بهنام اغنامیان و احمد مهرنیا که در سالهای دفاع مقدس با شکاری F5 تایگر پرواز کرده و برای میهن انجام وظیفه کردهاند، سراغ یکی دیگر از خلبانان اینشکاری خاطرهانگیز رفتیم که در شروع دفاع مقدس ۸ ساله خلبان پایگاه دوم شکاری تبریز بوده است.
غلامعلی شیرازی ازجمله خلبانانی است که امروز پیشکسوتاند و در مقطع آغازین دفاع مقدس هشتساله جوان و تازه عملیاتیشده بودند. او در روز اول مهر ۱۳۵۹ باعث سقوط ۲ هواپیمای جنگی دشمن در آسمان تبریز و دریاچه ارومیه شد و بعد در ماموریتهای مرگباری چون بمباران کرکوک شرکت کرد.
مشروح گفتگو با اینخلبان جنگ پیشتر در ۳ قسمت منتشر شد که در پیوندهای زیر قابل دسترسی و مطالعه هستند:
* «تیکآف که کردم شهید بربری گفت سهچهارهواپیما پشت سرت هستند!/اجازه نمیدادند قطعات حساس در ایران تعمیر شود»
* «بمباران لانه زنبور کرکوک به روایت تایگر پایگاه تبریز/کاخ تابستانی صدام را به فشنگ بستم»
* «درس وطنپرستی خلبان ایرانی به فرد وطنفروش!/خاطره آنبسیجی ۱۵ ساله که چفیهاش را به من داد»
تصاویر و فیلمهای قسمت اول و دوم اینمصاحبه هم در پیوندهای زیر قابل مشاهده هستند:
* «فیلم: تیکآف که کردم شهید بربری گفت سهچهارهواپیما پشت سرت هستند!»
* «فیلم: بمباران لانه زنبور کرکوک به روایت تایگر پایگاه تبریز»
در ادامه فیلم سومین و آخرینقسمت اینمصاحبه برای مشاهده علاقهمندان به تاریخ دفاع مقدس هشتساله و نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در آندوران منتشر میشود: